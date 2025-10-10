Tin mới nhất bóng đá sáng 10/10: Biệt thự của Vinicius bị thiêu rụi

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ba Lan vs New Zealand 10/10/25 - Trực tiếp
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
0
Logo New Zealand - NZL New Zealand
0
Anh vs Wales 10/10/25 - Trực tiếp
Logo Anh - ENG Anh
3
Logo Wales - WAL Wales
0
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 10/10: Biệt thự của Vinicius bị thiêu rụi

Sự kiện: Điểm tin bóng đá
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại biệt thự của Vinicius trong lúc anh tập trung cùng ĐT Brazil.

Biệt thự của Vinicius bị thiêu rụi

Sự cố kỹ thuật ở phòng xông hơi tại tầng hầm đã gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm thiêu rụi biệt thự của Vinicius tại Madrid. Vụ việc xảy ra khi Vinicius tập trung cùng đội tuyển Brazil tham gia các trận đấu giao hữu quốc tế. 

Vinicius gặp họa khi đang tập trung cùng ĐT Brazil

Vinicius gặp họa khi đang tập trung cùng ĐT Brazil

Lực lượng cứu hỏa đã được điều động đến khu dân cư cao cấp La Moraleja, phía bắc Madrid để khống chế đám cháy. Ngọn lửa bùng phát lúc 11 giờ sáng và được dập tắt sau 1 giờ nỗ lực dập lửa. Theo tờ AS, phòng xông hơi đã bị thiêu rụi hoàn toàn, trong khi khói lan khắp ngôi nhà gây thiệt hại nghiêm trọng. May mắn, không có ai bị thương hay ngạt khói trong vụ việc này.

Arsenal quyết chiêu mộ Yildiz

Truyền thông Italia cho biết Arsenal đang lên kế hoạch chiêu mộ tài năng trẻ Kenan Yildiz của Juventus. Họ sẵn sàng bỏ ra số tiền 50 triệu euro kèm theo Gabriel Jesus để thuyết phục đội bóng Italia nhả người. Tuy nhiên, kế hoạch của Arsenal có thể gặp trở ngại khi Juventus chưa sẵn sàng để bán ngôi sao trẻ đầy tiềm năng của mình.

Cựu sao MU Jimmy Nicholson qua đời

Cựu tiền vệ MU Jimmy Nicholson vừa qua đời ở tuổi 82. Ông từng khoác áo MU trong 3 năm,trước khi chuyển đến Huddersfield Town vào năm 1964 và trở thành huyền thoại của đội bóng này. Hiệp hội bóng đá Ireland đã bày tỏ sự tiếc thương:

"Chúng tôi rất buồn khi nghe tin về sự ra đi của cựu tuyển thủ Jimmy Nicholson và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông".

Ronaldo không thích để đầu trọc

Ronaldo đã chia sẻ tầm quan trọng của việc có được mái tóc đẹp. CR7 hài hước thừa nhận: "Làm mọi thứ với tóc sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ vậy, bạn có đồng ý không? Tôi thích điều đó. Nếu không có tóc, tôi sẽ không còn là Cristiano Ronaldo nữa".

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

10/10/2025 01:16 AM (GMT+7)
