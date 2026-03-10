Vì sao Nguyễn Đình Bắc tịt ngòi lâu ở V-League?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bayer Leverkusen vs Arsenal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Bodø / Glimt vs Sporting CP
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Vì sao Nguyễn Đình Bắc tịt ngòi lâu ở V-League?

Sự kiện: Nguyễn Đình Bắc V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

(NLĐO) - Ở các đội tuyển trẻ, Nguyễn Đình Bắc từng là chân sút số một và tỏa sáng tại U23 châu Á.

Nhưng trở lại V.League trong màu áo CLB Công an Hà Nội, tiền đạo 22 tuổi chưa thể bùng nổ.

Nguyễn Đình Bắc và sự hiệu quả: V-League khác xa giải trẻ

Trong bóng đá chuyên nghiệp, tuổi 21-22 thường là cột mốc phân định khá rõ, hoặc cầu thủ bắt đầu tỏa sáng rực rỡ để trở thành ngôi sao, hoặc vẫn chỉ dừng lại ở mức tiềm năng.

Lê Công Vinh

Lê Công Vinh

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều trường hợp tỏa sáng rất sớm. Phạm Văn Quyến trở thành hiện tượng khi chưa đến tuổi 20 với những khoảnh khắc thiên tài ở SEA Games, châu Á. Lê Huỳnh Đức hay Lê Công Vinh cũng sớm khẳng định đẳng cấp bằng những mùa giải ghi bàn dồn dập ở giải vô địch quốc gia.

Thế hệ vàng năm 2018 thậm chí trưởng thành nhanh hơn. Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Công Phượng đều đã trở thành trụ cột CLB và đội tuyển khi mới 20-21 tuổi.

So với những cột mốc ấy, hành trình của Đình Bắc đang đặt ra nhiều dấu hỏi. Tiền đạo sinh năm 2004 từng gây ấn tượng mạnh ở cấp độ U23 và được xem là một trong những chân sút trẻ đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam. Nhưng khi trở lại môi trường khắc nghiệt của V.League, dấu ấn của anh vẫn còn khá mờ nhạt.

Nguyễn Quang Hải

Nguyễn Quang Hải

Thực tế ấy cho thấy một điều quen thuộc của bóng đá: giải trẻ và bóng đá đỉnh cao là hai thế giới rất khác nhau.

Vai trò chiến thuật của Nguyễn Đình Bắc

Một trong những lý do khiến Đình Bắc chưa thể bùng nổ ở V-League nằm ở vai trò chiến thuật. Ở các đội U22, U23 Việt Nam, Đình Bắc thường là trung tâm của hệ thống tấn công. Nhiều pha bóng được tổ chức xoay quanh anh và nhiệm vụ dứt điểm thường đặt lên vai tiền đạo này.

Nguyễn Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc

Nhưng khi trở lại CLB Công an Hà Nội, bức tranh hoàn toàn khác. CAHN sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng, trong một tập thể như vậy, vai trò ghi bàn gần như được ưu tiên cho các chân sút ngoại. Điều này khiến Đình Bắc nhiều khi chỉ đóng vai trò hỗ trợ: di chuyển kéo giãn hàng thủ, gây áp lực, làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương hoặc tham gia phối hợp.

Nói cách khác, ở U23 Bắc là điểm kết thúc, còn ở CLB CAHN đôi khi chỉ là một mắt xích trong hệ thống. Nhưng đây cũng là thử thách mà hầu hết cầu thủ trẻ đều phải đối mặt. 

Bởi ở bóng đá chuyên nghiệp, tài năng không chỉ nằm ở việc tỏa sáng khi được đặt vào trung tâm, mà còn ở khả năng khẳng định mình trong mọi vai trò.

Bài học từ bóng đá thế giới

Nghịch lý tỏa sáng ở đội trẻ nhưng mờ nhạt ở cấp CLB không phải câu chuyện hiếm. Freddy Adu từng được xem là thần đồng của bóng đá Mỹ và được dự đoán sẽ trở thành Pele mới sau những màn trình diễn rực rỡ ở các giải trẻ. Nhưng sự nghiệp sau đó lại không thể đạt đến kỳ vọng.

Lionel Messi

Lionel Messi

Ngược lại, vẫn còn đó những ngôi sao khẳng định đẳng cấp rất sớm. Lionel Messi đã trở thành trụ cột của Barcelona khi mới 20 tuổi. Cristiano Ronaldo tỏa sáng ở Manchester United trước tuổi 20. Kylian Mbappé vô địch World Cup khi mới 19 tuổi. Erling Haaland trở thành cỗ máy ghi bàn của Manchester City trước tuổi 23.

Hay mới đây, Lamine Yamal đã là trụ cột từ cấp CLB Barcelona cho đến đội tuyển Tây Ban Nha ở tuổi… 17! Điểm chung của họ là khả năng biến tiềm năng thành hiệu quả ngay ở môi trường cạnh tranh khắc nghiệt nhất. Đó cũng chính là thước đo khắt khe nhất của bóng đá đỉnh cao.

Sự so sánh với những tiền đạo nổi tiếng trong quá khứ càng khiến câu chuyện của Đình Bắc trở nên đáng suy nghĩ. Ở tuổi 20-21, Phạm Văn Quyến đã là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam. Lê Công Vinh cũng sớm khẳng định đẳng cấp với khả năng ghi bàn ổn định tại V.League, trước khi trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu.

Trong khi đó, bước sang tuổi 22, Đình Bắc vẫn đang trong hành trình khẳng định mình ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Khoảng cách ấy không chỉ nằm ở thống kê bàn thắng, mà còn ở khả năng tạo ảnh hưởng lên trận đấu - thước đo quan trọng nhất của một tiền đạo.

Đình Bắc đang đứng trước một thời điểm rất quan trọng của sự nghiệp

Đình Bắc đang đứng trước một thời điểm rất quan trọng của sự nghiệp

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện của Đình Bắc cũng phản ánh một thực tế quen thuộc của bóng đá Việt Nam: nhiều cầu thủ trẻ nổi lên sau các giải đấu U, song lại khá khó khăn khi thử sức ở môi trường V-League khắc nghiệt. Bước lên sân chơi chuyên nghiệp, là một môi trường hoàn toàn khác: tốc độ trận đấu cao hơn, va chạm mạnh hơn và áp lực cạnh tranh khốc liệt hơn.

Ở tuổi 22, Đình Bắc đang đứng trước một thời điểm rất quan trọng của sự nghiệp. Ở tuổi này, nhiều ngôi sao của bóng đá Việt Nam trong quá khứ đã bắt đầu định hình tên tuổi. Còn với Đình Bắc, hành trình ấy vẫn đang ở phía trước.

Bóng đá đỉnh cao vốn rất khắc nghiệt. Nó không đánh giá cầu thủ bằng danh xưng, cũng không bằng những lời tung hô sau vài giải đấu trẻ. Mà chỉ có một thước đo duy nhất: bạn tạo ra được kết quả như thế nào trên sân cỏ.

Đình Bắc: Tôi muốn được tham dự ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam
Đình Bắc: Tôi muốn được tham dự ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam

TPO - Trước thềm công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội) đã chia sẻ mơ ước được khoác áo đội...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Tú ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/03/2026 11:42 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Nguyễn Đình Bắc Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN