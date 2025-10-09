Indonesia lỡ cơ hội áp sát ĐT Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Indonesia lỡ cơ hội áp sát ĐT Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA

Sự kiện: Bóng đá Indonesia World Cup 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Indonesia bị trừ điểm đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA sau khi phải nhận thất bại trước Saudi Arabia, ở trận ra quân vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

   

Indonesia bỏ lỡ cơ hội áp sát ĐT Việt Nam

Trước cuộc đối đầu, Indonesia có cơ hội lớn để thu về nhiều điểm số bởi Saudi Arabia đang đứng thứ 59 thế giới và hơn đội bóng xứ vạn đảo tới 60 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu giành chiến thắng, đoàn quân của HLV Patrick Kluivert sẽ được cộng số điểm đáng kể, nhất là khi đây là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup, vốn có hệ số tính điểm cao.

Indonesia bị trừ điểm đáng kể sau trận thua Saudi Arabia ở vòng loại thứ tư World Cup 2026

Indonesia bị trừ điểm đáng kể sau trận thua Saudi Arabia ở vòng loại thứ tư World Cup 2026

Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực suốt 90 phút, Indonesia vẫn phải chấp nhận thất bại 2-3 trước Saudi Arabia. Kết quả này khiến đội bóng xứ vạn đảo bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo chuyên trang Footy Rankings, thất bại này khiến Indonesia bị trừ 6,68 điểm. Dù vậy, thứ hạng của họ được dự đoán vẫn giữ nguyên ở vị trí thứ 119 thế giới với 1151,26 điểm. Đội bóng xứ vạn đảo bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với ĐT Việt Nam (hạng 114, 1169,92 điểm).

ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón Nepal (hạng 176 thế giới) trên sân Gò Đậu vào lúc 19h30 tối nay (9/10), trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027. Nếu thắng, “Những chiến binh sao vàng” sẽ được cộng 6,98 điểm. Còn nếu thua, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ bị trừ tới 18,02 điểm.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan vẫn đang đứng số 1 khu vực với vị trí thứ 101 trên bảng xếp hạng FIFA và đang tràn trề cơ hội lọt vào top 100. “Voi chiến” chuẩn bị tiếp đón Đài Loan (Trung Quốc) trên sân nhà vào lúc 19h30 tối nay (9/10), cũng trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027.

Indonesia vẫn còn cơ hội cải thiện điểm số

Trong khi đó, Saudi Arabia nhờ trận thắng Indonesia đã được cộng 6,68 điểm và tăng 1 bậc lên hạng 58 thế giới. Về phía Indonesia, họ vẫn còn một cơ hội nữa để cải thiện điểm số khi chạm trán Iraq ở lượt trận cuối vòng loại thứ tư, diễn ra vào rạng sáng 12/10 (giờ Việt Nam). Giống như Saudi Arabia, Iraq cũng đang đứng cao hơn Indonesia nhiều bậc trên bảng xếp hạng FIFA, vì vậy một chiến thắng sẽ giúp đội bóng xứ vạn đảo được cộng số điểm đáng kể.

Không chỉ ảnh hưởng đến xếp hạng FIFA, kết quả trận đấu với Iraq còn mang ý nghĩa sống còn với Indonesia trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2026. Nếu tiếp tục để thua, giấc mơ World Cup của thầy trò HLV Kluivert sẽ chính thức khép lại.

Theo kế hoạch, bảng xếp hạng FIFA chính thức sẽ được công bố vào ngày 23/10 tới.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Tranh cãi trọng tài trận Indonesia - Saudi Arabia: 3 quả penalty & tấm thẻ đỏ chóng vánh
Tranh cãi trọng tài trận Indonesia - Saudi Arabia: 3 quả penalty & tấm thẻ đỏ chóng vánh

Trận Indonesia - Saudi Arabia chứng kiến nhiều quyết định từ trọng tài có tính bước ngoặt tới trận đấu, trong đó có 3 quả penalty và tình huống rút...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2025 12:09 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Indonesia Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN