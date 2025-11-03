Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thực hư tin đồn Công Phượng mâu thuẫn với HLV đội Trường Tươi Đồng Nai

Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam Đua tài giải hạng Nhất 2025/2026
Có một số ý kiến cho rằng việc Công Phượng chưa thể ra sân thi đấu ở giải hạng Nhất 2025/26 do có bất đồng với HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng của CLB Trường Tươi Đồng Nai.

   

💬 Không có chuyện “cơm không lành” trong nội bộ

Sau khi tiếp tục không được đăng ký thi đấu ở trận thắng 4-2 trước CLB Thanh Niên TP.HCM tối 2/11 tại vòng 6 giải hạng Nhất 2025/26, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ vướng tin đồn có mâu thuẫn với HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng. Tuy nhiên, phía CLB Trường Tươi Đồng Nai đã phủ nhận thông tin này.

Công Phượng làm khán giả ở trận đấu giữa Thanh Niên TP.HCM và Trường Tươi Đồng Nai tối 2/11 trên sân Thống Nhất.

Công Phượng làm khán giả ở trận đấu giữa Thanh Niên TP.HCM và Trường Tươi Đồng Nai tối 2/11 trên sân Thống Nhất.

Theo nguồn tin từ CLB, việc Công Phượng chưa ra thể sân thời gian qua xuất phát từ yếu tố thể trạng, chứ không liên quan đến bất kỳ mâu thuẫn nào giữa cầu thủ và HLV trưởng. Đội bóng cũng khẳng định mọi đồn đoán về việc “bất hòa nội bộ” là không có cơ sở.

Thực tế, Công Phượng gặp chấn thương dây chằng chéo trước khi mùa giải khởi tranh. Dù không phải phẫu thuật, anh vẫn cần thời gian hồi phục và điều trị vật lý trị liệu trước khi trở lại tập luyện cùng đội.

🩹 HLV Nguyễn Việt Thắng thận trọng với sự trở lại của Công Phượng

Trả lời báo chí sau trận thắng CLB Thanh Niên TP.HCM tối 2/11, HLV Nguyễn Việt Thắng chia sẻ Công Phượng vẫn đang trong quá trình lấy lại phong độ và chưa thể thi đấu ngay: “Trận tiếp theo, Công Phượng vẫn chưa chơi được, chưa tập cùng đội.

Rất tiếc về trường hợp của Công Phượng. Từ đầu mùa, cậu ấy đóng góp 4 bàn giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Thiếu Công Phượng, chúng tôi buộc phải phải xoay nhân sự, nhưng may mắn là tinh thần tập thể của toàn đội đang rất tốt”.

HLV Nguyễn Việt Thắng thận trọng với chấn thương của Công Phượng.

HLV Nguyễn Việt Thắng thận trọng với chấn thương của Công Phượng.

⚽ Trường Tươi Đồng Nai cần sự trở lại của Công Phượng

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng phong cách chơi bóng cá nhân, ưa rê dắt của Công Phượng có thể chưa thật sự phù hợp với lối tốc độ, ban bật nhanh mà HLV Nguyễn Việt Thắng đang áp dụng cho Trường Tươi Đồng Nai. Tuy nhiên, CLB cho biết mọi cầu thủ đều được tạo cơ hội nếu đáp ứng yêu cầu chiến thuật và thể trạng.

Trong bối cảnh đội hình có nhiều ca chấn thương, sự trở lại của Công Phượng được kỳ vọng sẽ giúp Trường Tươi Đồng Nai có thêm phương án tấn công ở giai đoạn tiếp theo. Tiền đạo gốc Nghệ An vẫn được đánh giá cao ở khả năng tạo đột biến và kinh nghiệm trận mạc.

Tin đồn Công Phượng xích mích với HLV Nguyễn Việt Thắng đã được CLB Trường Tươi Đồng Nai bác bỏ, khẳng định mọi chuyện chỉ là hiểu lầm từ việc cầu thủ này chưa đạt thể trạng tốt nhất. Đội bóng miền Đông Nam Bộ cũng đang duy trì phong độ tích cực, hướng đến mục tiêu nằm trong nhóm cạnh tranh suất thăng hạng khi mùa giải bước vào giai đoạn nghỉ 3 tháng.

Sau 6 trận đã đấu ở giải hạng Nhất 2025/26, CLB Trường Tươi Đồng Nai đang tạm xếp nhì bảng xếp hạng với 14 điểm, ít hơn đội đầu bảng Khánh Hòa 1 điểm. Ở lượt đấu tới, Trường Tươi Đồng Nai có cuộc tiếp đón Quy Nhơn United trên sân nhà ngày 8/11.

Vì sao Công Phượng bất ngờ vắng mặt ở trận mở màn Cúp Quốc gia?
Vì sao Công Phượng bất ngờ vắng mặt ở trận mở màn Cúp Quốc gia?

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng không được HLV Nguyễn Việt Thắng đăng ký thi đấu ở trận mở màn Cúp Quốc gia 2025/26 giữa chủ nhà Trường Tươi Đồng Nai và...

Bấm xem >>

Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/11/2025 16:30 PM (GMT+7)
Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam
