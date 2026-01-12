Cả Đông Nam Á cộng lại chưa bằng thành tích của Việt Nam ở giải U23 châu Á

Tính đến thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam đã giành tổng cộng 8 chiến thắng tại các vòng chung kết U23 châu Á - con số nhiều hơn tất cả các đại diện còn lại của Đông Nam Á cộng lại. Trong số này, có 6 trận thắng được định đoạt ngay trong hai hiệp chính và hai chiến thắng đến từ loạt sút luân lưu cân não ở vòng knock-out.

Bóng đá trẻ Việt Nam là số 1 khu vực ở sân chơi châu lục

Hành trình ấy bắt đầu từ kỳ tích Thường Châu (Trung Quốc) 2018, nơi Việt Nam lần lượt đánh bại Australia 1-0, hòa Iraq 3-3 rồi thắng luân lưu 5-3, tiếp đó cầm hòa Qatar 2-2 và vượt qua đối thủ này trên chấm 11m với tỉ số 4-3.

Đến các kỳ sau, Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định với chiến thắng 2-0 trước Malaysia tại giải năm 2022, rồi lần lượt hạ Kuwait 3-1 và Malaysia 2-0 năm 2024. Tại kỳ 2026 đang diễn ra, đoàn quân áo đỏ tiếp tục nối dài thành tích bằng hai chiến thắng thuyết phục trước Jordan 2-0 và Kyrgyzstan 2-1.

Trong khi đó, các đại diện khác của Đông Nam Á vẫn còn khoảng cách đáng kể. Thái Lan và Indonesia cùng đứng thứ hai khu vực với 3 chiến thắng. Malaysia chỉ có duy nhất một chiến thắng tại sân chơi này, khi đánh bại Saudi Arabia 1-0 ở vòng bảng năm 2018. Myanmar từng dự VCK U23 châu Á duy nhất một lần vào năm 2013 nhưng thua cả ba trận. Điều đó đồng nghĩa, toàn bộ các đội Đông Nam Á trừ Việt Nam chỉ giành tổng cộng 7 chiến thắng trong lịch sử các VCK U23 châu Á.

Không chỉ vượt trội về số trận thắng, vị trí chung cuộc của U23 Việt Nam cũng là tốt nhất khu vực. Đội từng vào tới chung kết năm 2018 và chỉ chịu khuất phục trước Uzbekistan sau hiệp phụ trong trận đấu lịch sử dưới tuyết trắng Thường Châu. Indonesia xếp sau với thành tích vào bán kết năm 2024, còn Thái Lan và Malaysia mới chỉ một lần vào tứ kết.

Năm nay, U23 Việt Nam thậm chí còn đứng trước cột mốc mới. Nếu đánh bại chủ nhà Saudi Arabia ở lượt cuối bảng A, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giành 3 chiến thắng liên tiếp trong một kỳ U23 châu Á, không tính luân lưu. Quan trọng hơn, ngôi đầu bảng A sẽ mở ra con đường thuận lợi hơn ở vòng tứ kết, nơi Việt Nam nhiều khả năng chỉ phải đối đầu UAE hoặc Syria thay vì đội đầu bảng B Nhật Bản.