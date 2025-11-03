Bóng đá TP HCM lụy ngoại binh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hai đại diện bóng đá thành phố tham dự V-League mùa này là CLB Công an TP HCM và Becamex TP HCM thi đấu thiếu ổn định vì phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh.

CLB Công an TP HCM cần phương án dự phòng

CLB Công an TP HCM khởi đầu suôn sẻ đầu mùa khi liên tục nằm trong nhóm 4 đội dẫn đầu V-League nhưng thành tích cứ sa sút dần, hòa 1 và thua đến 2 trong 3 lượt đấu gần nhất. Trong khi đó, Becamex TP HCM tuy bị đánh giá là ứng viên rớt hạng vì thua liền 4 trận đầu mùa giải song đang dần khởi sắc sau khi thay HLV trưởng.

Thua ngược CLB Hải Phòng tại vòng 9 V-League hôm 1-11, CLB Công an TP HCM không chỉ nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà mùa này mà còn rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Trước đó, đội chủ sân Thống Nhất bất bại trên sân nhà, giành những kết quả bất ngờ trước các đối thủ sừng sỏ và liên tục nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu giải. Thành tích thi đấu khởi sắc của CLB Công an TP HCM phụ thuộc vào dàn ngoại binh chất lượng cao, trải đều ở 3 tuyến, gồm trung vệ Matheus Felipe, tiền vệ Endrick Dos Santos và tiền đạo Raphael Utzig.

CLB Công an TP HCM sa sút vì ngoại binh mất phong độ. (Ảnh: QUỐC AN)

Tuy nhiên, trong 3 vòng đấu không biết thắng vừa qua, CLB Công an TP HCM không còn duy trì được sự ổn định bởi dàn ngoại binh. Ở 2 trận thua CLB Công an Hà Nội và CLB Hải Phòng, đội bóng TP HCM chỉ còn 1 cầu thủ ngoại trong đội hình xuất phát khiến hệ thống vận hành đấu pháp chiến thuật của đội thiếu trơn tru.

Mất nhiều trụ cột vì dính chấn thương, HLV Lê Huỳnh Đức phải trưng dụng những cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm. Thiếu những mảnh ghép phù hợp, chiến thuật của CLB Công an TP HCM bị đảo lộn, "công cùn thủ kém" dẫn đến 2 thất bại liên tiếp.

Nhận xét về phong độ phập phù của đội nhà, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ việc CLB chưa có phương án dự phòng phù hợp để ứng biến khi thiếu vắng ngoại binh hay cầu thủ trụ cột. "Thiếu vắng ngoại binh khiến lối chơi của toàn đội gặp nhiều khó khăn. Hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội trong khi hàng thủ thiếu gắn kết, bộc lộ sai sót để đối phương tận dụng. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và cải thiện phong độ để hướng tới những lượt đấu tiếp theo" - ông nhấn mạnh.

Becamex TP HCM dần vươn lên

Khi đội bóng cùng thành phố sa sút phong độ thì CLB Becamex TP HCM gặt hái nhiều kết quả khả quan. Đội bóng đất Thủ bất ngờ đánh bại đương kim vô địch Nam Định và cầm hòa Ninh Bình FC - đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sau khi thắng đậm CLB Hoàng Anh Gia Lai ở ngày ra quân V-League, Becamex TP HCM nhận 4 thất bại liên tiếp. Kết quả bết bát này khiến HLV Nguyễn Anh Đức phải từ chức, nhường "ghế nóng" cho ông Đặng Trần Chỉnh.

Với sự chỉ đạo của chiến lược gia lão làng này, đội chủ sân Gò Đậu nhanh chóng thay đổi diện mạo, khai phá được tiềm năng của dàn ngoại binh và những nội binh giàu kinh nghiệm. Ở 4 vòng đấu gần nhất, Becamex TP HCM giành 1 chiến thắng, 2 trận hòa. Đáng chú ý là màn trình diễn ấn tượng ở vòng 9 hôm 1-11, đội cầm hòa Ninh Bình FC với tỉ số 1-1 ngay tại cố đô Hoa Lư.

Từ vị thế ứng viên rớt hạng, liên tục lặn ngụp ở nhóm 2 đội chót bảng, Becamex TP HCM vươn lên vị trí thứ 9 với 8 điểm. HLV Đặng Trần Chỉnh hứng khởi khi dàn ngoại binh ngày càng bắt nhịp, hòa nhập cùng lối chơi chung của toàn đội. Bộ đôi tiền đạo người Nigeria là Ugochukwu Ogbonnaya Oduenyi (4 bàn thắng) và Origbaajo Ismaila (1 bàn) đều đã "thông nòng", tìm lại cảm giác săn bàn đỉnh cao.

