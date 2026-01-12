Những cột mốc lịch sử đang chờ U23 Việt Nam

Ảnh: AFC

Tại VCK U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn đã toàn thắng hai trận đầu ở bảng D (3-1 trước U23 Kuwait, 2-0 trước U23 Malaysia) nhưng lại để thua U23 Uzbekistan 0-3 ở trận thứ ba.

Vì vậy, sau khi đánh bại U23 Jordan cùng U23 Kyrgyzstan ở hai trận đầu tiên của VCK U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội trở thành đội U23 Việt Nam đầu tiên trong lịch sử tham dự giải đấu toàn thắng cả 3 trận, thu về trọn vẹn 9 điểm ở giai đoạn vòng bảng.

Bên cạnh đó, nếu đánh bại U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam cũng sẽ nối dài chuỗi chiến thắng liên tiếp ở các trận chính thức lên 14 trận, mạch thắng dài nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý là toàn bộ số trận thắng này đều được thực hiện dưới thời HLV Kim Sang-sik. Có nghĩa chiến lược gia người Hàn Quốc đạt tỷ lệ thắng 100% cùng U23 Việt Nam.

Với đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Kim Sang-sik dẫn dắt 13 trận chính thức, thắng 11, hòa 1 và thua 1. Trong trường hợp AFC xử thua Malaysia 0-3, đảo ngược thất bại 4-0 trước đó, ông thầy 49 tuổi sẽ không thua ở mọi trận chính thức cùng cả hai đội tuyển, U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam, đạt tỷ lệ thắng lên tới 96,2% (26/27 trận). Trong quá khứ, không có bất cứ HLV nào tiến gần tới con số này.

Trở lại với đội U23 Việt Nam, một chiến thắng nữa sẽ đưa đội quân của HLV Kim Sang-sik thành đội kiếm được nhiều trận thắng nhất trong một kỳ U23 châu Á (không tính đá luân lưu). Trước đây, thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam trong một kỳ tham dự là 2 trận thắng vào năm 2024. Ngay cả ở chiến tích Thường Châu 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng chỉ thắng 1 trận trong 90 phút (2 trận khác thắng luân lưu).

Tính tổng 6 kỳ tham dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam đang có 6 chiến thắng, bằng tổng trận thắng của các quốc gia Đông Nam Á khác, gồm Thái Lan (3), Indonesia (2) và Malaysia (1). Thêm một trận nữa, số chiến thắng của chúng ta sẽ nhiều hơn tổng kết hợp của phần còn lại Đông Nam Á.

Ngoài ra, Thái Lan, Indonesia và Malaysia mỗi nước chỉ vượt qua vòng bảng một lần. Nếu tiến vào tứ kết, U23 Việt Nam sẽ có 4 lần góp mặt ở vòng knock-out. Thêm lần nữa, thành tích này nhiều hơn các nước Đông Nam Á cộng lại.

