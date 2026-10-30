Kết quả bóng đá Everton - Newcastle: Bắn hạ "Chích chòe" (League Cup)

Jack Grealish không đủ điều kiện ra sân do vi phạm kỷ luật nội bộ Everton. Theo thông tin được BBC tiết lộ, nguyên nhân xuất phát từ việc cầu thủ chạy cánh người Anh tự ý vắng mặt trong buổi tập mà không được cho phép. Tuy nhiên, Everton vẫn dễ dàng vượt qua Newcastle dù không có sự phục vụ của cầu thủ đang thi đấu theo dạng cho mượn từ Man City.

Everton thắng dễ Newcastle

Everton ghi hai bàn ngay trong hiệp một để tạo lợi thế. Phút 34, James Garner thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời khi tung cú dứt điểm đưa Everton vượt lên dẫn trước từ vị trí ngay bên trong vòng cấm. Trước đó ít phút, đội trưởng James Tarkowski đã có pha truy cản xuất sắc, ngăn William Osula ghi bàn ở đầu sân bên kia.

Everton nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ nhờ pha dứt điểm của Hayden Hackney. Đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này cho đội bóng mới kể từ khi chuyển đến từ Middlesbrough với mức phí 16 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Đoàn quân của HLV David Moyes ghi bàn thứ ba ở phút 69. Thierno Barry lập công sau đường căng ngang thuận lợi của Kiernan Dewsbury Hall, đánh dấu bàn thắng thứ 7 của tiền đạo này trên mọi đấu trường mùa này.

Newcastle chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút 88 nhờ cú đánh đầu của Dan Burn. Tình huống này dẫn đến màn xô xát giữa cầu thủ hai đội, trong đó Tarkowski đẩy Joelinton ngã xuống sân. Cả hai cầu thủ cùng thủ môn Jordan Pickford của Everton đều phải nhận thẻ vàng vì phản ứng trong vụ việc.

Tình huống xô xát giữa các cầu thủ hai bên

Everton chưa từng vô địch League Cup và cũng chưa giành danh hiệu lớn nào kể từ chức vô địch FA Cup năm 1995. Họ sẽ làm khách trên sân của Fleetwood Town, đội đang đứng thứ 18 tại League Two (hạng 4 Anh) nhưng vừa tạo nên cú sốc lớn nhất vòng 4 khi đánh bại nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal trên chấm luân lưu.

Trong khi đó, Newcastle mới thắng 2 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. “Chích chòe” sẽ có cơ hội phục thù Everton ngay lập tức khi tiếp đón đối thủ tại sân St James' Park trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh vào ngày 3/11 tới.

Tỷ số chung cuộc: Everton 3-1 Newcastle (Hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Everton: Garner (34', Hackney), Hackney (45', Barry), Barry (69', Dewsbury Hall)

Newcastle: Dan Burn (88', Willock)

Đội hình xuất phát

Everton: Pickford; Rohl, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Hackney, Garner; Dibling, Dewsbury Hall, George; Barry

Newcastle: Hornicek; Dedic, Dan Burn, Schar, Hall; Gonzalez, Ramsey; Murphy, Willock, Barnes; Osula