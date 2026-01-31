Real họp khẩn sau vòng bảng Cúp C1, thừa nhận thất bại của "Galacticos mới"

Thất bại của kế hoạch tái thiết tuyến giữa

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, bầu không khí tại Real Madrid trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. sau trận thua Benfica 2-4 ở lượt cuối vòng bảng Champions League, qua đó văng khỏi top 8 và và phải đá play-off.

Real khởi đầu mùa giải 2025/26 với nhiều kỳ vọng dưới thời HLV Xabi Alonso, khi Real Madrid thắng 13/14 trận đầu tiên. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng tại La Liga và Champions League nhanh chóng sa sút, dẫn đến việc chiến lược gia người Tây Ban Nha bị sa thải sau trận thua Barcelona ở Siêu cúp Tây Ban Nha.

Real trải qua hành trình vòng bảng Champions League thất vọng

Không chỉ dừng lại ở vấn đề trên băng ghế huấn luyện, báo cáo của Cadena SER cho biết tâm trạng trong nội bộ ban lãnh đạo Real Madrid đã chuyển từ lo lắng sang chấp nhận thực tế rằng kế hoạch tái thiết đội hình đang gặp thất bại.

Nhà báo Anton Meana, trong chương trình El Larguero, cho biết: "Đây là lần đầu tiên, khi nói chuyện với những nhân vật quan trọng trong CLB, tôi cảm nhận được rõ ràng rằng họ cho rằng kế hoạch đã thất bại trong việc chuyển giao thế hệ ở khu vực trung tuyến".

Nỗi nhớ bộ ba huyền thoại

Gốc rễ của cuộc khủng hoảng nằm ở bài toán thay thế bộ ba tiền vệ Casemiro – Toni Kroos – Luka Modric, những người đã cùng nhau tạo nên giai đoạn thành công bậc nhất lịch sử CLB với 4 chức vô địch Champions League. Sự ra đi của họ là điều không thể tránh khỏi, và Real Madrid đã chi mạnh tay để chuẩn bị cho kỷ nguyên mới.

Những cái tên như Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos được kỳ vọng sẽ tiếp bước, trong khi Brahim Diaz và Arda Guler mang đến thêm sự sáng tạo và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy tuyến giữa hiện tại chưa thể khỏa lấp khoảng trống mà thế hệ cũ để lại.

Dù trẻ trung và giàu tiềm năng, các cầu thủ mới chưa thể tái hiện khả năng kiểm soát thế trận, tố chất thủ lĩnh và bản lĩnh chiến thắng như Kroos hay Modric. Dấu ấn quá lớn của hai huyền thoại này càng làm lộ rõ những hạn chế của lớp kế cận.

Biến động trên băng ghế chỉ đạo chỉ là phần nổi

Kênh phát thanh Cadena SER chỉ ra rằng, vấn đề của Real nằm ở hệ thống. 3 triều đại HLV khác nhau, từ Carlo Ancelotti, Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa đã thử vận hành hệ thống tuyến giữa hiện tại, nhưng bước tiến như mong đợi từ các cầu thủ trẻ vẫn chưa xuất hiện.

Ban lãnh đạo Real Madrid được cho là đã thừa nhận đội bóng đang gặp “vấn đề rất lớn”. Trong khi hàng công với những ngôi sao như Vinicius Junior, Jude Bellingham hay Kylian Mbappe vẫn được đánh giá ở đẳng cấp cao nhất, thì tuyến giữa lại không đáp ứng yêu cầu. Các ngôi sao tấn công thiếu đi sự hỗ trợ, ổn định như giai đoạn trước.

Dù thừa nhận các cầu thủ đều có năng lực, lãnh đạo CLB cho rằng sự ăn ý cần thiết để thay thế thế hệ cũ vẫn chưa được hình thành. Những bản hợp đồng đắt giá và được đánh giá cao trên lý thuyết, nhưng khi kết hợp lại, tập thể này vẫn chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Ban lãnh đạo Real thừa nhận thất bại trong chiến lược thay thế Kroos - Casemiro - Modric

Chuẩn bị đầu tư lớn vào mùa hè

Trong bối cảnh mùa giải hiện tại đứng trước nguy cơ trắng tay, bộ phận thể thao của Real Madrid đã sớm lên kế hoạch cho tương lai. Cadena SER cho biết, CLB đang chuẩn bị cho “khoản đầu tư mạnh” ở kỳ chuyển nhượng tới, với mục tiêu duy nhất là khắc phục vấn đề ở tuyến giữa.

Dù vẫn có những đánh giá liên quan đến công tác huấn luyện, ban lãnh đạo Real Madrid được cho là đang tự nhận phần lớn trách nhiệm về thất bại trong khâu hoạch định nhân sự. Họ thừa nhận những công cụ được trao cho HLV là chưa đủ để duy trì tiêu chuẩn cao vốn có của CLB.

Một cuộc cải tổ lớn vào mùa hè được kỳ vọng sẽ khép lại giai đoạn chuyển giao đầy khó khăn, đồng thời giúp Real Madrid tìm lại sự cân bằng và ổn định cho những mùa giải tiếp theo.