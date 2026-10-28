Thống kê gây sốc của Arsenal, "ma thuật hắc ám" bị mai một khó tin

Thống kê đầy bất ngờ về Arsenal

Ngoại hạng Anh đã trôi qua được 8 vòng đấu và đương kim vô địch Arsenal vẫn đang thể hiện phong độ tuyệt vời. Họ có được 21 điểm với 7 trận thắng và 1 trận thua, bằng điểm với đội dẫn đầu là Man City nhưng xếp sau vì kém hơn về chỉ số phụ. Một thống kê khá thú vị về Arsenal trong mùa giải này là họ mới chỉ có 1 bàn từ chấm đá phạt góc tại Ngoại hạng Anh.

Arsenal vừa có lần đầu tiên ghi bàn từ tình huống phạt góc sau 8 vòng tại Ngoại hạng Anh

Bàn thắng ấy cũng mới chỉ diễn ra ở vòng 8 với tình huống lộn xộn trước khung thành của Pickford và Konsa nhanh chân dứt điểm ở cự ly gần. Đây là con số đáng chú ý bởi “Pháo thủ” được mệnh danh là “ông vua của những tình huống cố định ở mùa giải trước”. Họ phá kỷ lục số bàn thắng từ tình huống phạt góc của giải đấu với 19 bàn thắng, đạt tỉ lệ 26,8% so với tổng số bàn thắng của Arsenal tại Ngoại hạng Anh, cao hơn bất kỳ nhà vô địch nào trước đó.

Ngay cả khi các trọng tài chú ý chặt chẽ hơn đến những hành vi kéo áo, tranh chấp và ngăn cản đối phương trong các tình huống phạt góc ở mùa giải này, người ta vẫn kỳ vọng Arsenal sẽ tiếp tục tận dụng tối đa thế mạnh từ các tình huống cố định. Tuy nhiên, Arteta cùng các học trò gần như “bỏ quên” miếng đánh hiệu quả này. Cùng thời điểm này mùa trước, họ có 6 bàn từ chấm phạt góc, tức là hơn 5 bàn so với mùa này.

Vậy lý do là gì?

Arsenal không cần dựa vào những quả phạt góc nữa?

Mùa trước sau 8 vòng, Arsenal đang dẫn đầu với 19 điểm và ghi được 15 bàn thắng. Mùa này, thầy trò Arteta thậm chí còn làm tốt hơn với 21 điểm nhưng ghi được ít bàn thắng hơn (13 bàn). Thiếu hẳn đi khả năng săn bàn từ chấm phạt góc nhưng kết quả của “Pháo thủ” không bị ảnh hưởng, điều đó cho thấy Arsenal vẫn đang vận hành tốt.

Arsenal tập trung vào những tình huống tạo cơ hội từ bóng "sống" nhiều hơn trong mùa giải này

Có vẻ như Mikel Arteta đang muốn thay đổi. Ông thầy người Tây Ban Nha muốn tập trung tạo cơ hội từ tình huống bóng “sống” hơn là tận dụng những pha bóng cố định. Mùa trước, Arsenal tạo ra trung bình 1,06 xG mỗi trận từ bóng sống. Mùa này, con số đó đã tăng lên 1,24, tương đương mức tăng khoảng 17%.

Thêm vào đó, họ cũng giảm hẳn những tình huống ném biên dài vào vòng cấm so với mùa trước (trung bình 1,5 lần/trận xuống còn 2 lần/8 trận), cũng như những quả đá phạt góc. Sử dụng tình huống cố định nhiều sẽ bị đối phương nghiên cứu và “bắt bài” nên chuyển sang chơi bóng “sống” nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu.

Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Ví dụ như trận thua muối mặt trước Fleetwood, đội bóng hạng tư của Anh, tại League Cup vừa qua, Arsenal chỉ tìm được 1 bàn thắng dù tung đội trụ cột vào trong hiệp hai. Nếu như bài đánh từ tình huống cố định vẫn tốt như mùa trước, “Pháo thủ” chưa chắc đã phải bước vào loạt luân lưu.

Những quả phạt góc của Arsenal không còn quá nguy hiểm

Theo thống kê từ Opta, mỗi khi Arsenal thực hiện một quả phạt góc, xác suất tình huống đó dẫn đến bàn thắng là 6,4%, cao thứ hai trong số các đội bóng. Trên thực tế, Arsenal còn đạt hiệu quả cao hơn kỳ vọng đôi chút khi ghi bàn từ 8,8% tổng số quả phạt góc, tỷ lệ cao nhất giải đấu ở mùa trước.

Những quả đá phạt góc của Arsenal không còn nguy hiểm như mùa trước

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi ở mùa giải này. Arsenal hiện chỉ tạo ra 0,22 xG mỗi trận từ phạt góc, với mức trung bình 0,047 xG cho mỗi quả phạt góc. Họ đã tụt từ vị trí đội bóng có những quả phạt góc nguy hiểm thứ hai xuống thứ chín.

Mức giảm từ 0,064 xuống 0,047 có thể không quá lớn nếu chỉ nhìn vào những con số, nhưng thực tế, chất lượng trung bình của các cơ hội mà Arsenal tạo ra từ mỗi quả phạt góc đã giảm 26,6%.

Không chỉ chất lượng cơ hội suy giảm, Arsenal còn tạo ra ít cú sút từ phạt góc hơn. Mùa trước, họ có trung bình 2,8 cú sút mỗi trận từ những tình huống này, cao thứ hai giải đấu. Mùa này, con số đó giảm xuống còn 2,1, đứng thứ chín.

Vấn đề nằm ở đâu?

Trên thực tế, Arsenal không hề thay đổi cách tiếp cận từ những quả phạt góc. Trung bình 10 lần thực hiện đá phạt góc, họ chỉ có 1 lần chuyền ngắn, còn lại 9 lần là đưa bóng vào vòng cấm của đối phương. Cách tạt bóng cũng không thay đổi, đó là sử dụng những quả tạt bóng xoáy vào trong, thay vì xoáy ra ngoài, tức là để cầu thủ nghịch chân tạt.

Arsenal đang hướng bóng tới cột gần nhiều hơn

Thậm chí, theo thống kê, tỉ lệ cầu thủ Arsenal chạm bóng đầu tiên sau quả đá phạt góc còn tăng từ 28,3% ở mùa trước lên thành 42,9% trong mùa giải này. Vấn đề là pha chạm bóng ấy chưa bao giờ trở thành bàn thắng trong mùa giải này. Đó chính là sự khác biệt so với mùa giải trước.

Hai nhân tố thường xuyên nhận bóng từ quả phạt góc ở mùa trước là William Saliba và Jurrien Timber đều đang vắng mặt vì chấn thương. Bởi vậy, bóng buộc phải hướng tới vị trí của Kai Havertz, Gabriel, Ben White và tân binh Ezri Konsa. Tuy nhiên, những cầu thủ này hầu như không tạo ra được sự khác biệt.

Chính vì người nhận bóng thay đổi nên vị trí hướng tới của trái bóng cũng thay đổi. Theo thống kê, Arsenal đang tạt bóng vào cột gần nhiều hơn, so với vị trí trung tâm vòng 5m50 ở mùa giải trước. Cú đá phải nhẹ hơn và tỉ lệ bị hậu vệ đối thủ cản phá cũng cao hơn. Đó cũng là một phần nguyên do.

Chưa kể đến việc các trọng tài ở Ngoại hạng Anh cũng đã khắt khe hơn trong những pha xô đẩy trong tình huống đá phạt góc. Cầu thủ tấn công thường xuyên bị thổi phạt nhiều hơn nên trò “loạn chiến” của Arsenal cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đó có lẽ là lý do Arteta đang chuyển hướng dần sang tạo cơ hội từ những tình huống bóng “sống”.

Tất nhiên, mùa giải mới trôi qua được 8 vòng nên khả năng Arsenal “bổn cũ soạn lại” là rất cao. Tuy nhiên, khả năng họ tạo ra được sự khác biệt từ những quả phạt góc như mùa trước là gần như không thể.