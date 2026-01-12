Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Việt Nam chưa từng đứng đầu bảng ở các giải vô địch châu Á

Sự kiện: U23 Việt Nam

Tại vòng chung kết U17, U20, U23 châu Á và Asian Cup, các đội tuyển bóng đá Việt Nam đều chưa từng đứng đầu bảng, dù đã tám lần vượt qua vòng bảng.

*Arab Saudi - Việt Nam: 23h30 thứ Hai 12/1, trên VnExpress.

Trong tám lần Việt Nam vượt qua vòng bảng giải vô địch châu Á các lứa tuổi, có ba lần thuộc về U23, hai lần ở Asian Cup và U17 cùng một lần ở U20. Trong những giải này, Việt Nam chủ yếu đứng thứ hai hoặc thứ ba trong bảng đấu.

Hậu vệ Võ Anh Quân kéo đối thủ đứng dậy sau trận Việt Nam thắng Kyrgyzstan ở lượt hai bảng A, VCK U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall, thành phố Jeddah, Arab Saudi ngày 9/1/2026. Ảnh: AFC

Với đội tuyển quốc gia, Việt Nam đứng thứ hai bảng B Asian Cup 2007 với bốn điểm, sau Nhật Bản, nhưng trên UAE và Qatar. Tại Asian Cup 2019, đội tuyển đứng thứ ba bảng D với ba điểm, sau Iran và Iraq, trên Yemen. Thầy trò Park Hang-seo đi tiếp với tư cách đội đứng thứ ba có kết quả tốt.

Ở U23 châu Á, Việt Nam lần đầu vượt qua vòng bảng năm 2018, với bốn điểm, đứng thứ hai bảng D sau Hàn Quốc, trên Australia và Syria. Năm 2022, đội kiếm năm điểm, đứng thứ hai bảng C sau Hàn Quốc, trên Thái Lan và Malaysia. Còn ở kỳ trước, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đứng nhì bảng D với sáu điểm, sau Uzbekistan, trên Kuwait và Malaysia.

Tại U20 châu Á (trước đây là U19), Việt Nam mới một lần vượt qua vòng bảng năm 2016 tại Bahrain. Thầy trò Hoàng Anh Tuấn đứng nhì bảng D với năm điểm, sau Iraq, trên UAE và Triều Tiên. Đội từng kiếm sáu điểm tại giải năm 2023 nhưng vẫn bị loại.

Ở đấu trường U17 châu Á (trước đây là U16), Việt Nam vượt qua vòng bảng lần đầu năm 2000, khi giải diễn ra ở Đà Nẵng. Phạm Văn Quyến và đồng đội đứng nhì bảng A với bảy điểm, sau Nhật Bản, trên Trung Quốc, Myanmar và Nepal. Còn tại giải năm 2016, ở Ấn Độ, Việt Nam đứng thứ hai bảng B với sáu điểm, sau Nhật Bản, trên Kyrgyzstan và Australia.

Nếu xét cả Đại hội thể thao châu Á, Việt Nam từng đứng đầu bảng Asiad 17 ở Hàn Quốc, và Asiad 18 tại Indonesia. Tại đại hội năm 2014, thầy trò Toshiya Miura toàn thắng hai trận gặp Kyrgyzstan và Iran. Sau đó bốn năm, HLV Park Hang-seo dẫn đội toàn thắng ba trận vòng bảng gặp Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Tại các giải vô địch châu Á, Việt Nam chưa từng toàn thắng ở vòng bảng. Thậm chí, các đội tuyển cũng chưa giành được bảy điểm trở lên ở những bảng đấu có bốn đội. Vì thế, dù thắng hay hòa Arab Saudi trong trận đấu tối 12/1, thầy trò Kim Sang-sik cũng sẽ làm nên lịch sử.

Việt Nam cũng chưa từng thắng Arab Saudi ở mọi cấp độ bóng đá nam. Hai đội gặp nhau bốn trận ở cấp đội tuyển quốc gia, với cả bốn chiến thắng cho đại diện Tây Á. Ở cấp U23, hai đội đụng độ sáu trận, Việt Nam hòa một, thua năm. Trận hòa duy nhất có tỷ số 1-1 ở vòng loại Olympic 2008 tại Hà Nội, với bàn mở tỷ số của Lê Công Vinh. Ở những cấp độ còn lại, hai đội gặp nhau một trận tại vòng bảng U20 châu Á 2006, với chiến thắng 2-0 cho đối thủ.

Việt Nam chỉ cần không thua Arab Saudi 0-3, hoặc tránh thất bại cách biệt bốn bàn trở lên, là đủ điều kiện vào tứ kết U23 châu Á 2026. Thầy trò Kim cũng sẽ đứng nhất bảng nếu thắng, hòa, hoặc thua cách biệt một bàn, để tránh gặp Nhật Bản ở tứ kết. Nhưng nếu thắng chủ nhà, HLV 49 tuổi sẽ giúp đội lập nhiều kỳ tích.

Cả Đông Nam Á cộng lại chưa bằng thành tích của Việt Nam ở giải U23 châu Á
Cả Đông Nam Á cộng lại chưa bằng thành tích của Việt Nam ở giải U23 châu Á

Không chỉ là lá cờ đầu của khu vực, U23 Việt Nam còn đang tạo nên vị thế riêng tại sân chơi châu lục, khi sở hữu thành tích tại VCK U23 châu Á vượt...

Bấm xem >>

