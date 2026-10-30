Trực tiếp tennis Alcaraz - Paul: Chờ bản lĩnh của “Carlitos” (Vienna Open)

Alcaraz thắng nhưng chưa thực sự thuyết phục

Carlos Alcaraz hiếm khi thể hiện được phong độ thuyết phục kể từ khi trở lại sau chấn thương tại US Open. Hai trận đấu của tay vợt người Tây Ban Nha ở Vienna cũng không nằm ngoài xu hướng đó: thi đấu chưa thực sự tốt nhưng vẫn biết cách giành chiến thắng.

Ở vòng đầu tiên, Alcaraz phải ngược dòng sau khi bị Karen Khachanov bẻ game giao bóng trong cả hai set. Đến vòng hai, anh tiếp tục để Nikoloz Basilashvili, đối thủ đang có phong độ cao, san bằng cách biệt sau khi đánh mất lợi thế dẫn break ở set thứ hai. Alcaraz thậm chí bị dẫn 4-6 trong loạt tie-break nhưng vẫn kịp lấy lại thế trận để khép lại chiến thắng sau hai set.

Cơ hội khép lại mùa giải bằng cột mốc mới

Alcaraz khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng với chức vô địch Australian Open đầu tiên trong sự nghiệp. Giờ đây, tay vợt người Tây Ban Nha đứng trước cơ hội khép lại năm thi đấu bằng một dấu mốc đáng nhớ tương tự.

Từ thời điểm này đến cuối mùa, mỗi giải đấu đều mang đến cho Alcaraz cơ hội chinh phục những cột mốc mới. Anh chưa từng đăng quang tại các giải đấu thuộc giai đoạn sân cứng trong nhà ở châu Âu, cũng như chưa giành chức vô địch ATP Finals.

Đây là động lực quan trọng để tay vợt số một Tây Ban Nha hướng đến thành tích cao nhất tại Vienna, bất chấp những dấu hiệu chưa thực sự ổn định trong lối chơi.

Tommy Paul tìm lại sự ổn định

Ở phía đối diện, Tommy Paul trải qua một năm thiếu ổn định và hiếm khi duy trì được phong độ tốt nhất. Thể trạng cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến màn trình diễn của tay vợt người Mỹ.

Tuy nhiên, Paul đang dần tìm lại sự ổn định. Thành tích lọt vào tứ kết Vienna đánh dấu giải đấu thứ ba liên tiếp anh góp mặt ở ít nhất vòng tứ kết, sau Shanghai Masters và Lyon. Chuỗi kết quả này cũng giúp Paul duy trì hy vọng mong manh trong cuộc đua giành vé dự ATP Finals.

Phong độ của tay vợt người Mỹ tại Vienna có sự cải thiện rõ rệt. Nếu như ở Lyon, anh phải trải qua hai trận đấu kéo dài ba set và không thực sự thuyết phục trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Benjamin Bonzi và Corentin Moutet, thì tại Áo, Paul thể hiện sự chủ động và kiểm soát tốt hơn.

Anh lần lượt đánh bại cựu vô địch Andrey Rublev trước khi vùi dập Luciano Darderi, tay vợt đang đứng thứ 23 thế giới, với tỷ số 6-1, 6-1. Sau bốn lần tham dự, Paul cuối cùng cũng lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết Vienna, đồng thời có hai chiến thắng liên tiếp mà không để thua set nào.

Alcaraz áp đảo trong những lần đối đầu

Xét về thành tích đối đầu, Alcaraz đang chiếm ưu thế rõ rệt trước Tommy Paul với tỷ số 7-2.

Từng dẫn trước 2-1 trong những lần chạm trán đầu tiên cách đây vài năm, Paul sau đó hoàn toàn lép vế trước sự vươn lên mạnh mẽ của đối thủ người Tây Ban Nha.

Alcaraz hiện sở hữu chuỗi sáu chiến thắng liên tiếp trước tay vợt người Mỹ. Đáng chú ý, trong năm nay, anh đều đánh bại Paul sau ba set tại Australian Open và US Open.

Dù Alcaraz chưa đạt trạng thái tốt nhất, lịch sử đối đầu vẫn mang đến lợi thế tâm lý đáng kể cho tay vợt người Tây Ban Nha. Trong khi đó, Paul cần duy trì phong độ ấn tượng tại Vienna nếu muốn tạo nên bất ngờ và chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng trước đối thủ này.