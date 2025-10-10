Tin mới nhất bóng đá sáng 10/10: Biệt thự của Vinicius bị thiêu rụi

Biệt thự của Vinicius bị thiêu rụi

Sự cố kỹ thuật ở phòng xông hơi tại tầng hầm đã gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm thiêu rụi biệt thự của Vinicius tại Madrid. Vụ việc xảy ra khi Vinicius tập trung cùng đội tuyển Brazil tham gia các trận đấu giao hữu quốc tế.

Vinicius gặp họa khi đang tập trung cùng ĐT Brazil

Lực lượng cứu hỏa đã được điều động đến khu dân cư cao cấp La Moraleja, phía bắc Madrid để khống chế đám cháy. Ngọn lửa bùng phát lúc 11 giờ sáng và được dập tắt sau 1 giờ nỗ lực dập lửa. Theo tờ AS, phòng xông hơi đã bị thiêu rụi hoàn toàn, trong khi khói lan khắp ngôi nhà gây thiệt hại nghiêm trọng. May mắn, không có ai bị thương hay ngạt khói trong vụ việc này.

Arsenal quyết chiêu mộ Yildiz

Truyền thông Italia cho biết Arsenal đang lên kế hoạch chiêu mộ tài năng trẻ Kenan Yildiz của Juventus. Họ sẵn sàng bỏ ra số tiền 50 triệu euro kèm theo Gabriel Jesus để thuyết phục đội bóng Italia nhả người. Tuy nhiên, kế hoạch của Arsenal có thể gặp trở ngại khi Juventus chưa sẵn sàng để bán ngôi sao trẻ đầy tiềm năng của mình.

Cựu sao MU Jimmy Nicholson qua đời

Cựu tiền vệ MU Jimmy Nicholson vừa qua đời ở tuổi 82. Ông từng khoác áo MU trong 3 năm,trước khi chuyển đến Huddersfield Town vào năm 1964 và trở thành huyền thoại của đội bóng này. Hiệp hội bóng đá Ireland đã bày tỏ sự tiếc thương:

"Chúng tôi rất buồn khi nghe tin về sự ra đi của cựu tuyển thủ Jimmy Nicholson và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông".

Ronaldo không thích để đầu trọc

Ronaldo đã chia sẻ tầm quan trọng của việc có được mái tóc đẹp. CR7 hài hước thừa nhận: "Làm mọi thứ với tóc sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ vậy, bạn có đồng ý không? Tôi thích điều đó. Nếu không có tóc, tôi sẽ không còn là Cristiano Ronaldo nữa".