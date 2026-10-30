Kết quả bóng đá Everton - Newcastle: Bắn hạ "Chích chòe" (League Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Đông Á Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Bắc Ninh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Chelsea vs Manchester United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayer 04 Leverkusen vs Stuttgart
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Hull City vs Ipswich Town
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Coventry City vs Sunderland
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bournemouth vs Leeds United
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Real Betis vs Málaga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Alavés
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Racing de Santander vs Real Madrid
Logo Racing de Santander - RAC Racing de Santander
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Olympique Lyonnais vs Angers
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Angers - SCO Angers
-
Paris FC vs Monaco
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Marseille vs Toulouse
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Barcelona vs Aston Villa
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Villarreal vs Paris Saint-Germain
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Atlético de Madrid vs Bayern Munich
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Manchester United vs Roma
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Feyenoord vs Inter Milan
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
AEK Athens vs Real Madrid
Logo AEK Athens - AEK AEK Athens
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fenerbahçe vs Liverpool
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Porto vs Napoli
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Borussia Dortmund vs Real Betis
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
RB Leipzig vs Manchester City
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Milan vs Ferencváros
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Real Sociedad vs Olympique Lyonnais
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
AZ vs Juventus
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayer 04 Leverkusen vs Olympique Marseille
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-

Kết quả bóng đá Everton - Newcastle: Bắn hạ "Chích chòe" (League Cup)

Sự kiện: League Cup Everton F.C Premier League 2026-27

(Vòng 4) Everton đã dễ dàng đánh bại Newcastle, qua đó giành quyền vào tứ kết League Cup.

   

Jack Grealish không đủ điều kiện ra sân do vi phạm kỷ luật nội bộ Everton. Theo thông tin được BBC tiết lộ, nguyên nhân xuất phát từ việc cầu thủ chạy cánh người Anh tự ý vắng mặt trong buổi tập mà không được cho phép. Tuy nhiên, Everton vẫn dễ dàng vượt qua Newcastle dù không có sự phục vụ của cầu thủ đang thi đấu theo dạng cho mượn từ Man City.

Everton thắng dễ Newcastle

Everton thắng dễ Newcastle

Everton ghi hai bàn ngay trong hiệp một để tạo lợi thế. Phút 34, James Garner thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời khi tung cú dứt điểm đưa Everton vượt lên dẫn trước từ vị trí ngay bên trong vòng cấm. Trước đó ít phút, đội trưởng James Tarkowski đã có pha truy cản xuất sắc, ngăn William Osula ghi bàn ở đầu sân bên kia.

Everton nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ nhờ pha dứt điểm của Hayden Hackney. Đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này cho đội bóng mới kể từ khi chuyển đến từ Middlesbrough với mức phí 16 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Đoàn quân của HLV David Moyes ghi bàn thứ ba ở phút 69. Thierno Barry lập công sau đường căng ngang thuận lợi của Kiernan Dewsbury Hall, đánh dấu bàn thắng thứ 7 của tiền đạo này trên mọi đấu trường mùa này.

Newcastle chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút 88 nhờ cú đánh đầu của Dan Burn. Tình huống này dẫn đến màn xô xát giữa cầu thủ hai đội, trong đó Tarkowski đẩy Joelinton ngã xuống sân. Cả hai cầu thủ cùng thủ môn Jordan Pickford của Everton đều phải nhận thẻ vàng vì phản ứng trong vụ việc.

Tình huống xô xát giữa các cầu thủ hai bên

Tình huống xô xát giữa các cầu thủ hai bên

Everton chưa từng vô địch League Cup và cũng chưa giành danh hiệu lớn nào kể từ chức vô địch FA Cup năm 1995. Họ sẽ làm khách trên sân của Fleetwood Town, đội đang đứng thứ 18 tại League Two (hạng 4 Anh) nhưng vừa tạo nên cú sốc lớn nhất vòng 4 khi đánh bại nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal trên chấm luân lưu.

Trong khi đó, Newcastle mới thắng 2 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. “Chích chòe” sẽ có cơ hội phục thù Everton ngay lập tức khi tiếp đón đối thủ tại sân St James' Park trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh vào ngày 3/11 tới.

Tỷ số chung cuộc: Everton 3-1 Newcastle (Hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Everton: Garner (34', Hackney), Hackney (45', Barry), Barry (69', Dewsbury Hall)

Newcastle: Dan Burn (88', Willock)

Đội hình xuất phát

Everton: Pickford; Rohl, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Hackney, Garner; Dibling, Dewsbury Hall, George; Barry

Newcastle: Hornicek; Dedic, Dan Burn, Schar, Hall; Gonzalez, Ramsey; Murphy, Willock, Barnes; Osula

8

Chelsea - Man Utd 22.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 31/10
Thể lệ
Kết quả bóng đá Liverpool - Chelsea: Dấu ấn những quả 11m (League Cup)
Kết quả bóng đá Liverpool - Chelsea: Dấu ấn những quả 11m (League Cup)

(Vòng 4 League Cup) Tất cả các bàn thắng của trận đấu này đều từ chấm 11m, và trận đấu cũng được định đoạt bằng loạt luân lưu.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ket-qua-bong-da-everton-newcastle-ban-ha-ch...

-30/10/2026 04:35 AM (GMT+7)
Tin liên quan
League Cup Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN