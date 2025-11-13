U22 Trung Quốc bị chỉ trích vì thua U22 Việt Nam: Đến Guardiola cũng bó tay

🗣️ Báo Trung Quốc: "Thua bóng đá Việt Nam nhiều đã quen rồi"

Ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế Panda Cup, U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại chủ nhà U22 Trung Quốc 1-0. Không ngạc nhiên khi U22 Trung Quốc hứng chịu chỉ trích dữ dội từ truyền thông quê nhà.

Theo tờ Sina, đoàn quân do HLV Antonio Puche dẫn dắt không dự giải với đội hình mạnh nhất, do nhiều trụ cột chấn thương hoặc bận tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc. Mặt khác, trang báo này mỉa mai bóng đá Trung Quốc đã quen với thất bại trước bóng đá Việt Nam ở nhiều cấp độ đội tuyển, vì vậy trận thua vừa qua không gây ra nhiều sự ngạc nhiên:

U22 Trung Quốc thi đấu thất vọng trước U22 Việt Nam

Việc thua Việt Nam tại Panda Cup trên sân nhà, thậm chí thua một cách khá thụ động, đã gây ra sự bất mãn. Tuy nhiên, xét đến việc các cấp độ đội tuyển quốc gia của chúng ta đều từng thua Việt Nam không chỉ 1 hoặc 2 lần trong vài năm qua, thất bại trong một trận giao hữu không phải điều gì to tát, nhất là khi đội hình thiếu vắng cầu thủ chủ chốt (tất nhiên, đối thủ cũng thiếu người)".

⚽ "Ngay cả Pep Guardiola cũng bó tay"

Bên cạnh đó, Sina chỉ trích HLV Antonio Puche quá bảo thủ khi sử dụng lối chơi phòng ngự phản công, đồng thời chỉ ra nhà cầm quân người Tây Ban Nha vốn không phải HLV thiên về tấn công. Thậm chí, trang báo này cho rằng ngay cả Pep Guardiola cũng không thể giúp U22 Trung Quốc "hóa rồng" vì các cầu thủ thiếu tư duy chiến thuật:

"Màn trình diễn tồi tệ này một phần là do HLV Antonio hoàn toàn không có khả năng huấn luyện hàng công. Nếu không lạm dụng đường bóng dài, U22 Trung Quốc chỉ dựa vào sự xuất sắc của cá nhân Vương Vũ Đông.

HLV Antonio chưa thể hiện nhiều kỹ năng huấn luyện tấn công trong những năm làm việc ở Trung Quốc. Tất nhiên, ngay cả khi Pep Guardiola dẫn dắt, nhóm cầu thủ này cũng khó tạo ra sự đột phá đáng kể. Vấn đề này không chỉ vì thể lực kém, mà còn vì họ thiếu tư duy chiến thuật".

📰 Giới truyền thông ngán ngẩm

Ngoài ra, Sina còn trích dẫn bình luận của nhiều phóng viên, nhà báo theo dõi trận đấu để chỉ ra vấn đề của U22 Trung Quốc. Nhà báo Zhao Yu cho hay: “Điều tôi khó hiểu là, trước khi để thủng lưới, hàng thủ U22 Trung Quốc lùi sâu đến thế, tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ có 36%. Vẫn biết HLV trưởng có sở trường phản công, đội không thể chỉ biết co cụm phòng ngự mà bỏ luôn quyền kiểm soát bóng được. Kết quả là họ để thủng lưới”.

Nhà báo Ma Dexing tin rằng thất bại là điều dễ hiểu: “Nói là đá tệ thì ngoài bàn thua kia ra cũng không tính là tệ! Vấn đề ở thể lực của các cầu thủ không đủ. Thay người ư? Các cầu thủ đều bận tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc rồi. Không tổ chức giải giao hữu quốc tế cũng không sao, nhưng họ lại muốn sắp xếp các giải đấu trong nước trùng FIFA days để tạo ra sự cạnh tranh. Làm sao có thể được? Rồi sẽ lại có hàng loạt chỉ trích, mà bóng đá Trung Quốc sinh ra là để bị chỉ trích".

Sina cho rằng HLV Pep Guardiola cũng "bó tay" với dàn cầu thủ U22 Trung Quốc hiện tại

Nhà báo Song Chengliang nhận định: “Hàng công thì bỏ lỡ cơ hội, hàng thủ thì mắc sai lầm liên tiếp, lại thêm việc thiếu vắng nhiều cầu thủ. 2 trận sau, chúng ta gặp Hàn Quốc và Uzbekistan chắc cũng khó mà đá nổi. Không còn cách nào, bây giờ Đại hội Thể thao toàn quốc mới là ưu tiên lớn nhất".

Trong khi đó, nhà báo Lu Yang tiết lộ: "Mọi người nói xem, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thiệu Gia Nhất có thất vọng khi xem không? Tôi nghĩ 8 phần là không vì chắc ông ấy đã quen rồi. Dù sao thì đây cũng là lứa cầu thủ mà ông ấy quen thuộc nhất. Theo lời đồn, chính HLV Thiệu năm xưa đã gợi ý HLV Antonio từ bỏ lối chơi phối hợp nhỏ mà chuyển sang phong cách thi đấu đơn giản, trực diện hơn".