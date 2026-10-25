Arsenal bắt kịp Man City trên bảng xếp hạng NHA, Chelsea "hụt hơi" đua top đầu

Man City không còn bất bại, Arsenal tận dụng cơ hội

Tâm điểm vòng 8 Ngoại hạng Anh là chuyến làm khách của Man City trên sân Aston Villa. Kết quả, đội bóng của Enzo Maresca bất ngờ để thua với tỷ số 1-2, qua đó chấm dứt chuỗi toàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Man City đứt chuỗi toàn thắng, bị Arsenal san bằng điểm số

Dù mất điểm, Man City vẫn giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, với 21 điểm và hiệu số bàn thắng bại +11. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội bóng thành Manchester và Arsenal đã không còn, khiến cuộc cạnh tranh ngôi đầu trở nên căng thẳng hơn. Trong khi đó, Aston Villa vươn lên thứ 6 với 11 điểm.

Man City thất bại, Arsenal không bỏ qua cơ hội bứt phá bằng chiến thắng 2-0 trước Everton tại Emirates. Kết quả này giúp thầy trò Mikel Arteta nâng tổng điểm lên 21, bằng Man City nhưng xếp thứ nhì do kém hiệu số bàn thắng bàn bại.

Khi mùa giải mới trải qua 8 vòng, việc hai đội cùng có 21 điểm tạo tiền đề cho cuộc đối đầu trực tiếp giữa những ứng viên hàng đầu ở các vòng đấu tiếp theo.

Chelsea thất bại, Tottenham khởi sắc

Trái ngược Arsenal, Chelsea trải qua buổi tối đáng quên tại Stamford Bridge khi để Tottenham đánh bại với tỷ số 2-0, trong trận đấu mà thủ môn Mike Penders phản lưới, còn Cole Palmer nhận thẻ đỏ.

Chelsea thảm bại ở derby London

Thất bại khiến Chelsea dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 4 với 13 điểm, kém Arsenal và Man City lần lượt 8 điểm. Dù vẫn nằm trong nhóm đầu, đội bóng thành London cần sớm cải thiện sự ổn định nếu muốn duy trì khả năng cạnh tranh vị trí dự Champions League.

Trong khi đó, chiến thắng giúp Tottenham có thêm động lực sau giai đoạn khởi đầu không thuận lợi. Đội bóng này vươn lên vị trí thứ 12, đồng thời tạo ra dấu ấn đáng kể khi giành trọn ba điểm ngay trên sân của đối thủ cùng thành phố.

Man City chỉ dẫn đầu nhờ hiệu số, Arsenal bám sát phía sau, còn Chelsea phải đối mặt với áp lực cải thiện phong độ. Có thể nói sau loạt trận kết thúc trong ngày 24/10, cuộc đua vô địch và tốp đầu Ngoại hạng Anh vẫn chưa hình thành khoảng cách rõ rệt.