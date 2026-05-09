Barcelona xôn xao vì Real đấu đá nội bộ, sếp lớn muốn thắng đậm ở Siêu kinh điển

Barcelona tự tin trước trận đấu có thể định đoạt chức vô địch

Không khí trước trận Siêu kinh điển thuộc vòng 35 La Liga (2h, 11/5) đang nóng lên khi Barcelona đứng trước cơ hội đoạt chức vô địch mùa thứ hai liên tiếp nếu đánh bại Real Madrid trên sân nhà.

Trong buổi trả lời phỏng vấn với Catalunya Radio, Enric Masip – cố vấn thân cận của Chủ tịch Joan Laporta – thể hiện rõ sự tự tin vào phong độ và tinh thần của đội bóng xứ Catalunya.

Cố vấn của Chủ tịch Laporta tin Barca có thể hạ real 4-1

Khi được hỏi về kết quả mong muốn ở trận đấu với Real Madrid, Masip cho biết ông tin Barcelona không chỉ thắng mà còn có thể áp đảo đại kình địch: "Tôi muốn kết quả là 4-1. Tôi tin chắc vào những gì mình đang thấy, các cầu thủ đang cực kỳ tập trung và có khát khao rất lớn, hoàn toàn không có sự tự mãn nào.

Chúng tôi không đến đó để ăn mừng chức vô địch, mà để chơi một trận đấu có thể mang về chức vô địch. Đó là tâm lý chung của toàn đội".

Mỉa mai quyết định vắng mặt của Florentino Perez

Một trong những chủ đề gây chú ý trước Siêu kinh điển là việc Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez quyết định không tới sân Nou Camp theo dõi trận đấu.

Khi được hỏi về vấn đề này, Masip không ngần ngại công kích người đứng đầu Real Madrid: “Nếu ông ấy không muốn tới thì cứ việc không tới. Không có lý do gì ngăn cản ông ấy ngoài việc không muốn nhìn thấy chúng tôi chiến thắng. Còn việc lấy vụ Negreira làm lý do để biện minh cho sự vắng mặt thì thật nực cười".

Ngoài ra, Masip cũng nhắc tới thông tin mâu thuẫn nội bộ giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde. Do trả lời phỏng vấn khi đang tham dự một giải đấu padel (môn thể thao dùng vợt, có lối chơi kết hợp giữa tennis và squash), ông hài hước chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng khi đang tồn tại trạng thái bất ổn như vậy thì cầm vợt trên tay là điều nguy hiểm".

Sao Barca sốc vì lùm xùm nội bộ của Real Madrid

Theo thông tin từ AS, vụ xô xát giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde trong buổi tập của Real Madrid hôm thứ Năm đã trở thành chủ đề được nhắc tới nhiều nhất trong phòng thay đồ Barcelona.

Sự việc được cho là nghiêm trọng tới mức Valverde phải nhập viện vì chấn thương vùng đầu, qua đó chắc chắn không góp mặt ở Siêu kinh điển. Cả hai cầu thủ sau đó đều bị Real Madrid phạt 500.000 euro vì vi phạm kỷ luật nội bộ.

Nguồn tin cho biết các cầu thủ Barcelona tỏ ra bất ngờ trước tình trạng hỗn loạn bên phía đối thủ. Nhiều người cho rằng Real Madrid hiện phải dành nhiều sự chú ý cho việc kiểm soát các thông tin rò rỉ trong phòng thay đồ hơn là chuẩn bị cho trận Siêu kinh điển.

Vụ ẩu đả giữa 2 cầu thủ Real khiến nội bộ Barcelona xôn xao

Real Madrid đang mất kiểm soát

Trong phòng thay đồ Barcelona, nhiều cầu thủ được cho là cảm thấy khó tin trước những gì xảy ra ở Real Madrid. Theo AS, các cầu thủ Barca bàn tán về hình ảnh hai cầu thủ lao vào đánh nhau giữa sân tập, đồng đội đứng nhìn và Kylian Mbappe rời trung tâm huấn luyện Valdebebas trong trạng thái cười đùa. Dù vậy, sau đó xuất hiện thông tin cho rằng Mbappe đã rời sân tập trước khi vụ xô xát xảy ra.

Một số cầu thủ Barcelona cũng chỉ trích thái độ của Valverde khi tiền vệ người Uruguay được cho là từ chối lời xin lỗi của Tchouameni sau một va chạm khác giữa hai người trước đó một ngày.

Ngoài ra, nhiều người bất ngờ vì HLV Alvaro Arbeloa không can thiệp sớm để ngăn căng thẳng leo thang, khiến vụ việc cuối cùng biến thành xung đột thể chất.

Barcelona vẫn thận trọng trước Siêu kinh điển

Dù đánh giá tình hình hiện tại đang mang lại lợi thế cho Barcelona, các cầu thủ đội chủ sân Camp Nou vẫn giữ sự thận trọng trước trận Siêu kinh điển.

Trong nội bộ Barca tồn tại quan điểm rằng Real Madrid vẫn là đối thủ cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt trong bối cảnh đây gần như là cơ hội cuối cùng để họ cứu vãn phần nào danh dự sau một mùa giải bị đánh giá là thất bại trên nhiều phương diện.

Barcelona hiểu rằng một chiến thắng trước đại kình địch không chỉ giúp họ tiến sát chức vô địch La Liga mà còn tạo ra cú đánh mạnh vào tinh thần của Real Madrid trong giai đoạn cuối mùa.