Kết quả bóng đá Arsenal - Everton: Hàng thủ tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Arsenal mở tỷ số ngay phút thứ 7, sau khi sức ép từ đầu trận giúp họ liên tiếp được hưởng 3 quả phạt góc. Ezri Konsa có mặt ở cột xa và đưa bóng vào lưới trong tình huống lộn xộn, ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo “Pháo thủ”. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Arsenal từ tình huống cố định ở mùa giải này.

Konsa và Gabriel lần lượt ghi bàn, giúp Arsenal đánh bại Everton

Everton suýt chút nữa tìm được bàn gỡ ở phút 18. Thủ môn Raya hoàn toàn mất phương hướng khi Everton thực hiện quả phạt góc. Thủ thành người Tây Ban Nha thậm chí quay lưng lại với bóng vì không xác định được bóng đang ở đâu. Rất may, Gabriel kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi, giải nguy cho Arsenal.

Thierno Barry thậm chí có pha bỏ lỡ ở những giây cuối hiệp một sau sai lầm của Ben White. Đó là cơ hội tốt nhất của Everton khi tỷ số vẫn là 1-0. Dù vậy, Arsenal vẫn là đội chiếm ưu thế trong 45 phút đầu tiên, với 13 cú sút và 10 quả phạt góc.

Các học trò của HLV Mikel Arteta tiếp tục duy trì thế trận sau giờ nghỉ. Vì thế, không có gì bất ngờ khi Gabriel ghi tên mình lên bảng tỷ số, sát cánh cùng người đồng đội ở trung tâm hàng phòng ngự, với pha đánh đầu từ đường tạt bóng của Ben White ở phút 68. Everton suýt rút ngắn cách biệt ở cuối trận, nhưng cú đánh đầu của Dewsbury Hall đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Chiến thắng này giúp Arsenal nâng tổng điểm lên 21 và bắt kịp Man City, đội trước đó đã thất bại trên sân Aston Villa.

Tỷ số chung cuộc: Arsenal 2-0 Everton (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Arsenal: Konsa (7', Gyokeres), Gabriel (68', Ben White)

Đội hình xuất phát

Arsenal: Raya, Ben White, Konsa, Gabriel, Lewis Skelly, Rice, Merino, Odegaard, Madueke, Eze, Gyokeres

Everton: Pickford, Merlin Rohl, Tarkowsk, O'Brien, Mykolenko, Garner, Armstrong, Dewsbury Hall, Johnson, George, Barry

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