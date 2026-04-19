SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Video bóng đá Chelsea – MU: Cunha – Fernandes toả sáng, cay đắng xà ngang (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea Manchester United

Chelsea đã chơi rất nỗ lực nhưng xà ngang đã từ chối họ tới 2 lần trong khi Cunha chỉ cần 1 cơ hội là đủ.

   

Chelsea tiếp đón MU trên sân nhà ở vòng 33 Ngoại hạng Anh. HLV Liam Rosenior bất ngờ dùng Delap thay vì Pedro trên hàng công. Trong khi đó, MU phải sử dụng Mazraoui cho vị trí trung vệ. Trận đấu bắt đầu khá sôi nổi và hấp dẫn. Tuy nhiên, chủ nhà sớm thiệt quân khi Estevao chấn thương và Garnacho vào thay.

MU chủ động chơi phòng ngự phản công với Chelsea

MU chơi phòng ngự phản công và suýt mở tỉ số ở phút 25 nhưng Cunha lại khống chế quá dở. Chelsea cũng có lời đáp trả sau đó nhưng Enzo lại cứa lòng chân phải ra ngoài. Vài phút sau, Delap sút tung lưới đối thủ ở cự ly gần nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Bất ngờ tới ở phút 43 với pha đi bóng ở bên cánh phải của Bruno Fernandes. Bóng xuyên qua rất nhiều cầu thủ và Cunha có mặt đúng lúc để sút tung lưới đối thủ. Đó cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp một. 

Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục tạo ra thế trận hấp dẫn. Phút 56, Delap tung cú đánh đầu cực khó khiến Lammens chỉ còn biết đứng nhìn. Đáng tiếc cho Chelsea, bóng lại tìm trúng xà ngang. MU tiếp tục chơi phản công khó chịu nhưng không tận dụng được cơ hội.

Tới phút 67, xà ngang tiếp tục cứu thua cho MU sau cú đánh đầu của Fofana. Càng về cuối, MU càng cố làm chậm nhịp trong khi Chelsea quá nóng vội. Chung cuộc, MU giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu ngay trên sân của Chelsea. 

Tỉ số chung cuộc: Chelsea 0-1 MU (H1: 0-1)

Ghi bàn: Cunha 43’

Đội hình xuất phát

Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Hato, Cucurella, Caicedo, Enzo, Estevao, Cole Palmer, Neto, Delap

MU: Lammens, Mazraoui, Heaven, Shaw, Dalot, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko

Thông số trận đấu

Sút khung thành
21(3)
4(1)
Thời gian kiểm soát bóng
60%
40%
Phạm lỗi
12
13
Thẻ vàng
1
3
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
0
Phạt góc
7
1
Cứu thua
1
3

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Điểm

Sanchez 6.2

Gusto 7.3

Fofana 7.7

Thẻ vàng Hato 6.7

Cucurella 6.7

Caicedo 6.7

Enzo 7.9

Estevao 6.5

Cole Palmer 5.9

Neto 7.4

Delap 6.4

Điểm

7.5Lammens

6.5Mazraoui

7.4Heaven

6.5Shaw

7.0Dalot

7.4Casemiro

7.2Mainoo Thẻ vàng

5.9Mbeumo

8.2Fernandes Kiến tạo

7.2Cunha Ghi bànThẻ vàng

5.9Sesko

Thay người

Garnacho 7.2

Acheampong

Chalobah

Lavia

Thay người

Diallo

Mount Thẻ vàng

Zirkzee

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

