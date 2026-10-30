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Dự đoán tỷ số vòng 9 Ngoại hạng Anh: Nảy lửa đại chiến Chelsea - MU & Liverpool - Arsenal

Sự kiện: Premier League 2026-27 Liverpool - Arsenal: Cuộc đua hấp dẫn MU vs Chelsea: Đại chiến không khoan nhượng

Vòng 9 Ngoại hạng Anh diễn ra 2 đại chiến đáng chú ý giữa Chelsea và MU, Liverpool và Arsenal. Đây đều là những trận đấu có thể tạo ra bước ngoặt với các "ông lớn".

   

Chelsea – MU: Stamford Bridge chờ đợi lời khẳng định của hai ông lớn

Chelsea bước vào cuộc tiếp đón MU (19h30, 31/10) với áp lực phải tìm lại sự ổn định sau thất bại 0-2 trước Tottenham ở vòng đấu trước, bên cạnh trận thua Liverpool ở League Cup. Stamford Bridge vẫn là điểm tựa quan trọng, nhưng đội bóng thành London cần thể hiện nhiều hơn ở khả năng kiểm soát thế trận và chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Dự đoán tỷ số vòng 9 Ngoại hạng Anh: Nảy lửa đại chiến Chelsea - MU & Liverpool - Arsenal - 1

Điểm đáng chú ý của Chelsea nằm ở khả năng tổ chức tấn công với những cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ. Nếu duy trì được sức ép ở hai hành lang cánh, đội chủ nhà hoàn toàn có thể khai thác những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự MU. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung trong khâu phòng ngự vẫn là vấn đề có thể khiến Chelsea dưới thời HLV Xabi Alonso phải trả giá.

Ở chiều ngược lại, MU đang chịu sức ép đáng kể. Chuỗi 8 trận không thắng được nhắc đến trước vòng đấu này khiến chuyến làm khách tại Stamford Bridge trở thành bài kiểm tra quan trọng đối với HLV Michael Carrick. MU cần cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt những tình huống phản công.

Xét về tương quan lực lượng và lợi thế sân nhà, Chelsea có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, MU vẫn sở hữu khả năng tạo đột biến trong những trận đấu lớn. Một kết quả hòa là kịch bản đáng cân nhắc, dù Chelsea có cơ hội giành trọn ba điểm nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

Liverpool – Arsenal: Đại chiến Anfield và cuộc đấu trí đỉnh cao

Nếu Chelsea – MU là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang cần khẳng định vị thế, thì Liverpool – Arsenal (23h30, 1/11) được xem là tâm điểm lớn nhất của vòng 9. Anfield sẽ là nơi chứng kiến màn so tài giữa hai ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch.

Liverpool vừa có chiến thắng trước Chelsea tại League Cup giữa tuần. Kết quả này không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn tạo thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Andoni Iraola trước cuộc tiếp đón Arsenal. Đội chủ sân Anfield có lợi thế sân nhà, khả năng pressing mạnh mẽ và lối chơi giàu tốc độ. Đặc biệt, sức ép từ khán đài Anfield luôn là yếu tố có thể tạo ra khác biệt trong những thời điểm quyết định.

Dự đoán tỷ số vòng 9 Ngoại hạng Anh: Nảy lửa đại chiến Chelsea - MU & Liverpool - Arsenal - 2

Tuy nhiên, Arsenal không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng của HLV Mikel Arteta sở hữu khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công có chiều sâu và sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh cùng những tình huống phối hợp ở trung lộ sẽ là phương án để Arsenal tìm kiếm bàn thắng.

Thách thức của đội khách nằm ở bài toán nhân sự khi Bukayo Saka vắng mặt, trong khi khả năng ra sân của Declan Rice còn bỏ ngỏ. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức sáng tạo cũng như khả năng kiểm soát tuyến giữa của Arsenal.

Liverpool có lợi thế sân nhà và tinh thần tốt sau chiến thắng ở đấu trường cúp. Dẫu vậy, Arsenal vẫn có đủ năng lực để tạo ra thế trận cân bằng. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu có tốc độ cao, nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt và bàn thắng cho cả hai phía.

Man City và Tottenham: Cơ hội giành trọn 3 điểm

Man City tiếp đón Brighton (22h, 31/10) trong bối cảnh hai đội vừa chạm trán nhau ở League Cup. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý bởi Brighton thường thể hiện khả năng tổ chức lối chơi khá tốt trước các đội bóng lớn. Dù vậy, lợi thế sân Etihad cùng chất lượng đội hình vượt trội giúp Man City được đánh giá cao hơn. Nếu kiểm soát tốt khu trung tuyến và duy trì sức ép liên tục, đội chủ nhà có thể tạo ra khác biệt.

Tottenham đang có lợi thế tâm lý sau chiến thắng 2-0 trước Chelsea ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, Crystal Palace (0h30, 1/11) là đối thủ có khả năng phòng ngự kỷ luật và tổ chức phản công nguy hiểm. Tottenham cần duy trì nhịp độ tấn công, tránh để đối phương khai thác những khoảng trống phía sau hàng thủ. Với lợi thế sân nhà và phong độ tích cực, Spurs có cơ hội giành chiến thắng, nhưng đây khó có thể là trận đấu dễ dàng.

Dự đoán tỷ số vòng 9

- Ngày 31/10:

19h30:

Chelsea 2-1 MU

22h:

Bournemouth 2-0 Leeds

Brentford 2-1 Nottingham Forest

Coventry 1-1 Sunderland

Hull City1-2 Ipswich Town

Man City 3-1 Brighton

- Ngày 1/11:

0h30: Tottenham 2-1 Crystal Palace

3h: Aston Villa 2-1 Fulham

23h30: Liverpool 2-2 Arsenal

- Ngày 3/11:

3h: Newcastle 2-0 Everton

8

Chelsea - Man Utd 22.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Manchester United
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Trước 19:30 ngày 31/10
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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/du-doan-ty-so-vong-9-ngoai-hang-anh-nay-lua...

-30/10/2026 09:04 AM (GMT+7)
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