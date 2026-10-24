Trực tiếp bóng đá Arsenal - Everton: “Pháo thủ” quyết giành 3 điểm (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 24/10 | Emirates Arsenal - Everton (H1: -) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Everton Everton Điểm Raya White Konsa Gabriel Calafiori Lewis-Skelly Rice Madueke Odegaard Eze Gyokeres Điểm Pickford O’Brien Tarkowski Branthwaite Mykolenko Garner Armstrong Rohl Dewsbury-Hall Grealish Barry Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Everton Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Lewis-Skelly, Rice, Madueke, Odegaard, Eze, Gyokeres Pickford, O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Armstrong, Rohl, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Arsenal quyết trở lại mạch thắng

Arsenal vừa trải qua trận hòa 2-2 với Bayern Munich tại Champions League giữa tuần. Dù chưa thể giành chiến thắng trước đối thủ hàng đầu châu Âu, “Pháo thủ” vẫn có cơ sở để tự tin khi trở lại Premier League, nơi họ thắng 11 trong 12 trận gần nhất, chỉ thua một lần.

Thất bại duy nhất trong chuỗi trận này diễn ra trên sân Brighton hồi tháng trước, khi Arsenal để thua 0-3. Kết quả đó khiến thầy trò Mikel Arteta kém đội dẫn đầu cuộc đua vô địch ba điểm trước vòng đấu mới.

Dẫu vậy, lợi thế sân nhà vẫn là điểm tựa quan trọng của Arsenal. Họ thắng liên tiếp tám trận tại Emirates trên mọi đấu trường, đồng thời chỉ để thủng lưới hai bàn trong chuỗi trận này. Đáng chú ý, Arsenal thắng 10 trong 11 trận sân nhà tại Premier League diễn ra vào thứ Bảy gần nhất, chỉ thua một trận. Những thống kê ấy củng cố niềm tin rằng đội bóng thành London đủ khả năng tìm lại niềm vui chiến thắng.

Everton chật vật tìm cách đứng dậy

Everton nhận thất bại đầu tiên trên mọi đấu trường mùa này khi để thua Chelsea 0-2 cuối tuần trước. Trước đó, đội bóng của David Moyes có thành tích bốn chiến thắng và bốn trận hòa, nhưng chuyến làm khách trước Arsenal hứa hẹn sẽ là thử thách không dễ vượt qua.

Everton không thắng trong tám trận sân khách gần nhất tại Premier League, với năm trận hòa và ba thất bại. Đáng chú ý, cả ba chuyến hành quân của họ ở giải đấu mùa này đều kết thúc với tỷ số hòa. Nếu tiếp tục chia điểm ở trận tới, Everton sẽ tiến gần đến cột mốc hiếm gặp: kể từ mùa 2010-2011, chưa có đội bóng nào hòa cả bốn trận sân khách đầu tiên trong một mùa Premier League.

Tuy nhiên, một trận hòa có lẽ đã là kết quả đáng khích lệ đối với David Moyes. Nhà cầm quân giàu kinh nghiệm này có thành tích đối đầu rất kém trước các đội đương kim vô địch Premier League, khi thua 11 trong 12 lần chạm trán gần nhất ở giải đấu cao nhất nước Anh, chỉ hòa một trận.

Riêng trên sân khách, Moyes chưa từng đánh bại đội đương kim vô địch sau 19 lần thử sức, với năm trận hòa và 14 thất bại.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Arsenal

Thống kê đối đầu càng khiến Everton có lý do để lo lắng. Đội bóng vùng Merseyside chỉ thắng một trong 30 lần làm khách trước Arsenal tại Premier League, bên cạnh năm trận hòa và 24 thất bại.

Đáng chú ý, 13 trong số những lần Everton không thể giành chiến thắng diễn ra dưới thời David Moyes, với ba trận hòa và 10 thất bại.

Với phong độ sân nhà ổn định cùng thành tích đối đầu vượt trội, Arsenal có nhiều cơ sở để hướng đến ba điểm. Ngược lại, Everton cần cải thiện đáng kể khả năng thi đấu xa nhà nếu muốn tránh thất bại thứ hai liên tiếp tại Premier League.