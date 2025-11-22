Trực tiếp bóng đá Đồng Nai - Hà Tĩnh: Công Phượng tái xuất? (Cúp quốc gia)
(18h, 22/11, Cúp quốc gia) Theo một số nguồn tin, Công Phượng sẽ tái xuất trong trận đấu với Hà Tĩnh.
Cúp quốc gia Việt Nam | 18h, 22/11 |
Điểm
Hữu Nghĩa
Văn Khoa
Hữu Tuấn
Tấn Sinh
Hoàng Hùng
Tự Nhân
Xuân Trường
Công Phượng
Minh Vương
Thanh Bình
Sandro
Điểm
Ngọc Cường
Sỹ Hoàng
Tấn Tài
Quốc Dân
Mạnh Hưng
Công Thành
Duy Thường
Văn Hiệp
Thế Hưng
Quang Nam
Yevhenil
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Công Phượng tái xuất?
Theo một số nguồn tin, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã sẵn sàng trở lại sân cỏ sau một thời gian dài điều trị chấn thương. Cựu sao U23 Việt Nam đã quay lại tập luyện với cường độ cao cùng các đồng đội tại CLB Trường Tươi Đồng Nai và dự kiến sẽ ra sân trong trận đấu gặp Hà Tĩnh tại Cúp Quốc gia 2025/2026, diễn ra vào lúc 18h00 ngày 22/11.
Có một số ý kiến cho rằng việc Công Phượng chưa thể ra sân thi đấu ở giải hạng Nhất 2025/26 do có bất đồng với HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng của CLB...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/11/2025 12:23 PM (GMT+7)