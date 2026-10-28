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Arsenal thua đội hạng 4 có phải cú sốc lớn nhất lịch sử League Cup?

Sự kiện: League Cup Arsenal Manchester United

Chiến thắng trên chấm luân lưu của Fleetwood Town trước Arsenal, đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, có thể trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử League Cup.

   

Đêm qua, Fleetwood Town đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu. Trước trận đấu diễn ra vào tối thứ Ba, Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn khi đang là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh và chỉ thua 1/11 trận mùa này. Trong khi đó, Fleetwood Town xếp hạng 18 League Two (giải hạng 4 Anh), đồng nghĩa hai đội cách nhau tới 84 bậc trong hệ thống các giải bóng đá Anh.

Ngoài Arsenal, xuyên suốt lịch sử League Cup, người hâm mộ cũng chứng kiến không ít thất bại "địa chấn" đến từ các đội bóng hàng đầu nước Anh.

Đương kim vô địch bóng đá Anh Arsenal bị đội hạng 4&nbsp;Fleetwood Town loại khỏi League Cup

Đương kim vô địch bóng đá Anh Arsenal bị đội hạng 4 Fleetwood Town loại khỏi League Cup

2025: Grimsby Town 2-2 MU (12-11 trên chấm luân lưu)

Năm 2025, Grimsby Town tạo nên cú sốc khi loại MU ở vòng 2 League Cup. Grimsby khi đó thi đấu tại League Two. Đây là lần đầu tiên MU bị một đội bóng thuộc hạng đấu này loại khỏi giải đấu cúp.

Grimsby dẫn trước 2-0 sau hiệp 1 nhờ các bàn thắng của Charles Vernam và Tyrell Warren. MU tránh được thất bại trong thời gian thi đấu chính thức khi Bryan Mbeumo và Harry Maguire lần lượt ghi bàn gỡ hòa. Maguire lập công ở phút 89. Tuy nhiên, họ cuối cùng vẫn thất bại với tỷ số 11-12 trên chấm luân lưu sau màn đấu súng kéo dài.

HLV Ruben Amorim khi đó đã xin lỗi người hâm mộ sau trận đấu. Ông cũng trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội khi hình ảnh chỉnh sửa bảng chiến thuật dưới trời mưa lớn được phát sóng, trong lúc đội bóng có giá trị hàng trăm triệu bảng bị đối thủ thuộc League Two dẫn trước hai bàn.

2006: Southend United 1-0 MU

Năm 2006, MU bị Southend United loại ở vòng 4 League Cup, dù trong đội hình có những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney và Patrice Evra.

Southend khi đó đang ngụp lặn tại Championship (hạng 2). Tuy nhiên, đội bóng này vẫn giành chiến thắng nhờ cú sút phạt từ khoảng cách 27,5 m của Freddie Eastwood. Bị loại khỏi League Cup, MU vẫn giành chức vô địch Ngoại hạng Anh vào cuối mùa giải đó.

MU nhiều lần hứng chịu cú sốc ở League Cup (trận thua&nbsp;Grimsby Town ở vòng 2 League Cup năm 2025)

MU nhiều lần hứng chịu cú sốc ở League Cup (trận thua Grimsby Town ở vòng 2 League Cup năm 2025)

2010: Liverpool 2-2 Northampton Town (2-4 trên chấm luân lưu)

Năm 2010, Northampton Town, đội bóng thuộc League Two, gây bất ngờ khi đánh bại Liverpool ngay tại sân Anfield ở vòng 3 League Cup. Milan Jovanovic đưa Liverpool vượt lên dẫn trước trong chưa đầy 10 phút đầu trận. Tuy nhiên, Billy McKay và Michael Jacobs ghi bàn giúp Northampton dẫn ngược 2-1.

David N'Gog ghi bàn gỡ hòa cho Liverpool vào cuối hiệp phụ, đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu. Tại đây, Abdul Osman thực hiện thành công quả đá quyết định, giúp Northampton giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trên chấm 11 m sau khi hai đội hòa 2-2. Thời điểm đó, Liverpool được dẫn dắt bởi HLV Roy Hodgson. 

2012: Bradford City 1-1 Arsenal (3-2 trên chấm luân lưu)

Năm 2012, Bradford City, đội bóng đang thi đấu tại League Two, loại Arsenal ở vòng tứ kết Cúp Liên đoàn sau khi hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và hòa sau hiệp phụ.

Garry Thompson ghi bàn đưa Bradford vượt lên dẫn trước. Arsenal phải chờ đến phút 88 mới có bàn gỡ hòa nhờ công Thomas Vermaelen, buộc hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

Jack Wilshere và Alex Oxlade-Chamberlain thực hiện thành công các quả đá cho Arsenal. Tuy nhiên, Santi Cazorla và Vermaelen đều sút hỏng, giúp Bradford giành chiến thắng 3-2 trên chấm 11 m. Bradford City sau đó vào tới chung kết, trước khi để thua Swansea City với tỷ số 0-5.

2014: MK Dons 4-0 MU

Năm 2014, MU trải qua thất bại nặng nề trước MK Dons, đội bóng thi đấu tại League One (hạng 3), tại vòng 2. Dưới thời HLV Louis van Gaal, "Quỷ đỏ" nhận tới 4 bàn thua trắng. Đội hình MU ra sân có những cầu thủ như David De Gea, Jonny Evans và Javier Hernández, nhưng không thể ngăn đối thủ tạo nên bất ngờ. Đây là lần cuối cùng trước thất bại trước Grimsby Town năm 2025 mà MU bị loại ngay từ vòng 2 League Cup.

2019: Colchester United 0-0 Tottenham (4-3 trên chấm luân lưu)

Năm 2019, Tottenham của HLV Mauricio Pochettino bị Colchester United loại ở vòng 3 League Cup. Colchester khi đó là đội bóng có thứ hạng thấp nhất còn lại trong giải.

Tottenham sở hữu nhiều cầu thủ nổi tiếng như Christian Eriksen, Dele Alli, Lucas Moura và Son Heung Min. Tuy nhiên, đội khách không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Colchester trong thời gian thi đấu chính thức.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0, trước khi Colchester giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu. Chiến thắng đưa Colchester vào vòng 16 đội Cúp Liên đoàn lần đầu tiên sau 44 năm.

MU từng bị "tí hon"&nbsp;MK Dons đè bẹp 0-4 vào năm 2014

MU từng bị "tí hon" MK Dons đè bẹp 0-4 vào năm 2014

2019: Oxford United 4-0 West Ham

Cũng trong năm 2019, Oxford United tạo nên bất ngờ khi đánh bại West Ham United với tỷ số 4-0 ở vòng 3. Các bàn thắng của Elliot Moore, Matt Taylor, Tarique Fosu-Henry và Shandon Baptiste giúp Oxford giành chiến thắng trên sân Kassam. West Ham dưới thời HLV Manuel Pellegrini tung đội hình xuất phát có 10 tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia. 

Kết quả bóng đá Fleetwood Town - Arsenal: Loạt luân lưu lịch sử (League Cup)
Kết quả bóng đá Fleetwood Town - Arsenal: Loạt luân lưu lịch sử (League Cup)

(Vòng 4 League Cup) Một đội bóng đang ngấp nghé khu vực xuống hạng ở giải hạng 4 đã đánh đổ nhà đương kim vô địch Premier League.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/arsenal-thua-doi-hang-4-co-phai-cu-soc-lon-...

-28/10/2026 08:27 AM (GMT+7)
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