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Giới chủ MU nội chiến, nhà Glazer tính hất cẳng tỷ phú giàu nhất nước Anh

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United

Khởi đầu thảm họa của Manchester United khiến mối quan hệ giữa gia đình Glazer và Sir Jim Ratcliffe xuất hiện những rạn nứt nghiêm trọng. Hai năm sau khi INEOS tiếp quản quyền điều hành hoạt động bóng đá, cuộc cải tổ tại Old Trafford vẫn chưa mang lại kết quả như kỳ vọng, thậm chí đẩy đội bóng vào cuộc khủng hoảng sâu hơn.

   

Nhà Glazer thất vọng với cách Ratcliffe điều hành MU

Những căng thẳng hậu trường tại Old Trafford được cho là đang leo thang khi gia đình Glazer ngày càng bất mãn với vai trò lãnh đạo của Sir Jim Ratcliffe. Dù ông chủ INEOS được trao quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá từ đầu năm 2024, Manchester United lại trải qua một trong những khởi đầu tệ nhất lịch sử CLB.

Tỷ phú Anh Ratcliffe mất uy tín trước nhà Glazer trong việc điều hành MU

Tỷ phú Anh Ratcliffe mất uy tín trước nhà Glazer trong việc điều hành MU

Năm 2024, Ratcliffe mua 25% cổ phần MU với mức giá 1,2 tỷ bảng, qua đó trao cho tập đoàn INEOS quyền điều hành toàn bộ hoạt động bóng đá. Thỏa thuận còn bao gồm khoản đầu tư bổ sung 245 triệu bảng nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng xuống cấp tại Old Trafford, đưa tổng cam kết tài chính của tỷ phú người Anh lên khoảng 1,5 tỷ bảng.

Tuy nhiên, sau gần hai năm, cuộc hồi sinh được kỳ vọng vẫn chưa xuất hiện. Thay vào đó, “Quỷ đỏ” ngày càng lún sâu vào khủng hoảng. Đội bóng đang trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, trong khi mới chỉ có một chiến thắng tại Premier League mùa này.

MU hiện chỉ hơn đội cuối bảng 2 điểm. Đây là thành tích khởi đầu mùa giải tệ nhất của đội bóng trong gần 40 năm, khiến áp lực ngày càng đè nặng lên ban lãnh đạo.

Tỷ phú Anh thất bại sau 2 năm?

Theo Daily Mail, một nguồn tin thân cận với gia đình Glazer tiết lộ các ông chủ người Mỹ không giấu được sự kinh ngạc trước tốc độ sa sút của đội bóng dưới bộ máy điều hành mới.

Đội bóng của HLV Carrick thi đấu bết bát

Đội bóng của HLV Carrick thi đấu bết bát

"Tình hình hiện tại thực sự là một thảm họa, hoàn toàn không phải những gì họ kỳ vọng hoặc được cam kết", nguồn tin cho biết. Người này cũng nói thêm rằng gia đình Glazer cảm thấy "họ chưa bao giờ điều hành CLB theo cách như vậy".

Theo ESPN, sự thất vọng thậm chí còn lớn hơn khi nhà Glazer cho rằng Ratcliffe "tạo ra một tình thế không thể tồi tệ hơn" tại Old Trafford.

Các cổ đông lớn được cho là nhận thấy sự đi xuống có hệ thống ở tất cả các bộ phận kể từ khi INEOS tham gia điều hành. Họ đánh giá thực trạng hiện tại hoàn toàn trái ngược với chiến lược mà Ratcliffe từng công bố, qua đó đặt dấu hỏi về khả năng duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Giá trị MU lung lay, Ratcliffe đối diện nguy cơ mất quyền kiểm soát

Cuộc khủng hoảng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến thành tích sân cỏ mà còn đe dọa giá trị thương mại của Manchester United.

Nhà Glazer có lẽ đang hối hận với quyết định bán cổ phần cho tỷ phú Ratcliffe

Nhà Glazer có lẽ đang hối hận với quyết định bán cổ phần cho tỷ phú Ratcliffe

Bốn năm trước, gia đình Glazer từng định giá CLB ở mức 6 tỷ USD, tương đương khoảng 4,5 tỷ bảng. Tuy nhiên, với những thất bại liên tiếp trên sân cỏ và tình hình nội bộ bất ổn, mức định giá này ngày càng khó thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng.

Dù Ratcliffe đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 28%, gia đình Glazer vẫn nắm quyền kiểm soát cuối cùng đối với thương vụ bán toàn bộ CLB.

Theo các điều khoản trong thỏa thuận năm 2024, nếu gia đình Glazer chấp nhận lời đề nghị mua lại toàn bộ Manchester United từ một bên thứ ba, họ có quyền buộc Ratcliffe bán số cổ phần đang nắm giữ. Tỷ phú người Anh chỉ có thể ngăn chặn kịch bản này nếu đưa ra mức giá tương đương để mua lại toàn bộ CLB, điều được đánh giá là rất khó xảy ra.

Đáng chú ý, một điều khoản quan trọng sẽ có hiệu lực vào tháng 2 năm sau. Kể từ thời điểm đó, Ratcliffe không còn quyền ngăn gia đình Glazer bán MU với mức giá thấp hơn 33 USD (25 bảng) mỗi cổ phiếu, bằng mức giá ông từng bỏ ra ban đầu.

Diễn biến này càng đáng chú ý trong bối cảnh INEOS đang tìm cách tinh gọn danh mục đầu tư bóng đá. Tập đoàn này gần đây đã đưa CLB Lausanne-Sport của Thụy Sĩ lên sàn chuyển nhượng, đồng thời giảm giá bán đội bóng Nice của Pháp.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/gioi-chu-mu-noi-chien-nha-glazer-tinh-hat-c...

-30/10/2026 18:14 PM (GMT+7)
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