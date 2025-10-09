Indonesia lỡ cơ hội áp sát ĐT Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA

Indonesia bỏ lỡ cơ hội áp sát ĐT Việt Nam

Trước cuộc đối đầu, Indonesia có cơ hội lớn để thu về nhiều điểm số bởi Saudi Arabia đang đứng thứ 59 thế giới và hơn đội bóng xứ vạn đảo tới 60 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu giành chiến thắng, đoàn quân của HLV Patrick Kluivert sẽ được cộng số điểm đáng kể, nhất là khi đây là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup, vốn có hệ số tính điểm cao.

Indonesia bị trừ điểm đáng kể sau trận thua Saudi Arabia ở vòng loại thứ tư World Cup 2026

Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực suốt 90 phút, Indonesia vẫn phải chấp nhận thất bại 2-3 trước Saudi Arabia. Kết quả này khiến đội bóng xứ vạn đảo bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo chuyên trang Footy Rankings, thất bại này khiến Indonesia bị trừ 6,68 điểm. Dù vậy, thứ hạng của họ được dự đoán vẫn giữ nguyên ở vị trí thứ 119 thế giới với 1151,26 điểm. Đội bóng xứ vạn đảo bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với ĐT Việt Nam (hạng 114, 1169,92 điểm).

ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Nepal (hạng 176 thế giới) trên sân Gò Đậu vào lúc 19h30 tối nay (9/10), trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027. Nếu thắng, “Những chiến binh sao vàng” sẽ được cộng 6,98 điểm. Còn nếu thua, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ bị trừ tới 18,02 điểm.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan vẫn đang đứng số 1 khu vực với vị trí thứ 101 trên bảng xếp hạng FIFA và đang tràn trề cơ hội lọt vào top 100. “Voi chiến” chuẩn bị tiếp đón Đài Loan (Trung Quốc) trên sân nhà vào lúc 19h30 tối nay (9/10), cũng trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027.

Indonesia vẫn còn cơ hội cải thiện điểm số

Trong khi đó, Saudi Arabia nhờ trận thắng Indonesia đã được cộng 6,68 điểm và tăng 1 bậc lên hạng 58 thế giới. Về phía Indonesia, họ vẫn còn một cơ hội nữa để cải thiện điểm số khi chạm trán Iraq ở lượt trận cuối vòng loại thứ tư, diễn ra vào rạng sáng 12/10 (giờ Việt Nam). Giống như Saudi Arabia, Iraq cũng đang đứng cao hơn Indonesia nhiều bậc trên bảng xếp hạng FIFA, vì vậy một chiến thắng sẽ giúp đội bóng xứ vạn đảo được cộng số điểm đáng kể.

Không chỉ ảnh hưởng đến xếp hạng FIFA, kết quả trận đấu với Iraq còn mang ý nghĩa sống còn với Indonesia trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2026. Nếu tiếp tục để thua, giấc mơ World Cup của thầy trò HLV Kluivert sẽ chính thức khép lại.

Theo kế hoạch, bảng xếp hạng FIFA chính thức sẽ được công bố vào ngày 23/10 tới.