Tỷ phú bóng đá Ronaldo và nỗi ám ảnh sợ bị...hói đầu

💇 Ronaldo và nỗi sợ hói đầu

Ở đỉnh cao của sự nghiệp và giàu có, ít ai nghĩ Cristiano Ronaldo còn điều gì phải lo lắng. Nhưng CR7 lại thừa nhận rằng sợ "hói đầu" là nỗi ám ảnh lớn của anh.

Cristiano Ronaldo thừa nhận nỗi ám ảnh hói đầu dù vẫn ở đỉnh cao phong độ

“Tôi sẽ không còn là chính mình nếu mất tóc”, Ronaldo chia sẻ với Loud FM. “Thà làm mọi thứ khi còn tóc thì tốt hơn. Có tóc bạn sẽ nhìn đẹp hơn, đó là quan điểm cá nhân của tôi. Nhiều người có thể không quan tâm, nhưng tôi tin điều đó quan trọng”.

Ngôi sao 40 tuổi nhấn mạnh: “Sự tự tin không đến từ bên ngoài mà từ bên trong, nhưng vẻ ngoài đẹp cũng rất quan trọng. Với tôi, sức khỏe là chìa khóa chính. Sức khỏe tốt, sống lâu hơn, và tự tin với bản thân là điều quan trọng nhất”.

🏥 Phòng khám tại Riyadh

Ronaldo vừa mở thêm một chi nhánh tại Riyadh, chuyên thúc đẩy sức khỏe và chăm sóc bản thân cho nam giới. Anh chia sẻ:

“Trước đây, việc đến phòng khám còn bị coi là kỳ thị, nhưng bây giờ mọi người nhìn nhận khác. Giống như đi nha sĩ để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc tóc là điều bình thường. Bạn nên tự hào khi đến đây. Đây là điều tích cực bạn có thể làm cho chính mình”.

💰 Ronaldo - cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên thế giới

Bên cạnh chuyện chăm sóc mái tóc, Ronaldo vừa được công bố là cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên trên thế giới, với tài sản lên tới 1,04 tỷ bảng. Các chuyên gia tài chính đã phân tích kỹ lưỡng thu nhập, đầu tư và các hợp đồng quảng cáo của anh, điều chỉnh theo thuế và thị trường.

Ronaldo trở thành cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên thế giới với khối tài sản hơn 1 tỷ bảng

Số tiền “khủng” mà Ronaldo kiếm được tại Saudi Arabia đã đưa anh lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng những vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới, vượt xa đối thủ lâu năm Lionel Messi sau khi Messi chuyển sang Inter Miami tại Mỹ.

Ronaldo có hợp đồng trọn đời với Nike trị giá 745 triệu bảng, là thỏa thuận lớn nhất của anh. Ngoài ra còn có các hợp tác với nhiều thương hiệu khác.

Hiện anh đang xây dựng một khu phức hợp trị giá 28 triệu bảng tại quê nhà. Anh thường xuất hiện với những món trang sức và đồng hồ đắt giá. Ronaldo đang kiếm 300 bảng/phút tại Saudi Arabia, với hợp đồng 167,9 triệu bảng/năm từ CLB Al Nassr.

Anh cũng cho biết mục tiêu hiện tại là trở thành một phần của những công ty lớn về sức khỏe và giúp mọi người tăng sự tự tin: “Tôi vui vì chúng tôi có thể giúp người dân tự tin hơn, chăm sóc bản thân tốt hơn”.