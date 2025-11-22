Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Hà Tĩnh: Công Phượng tái xuất? (Cúp quốc gia)

Cúp quốc gia Việt Nam | 18h, 22/11 | Trường Tươi Đồng Nai 0 - 0 Hà Tĩnh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Trường Tươi Đồng Nai vs Hà Tĩnh Hà Tĩnh Điểm Hữu Nghĩa Văn Khoa Hữu Tuấn Tấn Sinh Hoàng Hùng Tự Nhân Xuân Trường Công Phượng Minh Vương Thanh Bình Sandro Điểm Ngọc Cường Sỹ Hoàng Tấn Tài Quốc Dân Mạnh Hưng Công Thành Duy Thường Văn Hiệp Thế Hưng Quang Nam Yevhenil Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Trường Tươi Đồng Nai Trường Tươi Đồng Nai Hà Tĩnh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Hữu Nghĩa, Văn Khoa, Hữu Tuấn, Tấn Sinh, Hoàng Hùng, Tự Nhân, Xuân Trường, Công Phượng, Minh Vương, Thanh Bình, Sandro Ngọc Cường, Sỹ Hoàng, Tấn Tài, Quốc Dân, Mạnh Hưng, Công Thành, Duy Thường, Văn Hiệp, Thế Hưng, Quang Nam, Yevhenil

Công Phượng tái xuất?

Theo một số nguồn tin, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã sẵn sàng trở lại sân cỏ sau một thời gian dài điều trị chấn thương. Cựu sao U23 Việt Nam đã quay lại tập luyện với cường độ cao cùng các đồng đội tại CLB Trường Tươi Đồng Nai và dự kiến sẽ ra sân trong trận đấu gặp Hà Tĩnh tại Cúp Quốc gia 2025/2026, diễn ra vào lúc 18h00 ngày 22/11.