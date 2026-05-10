Nghi vấn HAGL "nhường điểm" PVF-CAND, HLV Lê Quang Trãi nói gì?

"Bão" chấn thương càn quét, HAGL kiệt quệ thể lực

Chiều ngày 10/5, HAGL nhà bầu Đức có cuộc tiếp đón đội bét bảng PVF-CAND trong khuôn khổ vòng 22 của V-League 2025/26. Đáng chú ý, đội chủ sân Pleiku tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, thiếu vắng hàng loạt trụ cột như thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ ngoại Jairo bên cạnh các trường hợp bị treo giò của Quang Kiệt và Minh Tâm.

Với đội hình chắp vá như vậy, HAGL nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước PVF-CAND. Ở cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi của HAGL nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến nghi vấn đội bóng phố núi "nhường điểm" PVF-CAND, trong cuộc đua trụ hạng ở V-League 2025/26.

Giải thích về điều này, HLV Lê Quang Trãi thẳng thắng nói: "Các bạn biết đấy, sau trận đấu tại Nghệ An, đội HAGL phải di chuyển quãng đường rất xa. Hiện tại, một vài cầu thủ đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và chấn thương".

Thuyền trưởng HAGL nhấn mạnh rằng không chỉ riêng đội bóng của ông, mà hầu hết các CLB tại thời điểm này đều đang "thở không ra hơi". Việc mất đi các trụ cột là tổn thất không thể tránh khỏi. "Rất tiếc khi không có lực lượng tốt nhất. Trong hoàn cảnh này, chúng tôi bắt buộc phải sử dụng các cầu thủ trẻ để lấp vào khoảng trống", HLV trưởng HAGL nói.

Phản hồi trước nghi vấn "nhường điểm" cho PVF-CAND

Trước câu hỏi trực diện về việc liệu có hay không việc HAGL chủ động "nhường" chiến thắng cho đối thủ PVF-CAND khi khoảng cách điểm số giữa hai đội là khá lớn, HLV Lê Quang Trãi khẳng định sự minh bạch của đội bóng nhà bầu Đức.

Ông Quang Trãi cho rằng việc đánh giá đội hình yếu hay mạnh chỉ qua tên tuổi là không khách quan, nhất là khi các cầu thủ trẻ đang nỗ lực hết mình để thể hiện bản thân trong bối cảnh các đàn anh gặp chấn thương. Nhà cầm quân này khẳng định đội bóng luôn ra sân với tinh thần cao nhất dù gặp bất lợi về nhân sự.

"Không! Chắc chắn không có chuyện HAGL nhường điểm đối thủ. Trung Kiên gặp vấn đề sức khoẻ, có thời điểm bị sốt, đang quá tải và cần phải nghỉ ngơi. Khi đăng ký trong danh sách tất cả lớn tuổi thay trẻ, thi đấu nhiều qua thì quá tải và tôi nghĩ họ cần nghỉ ngơi. Điểm số hiện tại của HAGL cũng rất khó khăn, khoảng cách chỉ là 5-6 điểm và chúng tôi cần phải nỗ lực hơn trong các vòng tới", HLV trưởng của HAGL nhấn mạnh.

HLV Trần Tiến Đại: "PVF-CAND đá vì danh dự, thưởng tiền kịp thời"

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Trần Tiến Đại cũng có những trải lòng về giai đoạn khó khăn của PVF-CAND. Dù lực lượng không còn ở trạng thái lý tưởng do không kịp đăng ký bổ sung cầu thủ, ông Trần Tiến Đại vẫn đặt trọn niềm tin vào các học trò ở giai đoạn nước rút sắp tới.

"Đối với chúng tôi lúc này, thi đấu vì danh dự là quan trọng nhất. Dù bản lĩnh có đôi lúc còn non nớt, nhưng tinh thần các em rất tốt. Đặc biệt, Ban lãnh đạo luôn sát cánh, tiền thưởng được chuyển đến rất kịp thời để khích lệ anh em quyết tâm từng trận một", HLV Trần Tiến Đại chia sẻ khi được hỏi về số tiền thưởng 1,5 tỷ đồng cho trận thắng HAGL chiều 10/5.

Với 3 điểm giành được trước HAGL, PVF-CAND tạm vượt qua Đà Nẵng để thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.