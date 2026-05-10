Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
3
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
1
Logo Everton - EVE Everton
1
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Mainz 05 vs Union Berlin
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Brest
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Le Havre vs Olympique Marseille
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Nghi vấn HAGL "nhường điểm" PVF-CAND, HLV Lê Quang Trãi nói gì?

Sự kiện: CLB LPBank HAGL V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Trước những ý kiến trái chiều về việc tung ra đội hình thiếu vắng hàng loạt trụ cột, HLV Lê Quang Trãi đã thẳng thắn lên tiếng về cuộc khủng hoảng nhân sự tại HAGL và bác bỏ những tin đồn tiêu cực.

   

"Bão" chấn thương càn quét, HAGL kiệt quệ thể lực

Chiều ngày 10/5, HAGL nhà bầu Đức có cuộc tiếp đón đội bét bảng PVF-CAND trong khuôn khổ vòng 22 của V-League 2025/26. Đáng chú ý, đội chủ sân Pleiku tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, thiếu vắng hàng loạt trụ cột như thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ ngoại Jairo bên cạnh các trường hợp bị treo giò của Quang Kiệt và Minh Tâm.

Lý Đức ghi bàn giúp PVF-CAND thắng HAGL chiều ngày 10/5.

Với đội hình chắp vá như vậy, HAGL nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước PVF-CAND. Ở cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi của HAGL nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến nghi vấn đội bóng phố núi "nhường điểm" PVF-CAND, trong cuộc đua trụ hạng ở V-League 2025/26.

Giải thích về điều này, HLV Lê Quang Trãi thẳng thắng nói: "Các bạn biết đấy, sau trận đấu tại Nghệ An, đội HAGL phải di chuyển quãng đường rất xa. Hiện tại, một vài cầu thủ đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và chấn thương".

Thuyền trưởng HAGL nhấn mạnh rằng không chỉ riêng đội bóng của ông, mà hầu hết các CLB tại thời điểm này đều đang "thở không ra hơi". Việc mất đi các trụ cột là tổn thất không thể tránh khỏi. "Rất tiếc khi không có lực lượng tốt nhất. Trong hoàn cảnh này, chúng tôi bắt buộc phải sử dụng các cầu thủ trẻ để lấp vào khoảng trống", HLV trưởng HAGL nói.

Phản hồi trước nghi vấn "nhường điểm" cho PVF-CAND

Trước câu hỏi trực diện về việc liệu có hay không việc HAGL chủ động "nhường" chiến thắng cho đối thủ PVF-CAND khi khoảng cách điểm số giữa hai đội là khá lớn, HLV Lê Quang Trãi khẳng định sự minh bạch của đội bóng nhà bầu Đức.

HLV Quang Trãi khẳng định HAGL không nhường điểm PVF-CAND.

Ông Quang Trãi cho rằng việc đánh giá đội hình yếu hay mạnh chỉ qua tên tuổi là không khách quan, nhất là khi các cầu thủ trẻ đang nỗ lực hết mình để thể hiện bản thân trong bối cảnh các đàn anh gặp chấn thương. Nhà cầm quân này khẳng định đội bóng luôn ra sân với tinh thần cao nhất dù gặp bất lợi về nhân sự.

"Không! Chắc chắn không có chuyện HAGL nhường điểm đối thủ. Trung Kiên gặp vấn đề sức khoẻ, có thời điểm bị sốt, đang quá tải và cần phải nghỉ ngơi. Khi đăng ký trong danh sách tất cả lớn tuổi thay trẻ, thi đấu nhiều qua thì quá tải và tôi nghĩ họ cần nghỉ ngơi. Điểm số hiện tại của HAGL cũng rất khó khăn, khoảng cách chỉ là 5-6 điểm và chúng tôi cần phải nỗ lực hơn trong các vòng tới", HLV trưởng của HAGL nhấn mạnh.

HLV Trần Tiến Đại: "PVF-CAND đá vì danh dự, thưởng tiền kịp thời"

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Trần Tiến Đại cũng có những trải lòng về giai đoạn khó khăn của PVF-CAND. Dù lực lượng không còn ở trạng thái lý tưởng do không kịp đăng ký bổ sung cầu thủ, ông Trần Tiến Đại vẫn đặt trọn niềm tin vào các học trò ở giai đoạn nước rút sắp tới.

"Đối với chúng tôi lúc này, thi đấu vì danh dự là quan trọng nhất. Dù bản lĩnh có đôi lúc còn non nớt, nhưng tinh thần các em rất tốt. Đặc biệt, Ban lãnh đạo luôn sát cánh, tiền thưởng được chuyển đến rất kịp thời để khích lệ anh em quyết tâm từng trận một", HLV Trần Tiến Đại chia sẻ khi được hỏi về số tiền thưởng 1,5 tỷ đồng cho trận thắng HAGL chiều 10/5.

Với 3 điểm giành được trước HAGL, PVF-CAND tạm vượt qua Đà Nẵng để thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

CĐV châu Á: "ĐT Việt Nam đủ sức đi tiếp ở VCK Asian Cup 2027"
Tuy ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu khó ở VCK Asian Cup 2027 nhưng các fan hâm mộ bóng đá châu Á vẫn tin tưởng vào khả năng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ...

Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/05/2026 19:42 PM (GMT+7)
