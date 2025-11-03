Đau đáu chuyện câu giờ ở sân cỏ Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Đau đáu chuyện câu giờ ở sân cỏ Việt Nam

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV Kim Sang-sik phàn nàn chuyện tuyển thủ Việt Nam có thói quen không đứng lên ngay sau khi bị ngã. Ông buộc phải thay đổi thói quen từ các học trò. Nhưng đâu phải ai cũng khoác áo ĐTQG để điều chỉnh "văn hoá" đó.

Từ lời nói gan ruột của HLV Kim

HLV Kim Sang-sik mới có cuộc trả lời phỏng vấn tờ Sports Seoul của Hàn Quốc. Một chi tiết khiến người hâm mộ quan tâm trong màn trò chuyện. Vị chiến lược gia này thẳng thắn chỉ ra thói quen không tốt của các học trò, dù họ là những tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Ông cho hay: "Trong huấn luyện và thi đấu, tôi nhận thấy cầu thủ không đứng lên ngay sau khi bị ngã. Họ phải xịt giảm đau hay uống nước mới đứng dậy".

V.League chỉ thực sự diễn ra trong khoảng 55-60 phút.

V.League chỉ thực sự diễn ra trong khoảng 55-60 phút.

HLV Kim Sang-sik nghĩ ra phương án để thay đổi thói quen cho các học trò. "Sau khi tính toán, thời gian trên sân chỉ còn khoảng 45 phút. Tôi cấm việc làm trên của cầu thủ. Khi thay đổi thói quen, thời gian huấn luyện được cô đọng từ 70 đến 90 phút. Nhờ vậy phần nào giúp họ trở nên khoẻ mạnh hơn", ông bày tỏ.

Đúng là những cầu thủ có thay đổi dưới sự giám sát của ông Kim Sang-sik. Nhưng điều đó không đồng nghĩa, họ sẽ điều chỉnh và tạo một thói quen tốt khi trở về cấp CLB. Thực tế tại V.League, nhiều ngôi sao cấp độ ĐTQG vẫn sẵn sàng nằm sân để câu giờ, nhằm giúp đội nhà có một tỷ số thuận lợi trước đối phương. Những tuyển thủ còn như vậy thì khó có thể hy vọng vào một tín hiệu khả dĩ về đại đa số cái tên chơi bóng ở hệ thống chuyên nghiệp Việt Nam.

Cụm từ khoá "câu giờ", "bóng chết" xoay quanh V.League dễ dàng tìm kiếm trên Internet. Công cụ AI cũng nhanh chóng trả kết quả không dưới 4-5 lời cảm thán tới từ các HLV trưởng. Năm 2021, ông Mano Polking khi dẫn dắt CLB TP.HCM chỉ trích Nam Định câu giờ 12 phút cuối hiệp 2. "Họ tìm mọi cách để câu giờ. Những cậu bé nhặt bóng thì ném bóng vào sân. Cầu thủ nằm sân liên tục, thủ môn cũng làm mọi cách để kéo dài thời gian. Chuyện này thật đáng xấu hổ, làm hỏng hình ảnh bóng đá Việt Nam. Bóng đá bây giờ không còn như cách đây 20 năm nữa!".

3 năm sau, vị HLV này trên cương vị dẫn dắt CLB bóng đá Công an Hà Nội vẫn phải lặp lại quan điểm ấy. Lần này là với HAGL, đội bóng vốn từng mệnh danh là đá đẹp, ngay cả khi phải đối diện với thất bại.

Ông Polking phàn nàn: "Một trận đấu mà các cầu thủ nằm sân đến 20-25 phút. Tôi không bao giờ chấp nhận cho phép các cầu thủ làm điều đó. Từng đó thời gian nằm sân thì các bạn nên tự hỏi mình đang làm gì với trận đấu. Một lần nữa tôi xin chúc mừng HAGL đã có 3 điểm. Nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khi đội bạn giành chiến thắng theo kiểu như thế. Tôi thực sự xin lỗi vì đã nói ra điều này. Trọng tài đã làm hết sức, họ đã bù giờ đúng thời gian chết của trận đấu. Với lối chơi như thế này thì chúng ta không thể đưa bóng đá Việt Nam tiến xa được".

Nhà cầm quân từng giúp ĐT Thái Lan 2 lần vô địch AFF Cup các năm 2021 và 2022 bức xúc: "Liệu lối chơi câu giờ này có giúp bóng đá Việt Nam phát triển hay không? Tôi có thể khẳng định với mọi người là tôi yêu Việt Nam, tôi muốn đến Việt Nam làm việc và muốn cống hiến một lối chơi đẹp mắt chứ không phải đánh đổi tất cả mọi thứ để giành chiến thắng. Tôi không hiểu mục tiêu của các đối thủ là gì, nhưng với lối chơi tiêu cực như thế này thì bóng đá Việt Nam sẽ đi về đâu?".

HLV không thể đồng loã

Cũng cùng chung nỗi trăn trở như người đồng nghiệp, một HLV nước ngoài khác mới đây cũng làm dậy sóng dư luận bởi 2 lần nhắc về thói quen câu giờ xấu xí ở V.League. Đó là ông Velizar Popov. Vị HLV đang dẫn dắt CLB Thể Công Viettel thậm chí còn gay gắt hơn cả ông Polking. "Ở trận gặp Đà Nẵng, đối thủ của Thể Công Viettel có nhiều lần làm chậm nhịp trận đấu hàng chục phút. Đây không phải bóng đá. Bóng đá Việt Nam sẽ không thể phát triển nếu còn có những đội chơi bóng kiểu này. Cứ thế này trong 2-3 năm tới, đội tuyển Việt Nam có thể thua cả Bangladesh, Nepal, Campuchia và Lào".

Hay như HLV Choi Yoon Kyum, người từng dẫn dắt HAGL trong quá khứ cũng gay gắt: "V.League xấu xí vì nạn câu giờ. Hành vi cố ý trì hoãn trận đấu, nằm sân, làm chậm nhịp… đang làm mất đi vẻ đẹp và tính chuyên nghiệp của giải".

Không chỉ HLV ngoại mà ngay cả HLV nội cũng như cấp điều hành giải chuyên nghiệp Việt Nam cũng thừa nhận chuyện câu giờ và tiểu xảo kéo giãn thời gian từ phía các cầu thủ. Năm 2024, khi còn dẫn dắt Bình Dương, HLV Lê Huỳnh Đức phàn nàn khi cầu thủ Hà Tĩnh câu giờ quá lộ liễu. Ông bày tỏ: "Cầu thủ của họ câu giờ, nằm sân rất nhiều. Đáng lẽ trận đấu phải được bù giờ hơn 10 phút, đằng này chỉ được 6 phút".

Tuy nhiên, cũng có những HLV thoả hiệp với chuyện câu giờ, thậm chí là phát ngôn trực tiếp trên giới truyền thông. 4 năm trước, khi lắng nghe ông Polking phàn nàn chuyện đội nhà câu giờ, HLV Nguyễn Văn Sỹ khi còn dẫn dắt Nam Định bênh học trò: "Quan trọng là Nam Định giành ba điểm. Thú thực, có lúc cầu thủ của tôi đau thật, cũng có lúc câu giờ. Nhưng câu giờ là điều được phép trong bóng đá mà, miễn là không thái quá. TP.HCM của ông Polking mà thắng, họ cũng làm vậy thôi. Tôi nhớ trận TP.HCM thắng Sài Gòn FC 1-0, họ cũng câu giờ và trọng tài phải cho bù giờ tới 9 phút".

Tranh cãi về quan điểm câu giờ của cầu thủ đến từ các HLV và giới chuyên môn sẽ còn kéo dài, khi bóng đá Việt Nam vẫn dễ dãi hay thoả hiệp với vấn nạn kể trên. Nếu tất cả những HLV đang hành nghề tại V.League hay ĐTQG đều tìm cách giúp cầu thủ từ bỏ chuyện câu giờ, bóng đá nước nhà mới thật sự đem đến sự hấp dẫn cho người hâm mộ cũng như nâng tầm chuyên môn khi CLB hay đội tuyển bước ra tầm khu vực hay châu Á.

Bóng sống ở V.League chưa đầy 1 tiếng

Năm ngoái, khi chia sẻ về thời lượng bóng lăn ở V.League 2024/2025, Tổng giám đốc VPF - Nguyễn Minh Ngọc cho biết tỷ lệ trung bình chỉ mới hơn 50 phút/trận, tức là chỉ hơn 1 nửa so với tổng thời lượng trên sân.

"Cầu thủ V.League còn có biểu hiện câu giờ, chậm đưa bóng vào cuộc. Điều này khiến chất lượng trận đấu, đặc biệt là thời gian bóng đá chỉ hơn 50 phút sau 4 vòng đầu tiên ở V-League 2024/2025. VPF có văn bản chấn chỉnh, quán triệt tư tưởng đội bóng hành vi câu giờ, ăn vạ và có biện pháp xử lý nghiêm. Từ vòng 5 đến vòng 9, thời gian bóng lăn tăng lên 54 phút, có trận 60 phút", ông Nguyễn Minh Ngọc nói.

"Các cầu thủ ở V.League câu giờ quá nhiều. Bóng lăn trên sân quá ít, làm giảm chất lượng trận đấu. Chúng tôi sẽ họp với trọng tài, quán triệt phải bù giờ cho đủ, phải triệt tiêu việc cầu thủ giả vờ chấn thương", Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - Trần Anh Tú chia sẻ tại diễn đàn Kinh tế thể thao Việt Nam 2024 diễn ra đầu năm nay.

Về phần mình, HLV Mauro Jemorino - người đang phụ trách công tác đào tạo trẻ tại Thể Công Viettel nhấn mạnh: "Mặt sân, tốc độ và thời lượng trận đấu không chỉ đóng góp giá trị vào sự hấp dẫn của V.League. Nên nhớ, đây là môi trường đỉnh cao nhất để tuyển chọn ra các tuyển thủ Việt Nam. Một giải đấu mạnh sẽ đóng góp những ngôi sao cho ĐTQG. Trở lại với yếu tố tiểu tiết, nhìn các trận đấu tại J.League hay AFC Champions League, ở một điều kiện mặt sân tốt, các cầu thủ có thể tăng tốc từ 30-40 km/h. Tốc độ và thời lượng trận đấu diễn ra nhanh và dài.

Tại V.League, chúng ta cần phải cố gắng đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, giảm thời lượng bóng chết. Một thực tế phải nhìn thẳng. Với thời gian chơi bóng thực tế tại Việt Nam hiện dao động từ 55-60 phút/trận, chúng ta cần phải nỗ lực thúc đẩy hơn trong tương lai gần. Đó là mấu chốt tạo đà phát triển và tính cạnh tranh hơn nữa. Đặc biệt khi Việt Nam khát khao tham dự các giải lớn từ châu Á cho đến World Cup".
Video bóng đá Thanh Hóa - Thể Công Viettel: Bước ngoặt siêu phẩm (V-League)
Video bóng đá Thanh Hóa - Thể Công Viettel: Bước ngoặt siêu phẩm (V-League)

(Vòng 9) Khoảnh khắc định đoạt số phận trận đấu là siêu phẩm sút xa đắng cấp đến từ một hậu vệ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thành Trần ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/11/2025 08:19 AM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN