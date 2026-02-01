Tin mới nhất bóng đá trưa 1/2: Tottenham cân nhắc chiêu mộ Raheem Sterling

Tottenham cân nhắc chiêu mộ Raheem Sterling

Tottenham Hotspur đang nghiêm túc xem xét khả năng chiêu mộ Raheem Sterling ở ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 1. “Spurs” rơi vào tình thế khó khăn khi hàng loạt trụ cột trên hàng công dính chấn thương, buộc HLV Thomas Frank phải tìm phương án bổ sung khẩn cấp.

Sterling đắt hàng

Sterling trở thành lựa chọn đáng chú ý bởi anh vừa bị Chelsea thanh lý hợp đồng và hiện ở trạng thái tự do. Nếu đạt thỏa thuận, Tottenham sẽ không phải trả phí chuyển nhượng, chỉ cần thống nhất các điều khoản cá nhân với tuyển thủ Anh.

HLV Eddie Howe tiếc nuối vì hai lần lỡ duyên Hugo Ekitike

Trước cuộc chạm trán Liverpool tại vòng 24 Premier League, HLV Eddie Howe đã có những chia sẻ đáng chú ý về công tác chuyển nhượng của Newcastle. Nhà cầm quân người Anh thừa nhận ông từng hai lần nỗ lực chiêu mộ tiền đạo Hugo Ekitike nhưng đều không thành công.

Eddie Howe tỏ ra tiếc nuối khi không thể đưa chân sút người Pháp về St James’ Park. HLV của “Chích chòe” đánh giá Ekitike là mẫu tiền đạo toàn diện, có khả năng di chuyển rộng, dứt điểm tốt và phù hợp với triết lý bóng đá mà Newcastle đang xây dựng.

Leon Goretzka quyết ở lại Bayern đến hết mùa

Leon Goretzka là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường chuyển nhượng tháng 1. Nhiều CLB đã tiếp cận và bày tỏ mong muốn chiêu mộ tiền vệ người Đức, song Goretzka đều từ chối. Ngôi sao 29 tuổi muốn tiếp tục gắn bó với Bayern Munich cho đến khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Theo các nguồn tin, Goretzka sẽ chia tay Allianz Arena vào mùa hè tới, khép lại hành trình 8 năm gắn bó cùng “Hùm xám”, nơi anh đã giành nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp.

Jeremy Frimpong nghỉ vài tuần vì chấn thương háng

HLV Arne Slot xác nhận Jeremy Frimpong đã gặp chấn thương háng trong trận Liverpool đại thắng Qarabag 6-0 tại cúp châu Âu giữa tuần qua. Hậu vệ người Hà Lan sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tuần để hồi phục hoàn toàn.

Dù vậy, chiến lược gia người Hà Lan cho biết mức độ chấn thương của Frimpong không nghiêm trọng như những lo ngại ban đầu. Ban huấn luyện Liverpool đang theo dõi sát sao quá trình hồi phục của cầu thủ này, nhằm đảm bảo anh có thể trở lại thi đấu trong trạng thái tốt nhất.

Carrick muốn đưa Rashford trở lại MU

Theo The Telegraph (Anh), dù Michael Carrick muốn đưa người đồng đội cũ Marcus Rashford trở lại MU ở mùa tới nếu ông tiếp tục nắm quyền, nhưng “rất khó để điều đó xảy ra”. MU muốn giảm tải quỹ lương bằng việc đẩy mức đãi ngộ lớn của Rashford ra khỏi bảng lương, trong bối cảnh hợp đồng của anh còn thời hạn tới năm 2028.

Rashford không nằm trong kế hoạch của Ruben Amorim, nhưng dường như điều đó không còn đúng dưới thời Carrick

Nguồn tin cũng cho biết Rashford đang hạnh phúc tại Barcelona, Hansi Flick muốn giữ anh theo dạng mua đứt, và những người thân cận với tiền đạo tuyển Anh nói rằng anh đã “tìm lại nụ cười” tại Nou Camp.

Arteta nói về chấn thương của Saka

Bukayo Saka bị chấn thương ngay trong lúc khởi động trước trận thắng đậm 4-0 của Arsenal trước Leeds United, buộc HLV Mikel Arteta phải đưa Noni Madueke vào đội hình đá chính vào phút chót. Sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra khá kín đáo khi được hỏi về tình hình của cậu học trò.

Ông nói: “Trong lúc khởi động, cậu ấy cảm thấy hơi cấn một chút. Cậu ấy không đủ thoải mái để bắt đầu trận đấu, vì vậy chúng tôi lập tức đưa ra quyết định thay đổi và cho Madueke vào sân. Cậu ấy đã sẵn sàng, bởi bạn không thể làm điều đó chỉ trong hai phút. Cách cậu ấy chuẩn bị, cách cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, tôi nghĩ hôm nay đã được đền đáp. Cậu ấy thực sự tạo ra tác động lớn cho đội bóng”.

Ở cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình trước đó, khi được hỏi mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà Saka gặp phải, HLV Arteta trả lời ngắn gọn: “Chúng tôi vẫn chưa biết”.

Arbeloa chỉ ra 5 sao “bất khả xâm phạm” ở Real Madrid

HLV Alvaro Arbeloa khẳng định ông muốn sử dụng càng nhiều ngôi sao trong đội hình cùng lúc càng tốt, đồng thời xác định 5 cầu thủ là những nhân tố then chốt của Real Madrid. Trên hàng công, hai cái tên đình đám Kylian Mbappe và Vinicius là những người đã thi đấu trọn vẹn từng phút trong 4 trận gần nhất. Ở tuyến giữa, Jude Bellingham và Federico Valverde là những trụ cột không thể thiếu. Còn trong khung gỗ, ông xem Thibaut Courtois là lựa chọn số một không thể tranh cãi.

Khi được hỏi liệu 5 cầu thủ nói trên có được xem là “không thể đụng đến” hay không, Arbeloa trả lời với France24 rằng ông sẽ “luôn muốn có những cầu thủ giỏi nhất trên sân”.

Estevao rời Chelsea trở về Brazil

Estevao đã bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu của Chelsea ở trận gặp West Ham tại vòng 24 Premier League, nhằm trở về Brazil. Trước giờ bóng lăn, HLV Liam Rosenior cho biết: “Thật không may, vì lý do cá nhân, Estevao buộc phải về nhà. Tình cảm và sự quan tâm của tôi lúc này dành cho cậu ấy và gia đình. Tôi chỉ hy vọng cậu ấy vẫn ổn”.

De Zerbi không rời Marseille

Chủ tịch Marseille, Pablo Longoria, đã bác bỏ những đồn đoán về việc tương lai của HLV Roberto De Zerbi đang bị đặt dấu hỏi, sau các thông tin cho rằng chiến lược gia người Italia đã nộp đơn xin từ chức hồi đầu tuần.

“Không có thời điểm nào chúng tôi bàn đến chuyện HLV rời đi. Giữa Medhi Benatia (giám đốc thể thao), HLV và tôi đã có cuộc phân tích bình tĩnh, chuyên nghiệp”, Longoria khẳng định.