Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
3
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
2
Burnley vs Aston Villa 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Crystal Palace vs Everton 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
1
Logo Everton - EVE Everton
2
Nottingham Forest vs Newcastle United 10/05/26 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Mainz 05 vs Union Berlin
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Brest
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Le Havre vs Olympique Marseille
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Ngoại hạng Anh đảo chiều tư duy: HLV không còn là “vua quyền lực”

Sự kiện: Bóng đá Manchester City Premier League 2025-26

Môi trường bóng đá Anh ngày nay quyền lực đã được san sẻ cho giới chủ, giám đốc thể thao và bộ phận tuyển trạch.

   

HLV không còn là trung tâm tuyệt đối

Bóng đá Anh từng tồn tại trong thời kỳ mà huấn luyện viên là trung tâm tuyệt đối của quyền lực. Sir Alex Ferguson từng định hình MU theo đúng hình ảnh của riêng mình, từ chuyên môn tới chuyển nhượng. Tuy nhiên, mô hình ấy ngày càng trở thành ngoại lệ thay vì chuẩn mực.

Ngày nay, quyền lực tại các CLB Premier League được chia sẻ cho giám đốc thể thao, bộ phận tuyển trạch và ban chuyển nhượng. Điều đáng nói là họ lại hiếm khi chịu sức ép tương đương với huấn luyện viên trưởng. Chính vì vậy, thất bại thường bị quy kết cho người ngồi trên băng ghế chỉ đạo nhiều hơn là cả một hệ thống vận hành phía sau.

Tuyển trạch và đầu tư trở thành nền móng thành công

Thực tế tại giải đấu số một nước Anh cũng cho thấy tầm quan trọng của công tác tuyển mộ và đầu tư đang vượt lên trên vai trò cá nhân của HLV. Brighton, Brentford hay Bournemouth đều từng mất đi những chiến lược gia được đánh giá rất cao nhưng vẫn duy trì sự ổn định.

Điểm chung của họ nằm ở khả năng phát hiện tài năng, bán cầu thủ với giá trị lớn để tái đầu tư, đồng thời xây dựng nền tảng đủ tốt cho bất kỳ HLV nào tiếp quản.

Ngược lại, Chelsea là ví dụ điển hình cho việc tiền bạc không đảm bảo thành công. Đội bóng thành London nhận được nguồn đầu tư khổng lồ nhưng lại thiếu sự ổn định trong tuyển trạch và lựa chọn HLV, khiến thành tích không tương xứng với số tiền bỏ ra.

Liverpool cũng từng trải qua bài học tương tự. Jurgen Klopp được ca ngợi như biểu tượng thành công tại Anfield, nhưng vai trò của Michael Edwards trong công tác chuyển nhượng được xem là mắt xích quan trọng không kém.

Đội bóng vùng “Merseyside” bắt đầu sa sút sau khi Edwards rời đi và Klopp có tiếng nói lớn hơn trong chuyển nhượng, cho thấy thành công hiện đại không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một HLV.

10/05/2026 15:06 PM (GMT+7)
