Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Việt Nam vs Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Italy vs Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Slovakia vs Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Colombia vs Croatia
Iran vs Nigeria
Chile vs Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Anh vs Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Iran vs Costa Rica
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
Ai cản nổi Man Utd giành vé dự Champions League mùa tới?

"Quỷ đỏ" bị Bournemouth cầm hòa ở vòng 31 nhưng Chelsea và Liverpool lại tiếp tục thất bại. Con đường dẫn lối thầy trò HLV Michael Carrick trở lại Champions League giờ đã rộng mở hơn.

Hai vòng liên tiếp, Liverpool và Chelsea gục ngã, giúp MU tiếp tục tăng tốc ở cuộc đua.

Tối 22/3, Aston Villa đánh bại West Ham United 2-0 trên sân nhà, qua đó giành trọn 3 điểm quan trọng trong cuộc đua top 4. Thầy trò HLV Unai Emery hưởng lợi khi các đối thủ trực tiếp như Man Utd, Liverpool và Chelsea đều sẩy chân ở vòng đấu này.

Trên bảng xếp hạng, Man Utd vẫn đứng thứ 3 với 55 điểm, nhưng chỉ còn hơn Aston Villa đúng 1 điểm. Liverpool xếp thứ 5, kém Aston Villa 5 điểm, trong khi Chelsea tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 6 và đã bị nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm so với tốp 4.

Thầy trò HLV Michael Carrick vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Lịch thi đấu của “Quỷ đỏ” được đánh giá dễ thở hơn so với các đối thủ, khi họ lần lượt gặp Leeds United, Chelsea, Brentford, Liverpool, Sunderland, Nottingham và Brighton.

Man Utd cũng có điều kiện tập trung tối đa cho đấu trường Ngoại hạng Anh, trong khi Aston Villa còn phải chia sức cho vòng knock-out Europa League. Liverpool thậm chí chịu áp lực lớn hơn khi cùng lúc chinh chiến ở Ngoại hạng Anh, Champions League và FA Cup. Trong khi đó Chelsea vẫn còn mục tiêu để phấn đấu ở FA Cup.

Ai cản nổi Man Utd giành vé dự Champions League mùa tới? - 2

Liverpool và Chelsea đang cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ 5.

Ở diễn biến khác, Ngoại hạng Anh sẽ có thêm suất thứ 5 dự Champions League mùa 2026/27, nếu các CLB của họ giành thêm một trận hòa ở các đấu trường châu Âu. Điều này giúp cuộc cạnh tranh trở nên rộng mở hơn cho nhóm bám đuổi.

Hiện tại, cuộc đua cho vị trí thứ 5 đang xoay quanh Liverpool, Chelsea, Brentford và Everton. Khoảng cách từ vị trí thứ 5 đến thứ 8 chỉ là 4 điểm. Trong khi Liverpool và Chelsea liên tục đánh rơi điểm số, Everton vừa gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 3-0 trước chính Chelsea để tạo thêm áp lực lên nhóm trên.

Sau đợt FIFA Days, Ngoại hạng Anh trở lại vào ngày 11/4. Vòng 32 sẽ đặt tâm điểm vào trận đại chiến Chelsea và Man City. Đến vòng 33, bước ngoặt cho những cuộc đua ở Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ xảy ra khi Arsenal đối đầu Man City, Chelsea đối đầu MU và Everton tiếp đón Liverpool.

Cục diện BXH Ngoại hạng Anh.

MU âm thầm tiếp cận ngọc quý Ajax, Sesko có đối thủ đua suất đá chính

Manchester United đã có những động thái đầu tiên nhằm chiêu mộ cầu thủ chạy cánh 20 tuổi Mika Godts từ Ajax, cho thấy định hướng rõ ràng trong chiến...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/03/2026 11:43 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN