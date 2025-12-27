Công Phượng tái xuất, đá 2 trận, ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn

Trường Tươi Đồng Nai bay cao tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. Qua 7 vòng đấu, họ thắng 5 và hoà 2, có 17 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng trong quãng ngày thăng hoa đó, dấu ấn của Nguyễn Công Phượng là con số “0”. Lý do là vì tiền đạo người Nghệ An này vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên không được HLV Nguyễn Việt Thắng đăng ký thi đấu.

Công Phượng đã tái xuất sau thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Cuối tháng 11 vừa qua, Công Phượng đã sang Singapore để tái khám và đánh giá mức độ hồi phục chấn thương. Sau đó, những tín hiệu tích cực đã đến. Trước trận đấu giữa Trường Tươi Đồng Nai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026, Công Phượng đã trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Và mới đây, Công Phượng đã chính thức tái xuất. Cụ thể, tiền đạo 30 tuổi này ra sân trong cả 2 trận giao hữu gần nhất của Trường Tươi Đồng Nai. Hôm 13/12, Công Phượng có màn trở lại hoàn hảo khi ghi bàn giúp Trường Tươi Đồng Nai thắng Đại học Văn Hiến 3-0.

2 trận gần nhất, Công Phượng ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Ngày hôm qua (26/12), Công Phượng tiếp tục ghi dấu ấn trong chiến thắng 3-1 của Trường Tươi Đồng Nai trước CLB Quảng Ninh. Phút thứ 61, trong một tình huống tổ chức tấn công mạch lạc, tiền đạo sinh năm 1995 kiến tạo vừa tầm để Alex Sandro hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng cho đội bóng Miền Đông Nam Bộ.

Qua 2 trận đấu, dù chỉ là giao hữu, nhưng Công Phượng cho thấy vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của đội bóng. Đây chính là tín hiệu tích cực cho Trường Tươi Đồng Nai trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.