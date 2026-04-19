Video bóng đá Chelsea – MU: Cunha – Fernandes toả sáng, cay đắng xà ngang (Ngoại hạng Anh)

Chelsea tiếp đón MU trên sân nhà ở vòng 33 Ngoại hạng Anh. HLV Liam Rosenior bất ngờ dùng Delap thay vì Pedro trên hàng công. Trong khi đó, MU phải sử dụng Mazraoui cho vị trí trung vệ. Trận đấu bắt đầu khá sôi nổi và hấp dẫn. Tuy nhiên, chủ nhà sớm thiệt quân khi Estevao chấn thương và Garnacho vào thay.

MU chủ động chơi phòng ngự phản công với Chelsea

MU chơi phòng ngự phản công và suýt mở tỉ số ở phút 25 nhưng Cunha lại khống chế quá dở. Chelsea cũng có lời đáp trả sau đó nhưng Enzo lại cứa lòng chân phải ra ngoài. Vài phút sau, Delap sút tung lưới đối thủ ở cự ly gần nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Bất ngờ tới ở phút 43 với pha đi bóng ở bên cánh phải của Bruno Fernandes. Bóng xuyên qua rất nhiều cầu thủ và Cunha có mặt đúng lúc để sút tung lưới đối thủ. Đó cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp một.

Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục tạo ra thế trận hấp dẫn. Phút 56, Delap tung cú đánh đầu cực khó khiến Lammens chỉ còn biết đứng nhìn. Đáng tiếc cho Chelsea, bóng lại tìm trúng xà ngang. MU tiếp tục chơi phản công khó chịu nhưng không tận dụng được cơ hội.

Tới phút 67, xà ngang tiếp tục cứu thua cho MU sau cú đánh đầu của Fofana. Càng về cuối, MU càng cố làm chậm nhịp trong khi Chelsea quá nóng vội. Chung cuộc, MU giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu ngay trên sân của Chelsea.

Tỉ số chung cuộc: Chelsea 0-1 MU (H1: 0-1)

Ghi bàn: Cunha 43’

Đội hình xuất phát

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Hato, Cucurella, Caicedo, Enzo, Estevao, Cole Palmer, Neto, Delap

MU: Lammens, Mazraoui, Heaven, Shaw, Dalot, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko

Thông số trận đấu

Chelsea Manchester United Sút khung thành 21(3) 4(1) Thời gian kiểm soát bóng 60% 40% Phạm lỗi 12 13 Thẻ vàng 1 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 0 Phạt góc 7 1 Cứu thua 1 3

