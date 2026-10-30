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Arsenal vỡ mộng ăn 4, nhưng có thể hưởng lợi lớn ở cuộc đua vô địch NHA

Sự kiện: Arsenal League Cup Premier League 2026-27

Arsenal bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau thất bại trước Fleetwood Town, đội bóng đang chơi ở League Two, qua đó chấm dứt hy vọng giành cú ăn 4 mùa này.

     

Arsenal hết cơ hội giành cú ăn 4 sau khi bị Fleetwood Town loại ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Thất bại trước đối thủ hạng dưới khiến nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh mất một cơ hội giành danh hiệu, nhưng đổi lại, thầy trò Mikel Arteta sẽ có lịch thi đấu nhẹ hơn trong cuộc đua vô địch.

Arsenal có thể bớt 4 trận đấu

Arsenal hòa Fleetwood 1-1 sau 90 phút trước khi thua 3-5 ở loạt sút luân lưu. Đối thủ của họ đang chơi tại League Two, giải hạng 4 trong hệ thống bóng đá Anh, thấp hơn Ngoại hạng Anh tới 3 hạng đấu.

Nếu tiến tới chung kết Cúp Liên đoàn, Arsenal sẽ phải đá thêm 4 trận, gồm tứ kết vào tháng 12, bán kết lượt đi trong tháng 1, lượt về đầu tháng 2/2027 và chung kết ngày 21/3.

Việc dừng bước sớm giúp Arsenal giảm số trận phải thi đấu giữa tuần, đặc biệt trong tháng 1 và tháng 2, khi lịch Ngoại hạng Anh và Champions League diễn ra liên tục. Các trụ cột có thêm thời gian hồi phục, còn Arteta có thể dành nhiều buổi tập hơn để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng.

Arsenal vỡ mộng ăn 4, nhưng có thể hưởng lợi lớn ở cuộc đua vô địch NHA - 1

Arsenal thắng nhiều hơn khi được nghỉ dài

Sau 8 vòng Ngoại hạng Anh 2026/27, Arsenal giành 21 điểm với 7 chiến thắng và 1 thất bại. Thành tích của họ có sự chênh lệch giữa những trận diễn ra sau lịch thi đấu giữa tuần và những trận được chuẩn bị trong thời gian dài hơn.

Ở 4 trận Ngoại hạng Anh sau khi phải đá giữa tuần, Arsenal thắng 3, thua 1, đạt trung bình 2,25 điểm/trận. Trong 4 trận còn lại, đội toàn thắng, giành trọn 12 điểm.

Khả năng ghi bàn cũng tốt hơn khi Arsenal có nhiều thời gian nghỉ ngơi, với trung bình 2 bàn/trận so với 1,25 bàn/trận ở nhóm thi đấu giữa tuần. Thất bại 0-3 trước Brighton hồi tháng 9 là trận duy nhất Arsenal mất điểm sau 8 vòng đầu, diễn ra trong tuần họ phải thi đấu 2 trận.

Lịch thi đấu đầu năm 2027 càng khiến lợi thế nghỉ ngơi trở nên đáng kể. Arsenal gặp Newcastle ngày 23/1, Man City ngày 30/1 và Liverpool ngày 6/2. Nếu vào bán kết Cúp Liên đoàn, họ sẽ phải đá thêm trận lượt về ngay giữa 2 cuộc đối đầu với Man City và Liverpool.

Nghỉ nhiều hơn liệu có giúp Arsenal vô địch?

Mùa 2025/26, Arsenal giành chức vô địch Ngoại hạng Anh với 85 điểm dù phải thi đấu tới 63 trận trên 4 đấu trường. Đội bóng của Arteta còn lọt vào chung kết Champions League và Cúp Liên đoàn. Thành tích mùa trước khẳng định Arsenal đủ khả năng đua vô địch ngay cả khi phải chơi với mật độ dày đặc.

Trận thua Fleetwood cũng khiến chất lượng đội hình dự bị của Arsenal bị nghi ngờ. Arteta đã sử dụng Viktor Gyökeres, Kai Havertz và Martin Ødegaard nhưng đội vẫn không thể vượt qua đối thủ hạng dưới. Những cầu thủ được trao cơ hội xoay tua chưa đáp ứng kỳ vọng, trong khi Arsenal mất thêm các trận đấu cúp để thử nghiệm đội hình.

Arsenal sẽ làm khách trước Liverpool ngày 1/11 trong trận đấu quan trọng của cuộc đua vô địch. Arteta cần nhanh chóng giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin sau thất bại tại Cúp Liên đoàn. Về dài hạn, lợi thế nghỉ ngơi sẽ càng có ý nghĩa nếu Arsenal duy trì được lực lượng sung sức khi bước vào những trận đối đầu trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch.

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Trước 19:30 ngày 31/10
Thể lệ
Lịch thi đấu bóng đá CLB Arsenal mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá CLB Arsenal mới nhất

Cập nhật đầy đủ lịch thi đấu CLB bóng đá Arsenal tại các giải đấu mà đội bóng này tham dự.

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Theo Công nghệ ([Tên nguồn])

Nguồn: https://nguoiduatin.vn/arsenal-vo-mong-an-4-nhung-co-the-huong-loi-lon-o-cu...

-30/10/2026 14:55 PM (GMT+7)
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