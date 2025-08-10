Tin mới nhất bóng đá sáng 10/8: MU được khuyên không bán Hojlund dù có Sesko

MU được khuyên không bán Hojlund dù có Sesko

Trả lời phỏng vấn Mirror, cựu tiền đạo MU, Dimitar Berbatov cho rằng đội bóng cũ chưa nên vội bán Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee, dù vừa chiêu mộ tân binh Benjamin Sesko. Berbatov cho rằng việc bộ đôi này ở lại sẽ tăng tính cạnh tranh cho hàng công "Quỷ đỏ".

"Tôi rất hào hứng khi Sesko đến MU, nhưng cũng hơi thận trọng vì Zirkzee và Hojlund đã thể hiện rất tốt ở các câu lạc bộ cũ. Tôi đã xem cách họ di chuyển, bắt bài hậu vệ, ghi bàn, nhưng họ gặp khó khăn trong việc thích nghi ở Ngoại hạng Anh. Khi CLB mua tiền đạo, bạn bắt đầu lo lắng xem mình có được thi đấu hay phải tìm kiếm CLB mới, hoặc tin rằng bản thân thích sự cạnh tranh, sẽ chiến đấu cho vị trí của mình. Hãy cùng xem họ sẽ mang đến điều gì".

Hojlund sẽ ở lại MU cạnh tranh với Sesko?

Sao Barcelona ca ngợi Bellingham và Mbappe

Trả lời phỏng vấn France Football, tiền vệ Pedri của Barcelona đã hết lời ca ngợi các ngôi sao Real Madrid, Jude Bellingham và Kylian Mbappe, sau khi cả 3 cầu thủ được đề cử Quả bóng vàng: “Real Madrid có rất nhiều cầu thủ giỏi. Khi Kylian Mbappe có bóng và ở thế 1 đối 1 , rất khó để ngăn cản anh ấy.

Jude Bellingham thực sự đáng kinh ngạc. Anh ấy kết hợp sức mạnh thể chất với khả năng kỹ thuật, khiến việc đối đầu với anh ấy trở nên cực kỳ khó khăn".

Messi không thi đấu trận thứ 2 liên tiếp cho Inter Miami

Trả lời họp báo trước trận đấu giữa Inter Miami và Orlando City (7h, 11/8), HLV Javier Mascherano xác nhận Lionel Messi sẽ không ra sân. Siêu sao giành 8 Quả bóng vàng gặp vấn đề về cơ trong trận Inter Miami gặp Necaxa thuộc khuôn khổ Leagues Cup, đồng thời vắng mặt ở trận tiếp theo gặp Pumas Unam.

"Leo sẽ không thể ra sân vào ngày mai. Cậu ấy ổn, nhưng rõ ràng sẽ là điên rồ nếu mạo hiểm đưa cậu ấy đến Orlando với tất cả những gì chúng tôi đang có", Mascherano tuyên bố.

Modric có thể treo giày, làm HLV ở Swansea?

Trên The Sun, CEO Swansea, Tom Gorringe đã hé lộ về kế hoạch của Luka Modric ở đội bóng hạng Nhất Anh sau khi trở thành cổ đông thiểu số. Cụ thể, siêu sao thuộc biên chế AC Milan không giấu giếm ý định kết thúc sự nghiệp tại Swansea, đồng thời góp sức trong nhiều đầu việc:

"Luka đang xem xét những gì anh ấy sẽ làm sau khi treo giày. Anh ấy quan tâm đến khía cạnh kinh doanh, phát triển cầu thủ trẻ, huấn luyện, chiến thuật và tất cả những khía cạnh mà anh ấy chưa từng trải nghiệm khi còn là cầu thủ".