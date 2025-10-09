Tỷ phú bóng đá Ronaldo và nỗi ám ảnh sợ bị...hói đầu

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Tỷ phú bóng đá Ronaldo và nỗi ám ảnh sợ bị...hói đầu

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo không chỉ khiến thế giới kinh ngạc vì khối tài sản tỷ đô và sự nghiệp đỉnh cao, mà còn thừa nhận một nỗi lo cá nhân: sợ hói đầu. Ngôi sao người Bồ Đào Nha vừa mở một phòng khám chăm sóc sức khỏe tại Riyadh nhằm giúp nam giới Ả Rập giữ mái tóc khỏe mạnh khi bước vào tuổi già.

💇 Ronaldo và nỗi sợ hói đầu

Ở đỉnh cao của sự nghiệp và giàu có, ít ai nghĩ Cristiano Ronaldo còn điều gì phải lo lắng. Nhưng CR7 lại thừa nhận rằng sợ "hói đầu" là nỗi ám ảnh lớn của anh.

Cristiano Ronaldo thừa nhận nỗi ám ảnh hói đầu dù vẫn ở đỉnh cao phong độ

Cristiano Ronaldo thừa nhận nỗi ám ảnh hói đầu dù vẫn ở đỉnh cao phong độ

“Tôi sẽ không còn là chính mình nếu mất tóc”, Ronaldo chia sẻ với Loud FM. “Thà làm mọi thứ khi còn tóc thì tốt hơn. Có tóc bạn sẽ nhìn đẹp hơn, đó là quan điểm cá nhân của tôi. Nhiều người có thể không quan tâm, nhưng tôi tin điều đó quan trọng”.

Ngôi sao 40 tuổi nhấn mạnh: “Sự tự tin không đến từ bên ngoài mà từ bên trong, nhưng vẻ ngoài đẹp cũng rất quan trọng. Với tôi, sức khỏe là chìa khóa chính. Sức khỏe tốt, sống lâu hơn, và tự tin với bản thân là điều quan trọng nhất”.

🏥 Phòng khám tại Riyadh

Ronaldo vừa mở thêm một chi nhánh tại Riyadh, chuyên thúc đẩy sức khỏe và chăm sóc bản thân cho nam giới. Anh chia sẻ:

“Trước đây, việc đến phòng khám còn bị coi là kỳ thị, nhưng bây giờ mọi người nhìn nhận khác. Giống như đi nha sĩ để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc tóc là điều bình thường. Bạn nên tự hào khi đến đây. Đây là điều tích cực bạn có thể làm cho chính mình”.

💰 Ronaldo - cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên thế giới

Bên cạnh chuyện chăm sóc mái tóc, Ronaldo vừa được công bố là cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên trên thế giới, với tài sản lên tới 1,04 tỷ bảng. Các chuyên gia tài chính đã phân tích kỹ lưỡng thu nhập, đầu tư và các hợp đồng quảng cáo của anh, điều chỉnh theo thuế và thị trường.

Ronaldo trở thành cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên thế giới với khối tài sản hơn 1 tỷ bảng

Ronaldo trở thành cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên thế giới với khối tài sản hơn 1 tỷ bảng

Số tiền “khủng” mà Ronaldo kiếm được tại Saudi Arabia đã đưa anh lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng những vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới, vượt xa đối thủ lâu năm Lionel Messi sau khi Messi chuyển sang Inter Miami tại Mỹ.

Ronaldo có hợp đồng trọn đời với Nike trị giá 745 triệu bảng, là thỏa thuận lớn nhất của anh. Ngoài ra còn có các hợp tác với nhiều thương hiệu khác.

Hiện anh đang xây dựng một khu phức hợp trị giá 28 triệu bảng tại quê nhà. Anh thường xuất hiện với những món trang sức và đồng hồ đắt giá. Ronaldo đang kiếm 300 bảng/phút tại Saudi Arabia, với hợp đồng 167,9 triệu bảng/năm từ CLB Al Nassr.

Anh cũng cho biết mục tiêu hiện tại là trở thành một phần của những công ty lớn về sức khỏe và giúp mọi người tăng sự tự tin: “Tôi vui vì chúng tôi có thể giúp người dân tự tin hơn, chăm sóc bản thân tốt hơn”.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Ronaldo sở hữu 1,04 tỷ bảng, thành tỷ phú bóng đá đầu tiên
Ronaldo sở hữu 1,04 tỷ bảng, thành tỷ phú bóng đá đầu tiên

Cristiano Ronaldo chính thức được công nhận là cầu thủ tỷ phú đầu tiên trong lịch sử bóng đá.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2025 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN