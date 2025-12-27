Công Phượng tái xuất, đá 2 trận, ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nottingham Forest vs Manchester City 27/12/25 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
1
Logo Manchester City - MCI Manchester City
2
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Công Phượng tái xuất, đá 2 trận, ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn

Sự kiện: Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam

Sau thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Nguyễn Công Phượng đã chính thức tái xuất trong màu áo Trường Tươi Đồng Nai. 2 trận gần nhất, anh ra sân, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn, giúp đội nhà giành chiến thắng.

Công Phượng tái xuất, đá 2 trận, ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn

Trường Tươi Đồng Nai bay cao tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. Qua 7 vòng đấu, họ thắng 5 và hoà 2, có 17 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng trong quãng ngày thăng hoa đó, dấu ấn của Nguyễn Công Phượng là con số “0”. Lý do là vì tiền đạo người Nghệ An này vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên không được HLV Nguyễn Việt Thắng đăng ký thi đấu.

Công Phượng đã tái xuất sau thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Công Phượng đã tái xuất sau thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Cuối tháng 11 vừa qua, Công Phượng đã sang Singapore để tái khám và đánh giá mức độ hồi phục chấn thương. Sau đó, những tín hiệu tích cực đã đến. Trước trận đấu giữa Trường Tươi Đồng Nai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026, Công Phượng đã trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Và mới đây, Công Phượng đã chính thức tái xuất. Cụ thể, tiền đạo 30 tuổi này ra sân trong cả 2 trận giao hữu gần nhất của Trường Tươi Đồng Nai. Hôm 13/12, Công Phượng có màn trở lại hoàn hảo khi ghi bàn giúp Trường Tươi Đồng Nai thắng Đại học Văn Hiến 3-0.

2 trận gần nhất, Công Phượng ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

2 trận gần nhất, Công Phượng ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn. Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai.

Ngày hôm qua (26/12), Công Phượng tiếp tục ghi dấu ấn trong chiến thắng 3-1 của Trường Tươi Đồng Nai trước CLB Quảng Ninh. Phút thứ 61, trong một tình huống tổ chức tấn công mạch lạc, tiền đạo sinh năm 1995 kiến tạo vừa tầm để Alex Sandro hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng cho đội bóng Miền Đông Nam Bộ.

Qua 2 trận đấu, dù chỉ là giao hữu, nhưng Công Phượng cho thấy vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của đội bóng. Đây chính là tín hiệu tích cực cho Trường Tươi Đồng Nai trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Thực hư tin đồn Công Phượng mâu thuẫn với HLV đội Trường Tươi Đồng Nai
Thực hư tin đồn Công Phượng mâu thuẫn với HLV đội Trường Tươi Đồng Nai

Có một số ý kiến cho rằng việc Công Phượng chưa thể ra sân thi đấu ở giải hạng Nhất 2025/26 do có bất đồng với HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng của CLB...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/12/2025 15:43 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN