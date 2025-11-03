Đau đáu chuyện câu giờ ở sân cỏ Việt Nam

Từ lời nói gan ruột của HLV Kim

HLV Kim Sang-sik mới có cuộc trả lời phỏng vấn tờ Sports Seoul của Hàn Quốc. Một chi tiết khiến người hâm mộ quan tâm trong màn trò chuyện. Vị chiến lược gia này thẳng thắn chỉ ra thói quen không tốt của các học trò, dù họ là những tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Ông cho hay: "Trong huấn luyện và thi đấu, tôi nhận thấy cầu thủ không đứng lên ngay sau khi bị ngã. Họ phải xịt giảm đau hay uống nước mới đứng dậy".

V.League chỉ thực sự diễn ra trong khoảng 55-60 phút.

HLV Kim Sang-sik nghĩ ra phương án để thay đổi thói quen cho các học trò. "Sau khi tính toán, thời gian trên sân chỉ còn khoảng 45 phút. Tôi cấm việc làm trên của cầu thủ. Khi thay đổi thói quen, thời gian huấn luyện được cô đọng từ 70 đến 90 phút. Nhờ vậy phần nào giúp họ trở nên khoẻ mạnh hơn", ông bày tỏ.

Đúng là những cầu thủ có thay đổi dưới sự giám sát của ông Kim Sang-sik. Nhưng điều đó không đồng nghĩa, họ sẽ điều chỉnh và tạo một thói quen tốt khi trở về cấp CLB. Thực tế tại V.League, nhiều ngôi sao cấp độ ĐTQG vẫn sẵn sàng nằm sân để câu giờ, nhằm giúp đội nhà có một tỷ số thuận lợi trước đối phương. Những tuyển thủ còn như vậy thì khó có thể hy vọng vào một tín hiệu khả dĩ về đại đa số cái tên chơi bóng ở hệ thống chuyên nghiệp Việt Nam.

Cụm từ khoá "câu giờ", "bóng chết" xoay quanh V.League dễ dàng tìm kiếm trên Internet. Công cụ AI cũng nhanh chóng trả kết quả không dưới 4-5 lời cảm thán tới từ các HLV trưởng. Năm 2021, ông Mano Polking khi dẫn dắt CLB TP.HCM chỉ trích Nam Định câu giờ 12 phút cuối hiệp 2. "Họ tìm mọi cách để câu giờ. Những cậu bé nhặt bóng thì ném bóng vào sân. Cầu thủ nằm sân liên tục, thủ môn cũng làm mọi cách để kéo dài thời gian. Chuyện này thật đáng xấu hổ, làm hỏng hình ảnh bóng đá Việt Nam. Bóng đá bây giờ không còn như cách đây 20 năm nữa!".

3 năm sau, vị HLV này trên cương vị dẫn dắt CLB bóng đá Công an Hà Nội vẫn phải lặp lại quan điểm ấy. Lần này là với HAGL, đội bóng vốn từng mệnh danh là đá đẹp, ngay cả khi phải đối diện với thất bại.

Ông Polking phàn nàn: "Một trận đấu mà các cầu thủ nằm sân đến 20-25 phút. Tôi không bao giờ chấp nhận cho phép các cầu thủ làm điều đó. Từng đó thời gian nằm sân thì các bạn nên tự hỏi mình đang làm gì với trận đấu. Một lần nữa tôi xin chúc mừng HAGL đã có 3 điểm. Nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khi đội bạn giành chiến thắng theo kiểu như thế. Tôi thực sự xin lỗi vì đã nói ra điều này. Trọng tài đã làm hết sức, họ đã bù giờ đúng thời gian chết của trận đấu. Với lối chơi như thế này thì chúng ta không thể đưa bóng đá Việt Nam tiến xa được".

Nhà cầm quân từng giúp ĐT Thái Lan 2 lần vô địch AFF Cup các năm 2021 và 2022 bức xúc: "Liệu lối chơi câu giờ này có giúp bóng đá Việt Nam phát triển hay không? Tôi có thể khẳng định với mọi người là tôi yêu Việt Nam, tôi muốn đến Việt Nam làm việc và muốn cống hiến một lối chơi đẹp mắt chứ không phải đánh đổi tất cả mọi thứ để giành chiến thắng. Tôi không hiểu mục tiêu của các đối thủ là gì, nhưng với lối chơi tiêu cực như thế này thì bóng đá Việt Nam sẽ đi về đâu?".

HLV không thể đồng loã

Cũng cùng chung nỗi trăn trở như người đồng nghiệp, một HLV nước ngoài khác mới đây cũng làm dậy sóng dư luận bởi 2 lần nhắc về thói quen câu giờ xấu xí ở V.League. Đó là ông Velizar Popov. Vị HLV đang dẫn dắt CLB Thể Công Viettel thậm chí còn gay gắt hơn cả ông Polking. "Ở trận gặp Đà Nẵng, đối thủ của Thể Công Viettel có nhiều lần làm chậm nhịp trận đấu hàng chục phút. Đây không phải bóng đá. Bóng đá Việt Nam sẽ không thể phát triển nếu còn có những đội chơi bóng kiểu này. Cứ thế này trong 2-3 năm tới, đội tuyển Việt Nam có thể thua cả Bangladesh, Nepal, Campuchia và Lào".

Hay như HLV Choi Yoon Kyum, người từng dẫn dắt HAGL trong quá khứ cũng gay gắt: "V.League xấu xí vì nạn câu giờ. Hành vi cố ý trì hoãn trận đấu, nằm sân, làm chậm nhịp… đang làm mất đi vẻ đẹp và tính chuyên nghiệp của giải".

Không chỉ HLV ngoại mà ngay cả HLV nội cũng như cấp điều hành giải chuyên nghiệp Việt Nam cũng thừa nhận chuyện câu giờ và tiểu xảo kéo giãn thời gian từ phía các cầu thủ. Năm 2024, khi còn dẫn dắt Bình Dương, HLV Lê Huỳnh Đức phàn nàn khi cầu thủ Hà Tĩnh câu giờ quá lộ liễu. Ông bày tỏ: "Cầu thủ của họ câu giờ, nằm sân rất nhiều. Đáng lẽ trận đấu phải được bù giờ hơn 10 phút, đằng này chỉ được 6 phút".

Tuy nhiên, cũng có những HLV thoả hiệp với chuyện câu giờ, thậm chí là phát ngôn trực tiếp trên giới truyền thông. 4 năm trước, khi lắng nghe ông Polking phàn nàn chuyện đội nhà câu giờ, HLV Nguyễn Văn Sỹ khi còn dẫn dắt Nam Định bênh học trò: "Quan trọng là Nam Định giành ba điểm. Thú thực, có lúc cầu thủ của tôi đau thật, cũng có lúc câu giờ. Nhưng câu giờ là điều được phép trong bóng đá mà, miễn là không thái quá. TP.HCM của ông Polking mà thắng, họ cũng làm vậy thôi. Tôi nhớ trận TP.HCM thắng Sài Gòn FC 1-0, họ cũng câu giờ và trọng tài phải cho bù giờ tới 9 phút".

Tranh cãi về quan điểm câu giờ của cầu thủ đến từ các HLV và giới chuyên môn sẽ còn kéo dài, khi bóng đá Việt Nam vẫn dễ dãi hay thoả hiệp với vấn nạn kể trên. Nếu tất cả những HLV đang hành nghề tại V.League hay ĐTQG đều tìm cách giúp cầu thủ từ bỏ chuyện câu giờ, bóng đá nước nhà mới thật sự đem đến sự hấp dẫn cho người hâm mộ cũng như nâng tầm chuyên môn khi CLB hay đội tuyển bước ra tầm khu vực hay châu Á.