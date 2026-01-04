Danh sách U23 Việt Nam mới nhất: Sao trẻ vừa ghi bàn tạm thời bị gạch tên

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Danh sách U23 Việt Nam mới nhất: Sao trẻ vừa ghi bàn tạm thời bị gạch tên

Sự kiện: U23 Việt Nam HLV Kim Sang Sik Giải U23 châu Á 2026

Danh sách đăng ký tạm thời của U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 không có tên Nguyễn Lê Phát.

Chiều 4/1, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố danh sách cầu thủ của 16 đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út. Giải đấu khai mạc ngày 6/1. Danh sách đăng ký gồm 23 cầu thủ của U23 Việt Nam không có tên Nguyễn Lê Phát, người vừa ghi bàn trong trận giao hữu gặp U23 Syria cách đây ít ngày.

Nguyễn Lê Phát sinh năm 2007 là cầu thủ trẻ nhất của U23 Việt Nam. Anh được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập bổ sung trước SEA Games 33 để thay thế Nguyễn Văn Trường (chấn thương). Cầu thủ của câu lạc bộ Ninh Bình không thi đấu phút nào trong hành trình giành huy chương vàng của U22 Việt Nam. Điều này không bất ngờ bởi huấn luyện viên Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn ở vị trí tiền vệ và tiền đạo.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tạm giữ Thanh Nhàn, loại Lê Phát

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tạm giữ Thanh Nhàn, loại Lê Phát

So với lực lượng U22 Việt Nam vô địch bóng đá nam SEA Games 33, danh sách đăng ký của U23 Việt Nam có 3 sự thay đổi. Ngoài trường hợp Lê Phát, 2 cầu thủ khác vắng mặt là Đặng Tuấn Phong và Nguyễn Tân (đều do chấn thương). Những cầu thủ được gọi bổ sung là Lê Văn Hà, Bùi Vĩ Hào và Phạm Đình Hải.

Tuy nhiên, đây chưa phải danh sách đăng ký cuối cùng của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể điều chỉnh lựa chọn trước cuộc họp kỹ thuật ngày mai (5/1). Vấn đề nhà cầm quân người Hàn Quốc cần cân nhắc là tình trạng chấn thương của Nguyễn Thanh Nhàn.

Cầu thủ ghi bàn quyết định ở trận chung kết SEA Games 33 gặp chấn thương trước trận đấu tập với U23 Syria. Ban huấn luyện U23 Việt Nam vẫn theo dõi tình hình hồi phục của cầu thủ này và tạm giữ tên Thanh Nhàn trong danh sách đăng ký với LĐBĐ châu Á.

Danh sách cầu thủ U23 Việt Nam mới nhất

Thủ môn: Trần Trung Kiên (HAGL), Phạm Đình Hải (Hà Nội), Cao Văn Bình (SLNA);

Hậu vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF CAND), Lê Văn Hà (Hà Nội), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng);

Tiền vệ: Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Nguyễn Xuân Bắc (PVF CAND), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Phạm Minh Phúc (CAHN), Lê Viktor (Hà Tĩnh), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP.HCM);

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hoá), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF CAND), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM).
U23 Việt Nam chinh phục châu Á: "Phù thủy" Kim Sang Sik tung chiêu mới gây sốc ông lớn?
U23 Việt Nam chinh phục châu Á: "Phù thủy" Kim Sang Sik tung chiêu mới gây sốc ông lớn?

U23 Việt Nam sẽ bước ra sân chơi lớn U23 châu Á 2026, nơi thước đo không còn là khu vực Đông Nam Á quen thuộc mà là những “ông lớn” thực sự của bóng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/01/2026 16:44 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN