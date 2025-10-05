Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thủ môn trẻ Lammens giải cứu MU, được yêu mến hơn Onana - Bayindir

Người hâm mộ MU đã nhanh chóng nghĩ ra một bài hát mới dành cho Senne Lammens sau khi thủ môn người Bỉ có màn ra mắt đầy ấn tượng. Gia nhập từ Royal Antwerp hơn một tháng trước, Lammens cuối cùng cũng được trao cơ hội khi HLV Ruben Amorim quyết định để Altay Bayindir ngồi dự bị.

   

🧤 Màn ra mắt hoàn hảo

Lammens được điền tên vào đội hình xuất phát trong trận gặp Sunderland tại Old Trafford và ngay lập tức chứng tỏ giá trị. Anh giữ sạch lưới, góp công lớn trong chiến thắng 2-0 của “Quỷ đỏ”, trận đấu mà Mason Mount và Benjamin Sesko thay nhau lập công. Amorim thừa nhận ông muốn xoay tua đội hình và cho Bayindir nghỉ ngơi, tạo điều kiện cho tân binh người Bỉ tỏa sáng.

Thủ môn Lammens tỏa sáng trước Sunderland

Thủ môn Lammens tỏa sáng trước Sunderland

🎶 Khán đài Old Trafford hát vang tên Lammens

Việc Lammens giúp MU có trận giữ sạch lưới đầu tiên mùa này khiến khán giả tại Stretford End phấn khích. Các CĐV hát vang ca khúc chế lại: “Are you Schmeichel in disguise?” (tạm dịch: Có phải anh chính là Schmeichel cải trang không?) – so sánh anh với huyền thoại Peter Schmeichel. Dù hơi phóng đại, nhưng trong bối cảnh MU đã trải qua ác mộng ở vị trí thủ môn với Bayindir và trước đó là Onana, sự xuất hiện của Lammens mang lại niềm tin mới.

Cổ động viên và các đồng đội yêu mến Lammens

Cổ động viên và các đồng đội yêu mến Lammens

🗣️ Amorim giải thích lý do để Lammens chờ đợi

Phát biểu sau trận, HLV Ruben Amorim lý giải: “Khi Senne mới đến, Altay đang bắt chính. Cậu ấy cần thời gian để thích nghi với môi trường, áp lực truyền thông và những khác biệt trong tập luyện. Đây mới chỉ là trận đầu tiên, Senne vẫn phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Nhưng hôm nay, cậu ấy đã chơi thoải mái và đó là tín hiệu tốt”.

💪 Chiến thắng giải tỏa áp lực

Kết quả trước Sunderland không chỉ mang lại 3 điểm mà còn giúp giảm bớt áp lực khổng lồ đè lên Amorim sau khởi đầu chật vật. HLV người Bồ Đào Nha khẳng định ông vẫn có sự tin tưởng từ các học trò. Ngay cả Mason Mount – người ghi bàn mở tỷ số – cũng công khai ca ngợi nhà cầm quân trẻ tuổi.

MU sẽ trở lại sau loạt trận quốc tế với thử thách lớn mang tên Liverpool, nơi Lammens có thể tiếp tục được trao cơ hội để khẳng định bản thân.

Lammens còn nhiều việc phải làm

Lammens còn nhiều việc phải làm

05/10/2025 09:50 AM (GMT+7)
