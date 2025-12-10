Lưu bài viết thành công
Mohamed Salah đã khiến bóng đá thế giới chấn động khi thừa nhận cảm thấy mình bị Liverpool “ném xuống gầm xe”, đồng thời công khai mối quan hệ với HLV Arne Slot đã hoàn toàn đổ vỡ. Nếu tiền đạo người Ai Cập rời Anfield trong mối quan hệ căng thẳng này, đó sẽ là lời chia tay buồn của một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử CLB.
Phát ngôn mang đậm “quyền lực Ronaldo”
alah không trực tiếp nói “hoặc tôi hoặc ông ấy”, nhưng đó là lời thách thức công khai. Tiền đạo người Ai Cập đã thể hiện kiểu quyền lực cá nhân mà nhiều người ví như Cristiano Ronaldo, dùng ảnh hưởng và vị thế của mình để buộc CLB và HLV phải phản ứng.
Salah gây sốc khi công khai mâu thuẫn với HLV Arne Slot
“Vua Ai Cập”, biệt danh mà người hâm mộ Liverpool dành cho Salah, chưa khép lại sự nghiệp rực rỡ của mình, nhưng rất khó tưởng tượng cách nào để cầu thủ và HLV có thể hàn gắn sau những lời chỉ trích cá nhân và công khai như vậy.
Sau khi phải ngồi ghế dự bị trong trận thứ ba liên tiếp, Salah cảm thấy cần phản ứng trước những gì anh cho là thiếu tôn trọng. Tiền đạo người Ai Cập công khai bày tỏ sự bức xúc đúng vào thời điểm HLV Slot đang chịu áp lực lớn khi Liverpool đang dần xa vời hy vọng bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh.
Những rạn nứt hiện rõ ràng sau phát ngôn gây chấn động của Salah, khi anh chỉ trích trực tiếp HLV Slot và Liverpool: “Có vẻ như CLB đã ‘ném tôi xuống gầm xe’. Đó là cảm giác của tôi. Tôi nghĩ rất rõ ràng là ai đó muốn tôi nhận hết tội lỗi”.
Salah không nêu đích danh ai, nhưng anh làm mọi người hiểu rằng mối quan hệ giữa anh và HLV Slot đã đổ vỡ. Với một CLB vốn tự hào về sự ổn định và giữ chuyện nội bộ kín đáo như Liverpool, cuộc phỏng vấn bùng nổ của Salah đã phơi bày bất mãn trong nội bộ đội chủ sân Anfield. Đây là màn nổi loạn gây sốc từ một cầu thủ đã đạt đến đẳng cấp huyền thoại.
Dù Liverpool đã chi gần 450 triệu bảng mùa hè vừa qua để nâng cấp đội hình, nhưng vấn đề lớn nhất nảy sinh khi Salah quyết định công khai sự phẫn nộ về cách anh bị đối xử.
Salah tất nhiên cũng đúng khi nhấn mạnh rằng các tiền đạo khác của Liverpool mùa này cũng chưa đạt phong độ cao, nhưng tất cả họ, trừ Cody Gakpo, đều vẫn được HLV Slot tin tưởng và ra sân. Điểm khác biệt với Salah là anh xem mình ở “đẳng cấp khác”.
“Tôi không cần phải chiến đấu mỗi ngày để giành vị trí bởi tôi đã chứng minh được năng lực. Tôi không tự cho mình hơn ai cả, nhưng tôi đã xứng đáng với vị trí của mình”, Salah nói. Lời khẳng định đó không thể tranh cãi, bởi Salah đã được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.
Salah từng thách thức quyền lực HLV trước đây, như vụ tranh cãi dữ dội với HLV Jurgen Klopp khi chuẩn bị vào sân thay người trong trận Liverpool hòa West Ham 2-2 ở Ngoại hạng Anh vào tháng 4/2024. Khi đó, anh từ chối nói chuyện ở khu vực phỏng vấn, chỉ nói: “Nếu tôi nói, sẽ bùng nổ”.
Lần này, anh đã lên tiếng. Và điều đó đã châm ngòi một “ngọn lửa” cho HLV Slot và Liverpool.
Thống kê cho thấy Salah sa sút phong độ so với mùa giải 2024/25
Salah sa sút, nhưng Slot cũng phải chịu trách nhiệm
Tình cảnh hiện tại sẽ khó ai tưởng tượng được chỉ cách đây một năm, thậm chí 6 tháng. Salah, từng ca ngợi HLV Slot hết lời, là chân sút số 1 Ngoại hạng Anh và dẫn dắt Liverpool tới chức vô địch trong mùa giải đầu tiên của chiến lược gia người Hà Lan. Mọi thứ dường như đã hoàn hảo.
Tuy nhiên, mùa giải này Salah đã bắt đầu thể hiện dấu hiệu tuổi tác. Cách HLV Slot quản lý Salah mùa này cũng khiến nhiều người khó hiểu. Sau khi đá gần như trọn vẹn 12 trận đầu tiên của Liverpool ở Ngoại hạng Anh, tiền đạo Ai Cập đã bị đẩy lên băng ghế dự bị 3 trận liên tiếp, trong đó 2 lần không được tung vào sân.
Kết quả là ngay cả những CĐV từng kêu gọi để anh được nghỉ ngơi cũng bối rối. Lời của chính Salah: “Tôi ngồi trên băng ghế dự bị mà không hiểu lý do”, càng khiến người hâm mộ cảm thấy anh trở thành nạn nhân của một âm mưu nào đó.
Tuy nhiên, những người khác lại chỉ trích Salah thiếu tập trung, đặc biệt khi Liverpool đang gặp khó khăn. Họ chỉ ra phong độ của anh đã giảm đáng kể. Nếu loại bỏ các quả penalty, Salah chỉ ghi 6 bàn trong 33 trận ra sân trên mọi đấu trường kể từ cuối tháng Hai.
Ở tuổi 33, Salah rõ ràng đang suy giảm phong độ, và có thể anh đang phủ nhận thực tế. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa anh không còn khả năng là nhân tố quan trọng của Liverpool nếu được HLV Slot quản lý đúng cách.
Nhìn vào các con số, dữ liệu cho thấy rõ lý do phong độ kém cỏi của Salah nhận nhiều chú ý. Trước mùa này, sự ổn định của anh rất đáng nể, minh chứng cho vị thế của một huyền thoại thực thụ tại Ngoại hạng Anh.
Không chỉ bàn thắng giảm, số cơ hội Salah tạo ra cho đồng đội cũng giảm mạnh. Nhận định của Jamie Carragher rằng đôi chân Salah đã “mất đi tốc độ” có thể khắc nghiệt, nhưng sự thật là tiền đạo từng bùng nổ ngày nào đã thay đổi. Tỷ lệ rê bóng thành công của anh mùa này dưới 25%, lần đầu tiên trong 8 năm thi đấu cho Liverpool.
Việc thích nghi với kỹ năng thay đổi là khó khăn, nhưng các tiền vệ cánh vĩ đại biết cách điều chỉnh. Cristiano Ronaldo, người mà Salah mong muốn bắt chước về độ bền sự nghiệp, đã trở thành tay săn bàn siêu hạng khi chuyển lên đá tiền đạo cắm.
Đây cũng là lý do khiến HLV Slot bị coi là phần nào chịu trách nhiệm trong việc đẩy nhanh sự suy giảm của Salah. Sự điều chỉnh ban đầu của ông cho hệ thống Liverpool, nhằm dung hòa Florian Wirtz trong sơ đồ 4-2-3-1, thực chất đã đẩy Salah ra xa khung thành đối phương hơn.
Ngay cả khi Liverpool trở lại sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, những lần di chuyển của Conor Bradley để mở khoảng trống cho Salah ở biên cũng không phải lý tưởng, nhất là khi khả năng vượt qua hậu vệ của tiền đạo người Ai Cập có dấu hiệu giảm theo tuổi tác.
Số lần chạm bóng trong vòng cấm của Salah mỗi 90 phút mùa này cũng giảm. Có lẽ anh cảm thấy mình đang bị “đặt vào tình thế khó”.
Thực tế, HLV Slot đối mặt nhiệm vụ khó khăn. Liverpool hiểu rằng họ cần thay đổi và giảm phụ thuộc vào Salah khi sức mạnh của anh dần suy giảm. Việc quản lý cái tôi của Salah trong quá trình này luôn nhạy cảm, nhưng ít ai dự đoán nó lại trở nên bùng nổ đến vậy.
Salah đang tự hủy hoại di sản tại Liverpool
Trong tập podcast mới nhất, cựu tiền đạo MU Wayne Rooney chia sẻ: “Slot phải thể hiện quyền lực và nói thẳng: ‘Cậu sẽ không đi cùng đội, những gì cậu nói là không thể chấp nhận được’. Salah nên tới AFCON (Cúp bóng đá châu Phi) và để mọi chuyện lắng xuống. Nếu là tôi, sẽ không có cách nào để Salah ra sân.
Vấn đề này cần được xử lý nhanh chóng, theo một cách nào đó. Salah đang phá hủy di sản của mình tại Liverpool. Thật đáng tiếc nếu cậu ấy đánh mất tất cả. Cách cậu ấy thể hiện vừa rồi hoàn toàn sai lầm”.
Liverpool chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào kể từ sau cuộc phỏng vấn gây sốc của Salah, nhưng anh đã bị HLV Slot gạch tên khỏi đội hình sang Italia làm khách của Inter Milan ở Champions League. “Lữ đoàn đỏ” sẽ tiếp đón Brighton tại Anfield vào cuối tuần này, trận đấu cuối cùng của Salah trước khi hội quân cùng đội tuyển Ai Cập chuẩn bị cho AFCON.
Hiện chưa rõ Salah có xuất hiện tại Anfield hay không, và nếu có, phản ứng của người hâm mộ Liverpool trước phát ngôn gây sốc của anh chắc chắn sẽ rất đáng chú ý.
Salah đã giành 2 chức vô địch Premier League, Champions League, FA Cup và League Cup cùng Liverpool, ghi 250 bàn sau 420 trận, trong đó 188 bàn ở Ngoại hạng Anh kèm 88 kiến tạo. Anh đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Liverpool, chỉ sau Ian Rush và Roger Hunt. Tiền đạo người Ai Cập xứng đáng là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử đội chủ sân Anfield.
Từ khi gia nhập Liverpool từ Roma năm 2017, Salah hiếm khi trả lời báo chí, trừ khi bản thân chủ động. Điều này từng xảy ra vào tháng 11 năm ngoái, khi tiền đạo người Ai Cập phát biểu rằng mình “có thể ra đi hoặc ở lại Liverpool” trong bối cảnh đàm phán hợp đồng chậm tiến triển.
Vấn đề sau đó được giải quyết khi Salah ký hợp đồng hai năm vào tháng 4, đánh dấu bằng hình ảnh anh ngồi trên ngai vàng trong trang phục Liverpool tại Anfield dưới ánh đèn. Nhưng Salah hiện có khả năng “ra đi nhiều hơn ở lại” hơn bao giờ hết, và nếu anh rời Liverpool trong mối quan hệ căng thẳng này, đó sẽ là lời chia tay buồn.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/12/2025 09:57 AM (GMT+7)