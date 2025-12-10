Những rạn nứt hiện rõ ràng sau phát ngôn gây chấn động của Salah, khi anh chỉ trích trực tiếp HLV Slot và Liverpool: “Có vẻ như CLB đã ‘ném tôi xuống gầm xe’. Đó là cảm giác của tôi. Tôi nghĩ rất rõ ràng là ai đó muốn tôi nhận hết tội lỗi”.

Salah không nêu đích danh ai, nhưng anh làm mọi người hiểu rằng mối quan hệ giữa anh và HLV Slot đã đổ vỡ. Với một CLB vốn tự hào về sự ổn định và giữ chuyện nội bộ kín đáo như Liverpool, cuộc phỏng vấn bùng nổ của Salah đã phơi bày bất mãn trong nội bộ đội chủ sân Anfield. Đây là màn nổi loạn gây sốc từ một cầu thủ đã đạt đến đẳng cấp huyền thoại.

Dù Liverpool đã chi gần 450 triệu bảng mùa hè vừa qua để nâng cấp đội hình, nhưng vấn đề lớn nhất nảy sinh khi Salah quyết định công khai sự phẫn nộ về cách anh bị đối xử.

Salah tất nhiên cũng đúng khi nhấn mạnh rằng các tiền đạo khác của Liverpool mùa này cũng chưa đạt phong độ cao, nhưng tất cả họ, trừ Cody Gakpo, đều vẫn được HLV Slot tin tưởng và ra sân. Điểm khác biệt với Salah là anh xem mình ở “đẳng cấp khác”.

“Tôi không cần phải chiến đấu mỗi ngày để giành vị trí bởi tôi đã chứng minh được năng lực. Tôi không tự cho mình hơn ai cả, nhưng tôi đã xứng đáng với vị trí của mình”, Salah nói. Lời khẳng định đó không thể tranh cãi, bởi Salah đã được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Salah từng thách thức quyền lực HLV trước đây, như vụ tranh cãi dữ dội với HLV Jurgen Klopp khi chuẩn bị vào sân thay người trong trận Liverpool hòa West Ham 2-2 ở Ngoại hạng Anh vào tháng 4/2024. Khi đó, anh từ chối nói chuyện ở khu vực phỏng vấn, chỉ nói: “Nếu tôi nói, sẽ bùng nổ”.

Lần này, anh đã lên tiếng. Và điều đó đã châm ngòi một “ngọn lửa” cho HLV Slot và Liverpool.