Tết đến rất gần, nhưng CLB Thanh Hóa vẫn đang chờ một phép màu

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi nhiều đội bóng đã tạm khép lại guồng quay tập luyện để các cầu thủ trở về sum họp cùng gia đình, CLB Thanh Hóa vẫn đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn cả trong và ngoài sân cỏ. Giữa bối cảnh ấy, ban huấn luyện và các cầu thủ vẫn kiên trì bám sân tập, giữ vững tinh thần thi đấu và niềm tin vào đội bóng.

Trao đổi với phóng viên, HLV Mai Xuân Hợp đã thẳng thắn chia sẻ về tình hình hiện tại của CLB Thanh Hóa, những nỗ lực âm thầm của tập thể đội bóng, cũng như mong mỏi lớn nhất trong thời điểm Tết đang cận kề.

HLV Mai Xuân Hợp và các học trò giành kết quả tích cực dù đội bóng gặp nhiều khó khăn (Ảnh: VPF).

PV: Thưa HLV Mai Xuân Hợp, Tết Nguyên đán đang đến rất gần, xin ông cho biết hiện tại các cầu thủ Thanh Hóa đã được nghỉ tập, về quê sum họp cùng gia đình hay toàn đội vẫn đang duy trì tập luyện?

HLV Mai Xuân Hợp: Đến thời điểm này, toàn đội vẫn đang tập trung tập luyện, chưa nghỉ Tết. Dự kiến, CLB sẽ cho các cầu thủ tạm nghỉ vào khoảng ngày 27 tháng Chạp (tức ngày 14/2 dương lịch).

PV: Trong bối cảnh đội bóng phải đối mặt với nhiều khó khăn thời gian qua, điều gì giúp CLB Thanh Hóa vẫn giữ được tinh thần thi đấu và sự gắn kết trên sân cỏ?

HLV Mai Xuân Hợp: Chúng tôi xác định đây là thời điểm rất khó khăn đối với bóng đá Thanh Hóa. Tuy nhiên, ban huấn luyện và các cầu thủ luôn động viên nhau, giữ được sự đồng lòng. Anh em ra sân với tinh thần chiến đấu rất cao, thi đấu vì màu cờ sắc áo của đội bóng. Điều quan trọng nhất là mỗi cầu thủ đều cố gắng làm hết khả năng của mình để khi rời sân không phải hối tiếc.

PV: Sau những màn trình diễn tích cực trước các đối thủ mạnh như Nam Định hay Công an TP.HCM, dư luận kỳ vọng đội bóng sẽ nhận được thêm sự quan tâm, sẻ chia từ các nhà tài trợ. Thực tế hiện nay ra sao, thưa ông?

HLV Mai Xuân Hợp: Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa nắm được thông tin cụ thể nào về việc hỗ trợ trực tiếp từ các nhà tài trợ. Tuy nhiên, sau trận đấu với Công an TP.HCM, nguyên Chủ tịch CLB Thanh Hóa - Nguyễn Văn Đệ đã gọi điện động viên và trao thưởng cho đội bóng bằng quà Tết. Ngoài ra, các thông tin khác thì tôi chưa nhận được.

PV: Với ban huấn luyện và các cầu thủ, vấn đề thưởng Tết trong thời điểm nhạy cảm này chắc chắn rất được quan tâm. Ông có thể chia sẻ thêm về tình hình hiện tại của đội bóng?

HLV Mai Xuân Hợp: Hiện tại, toàn đội vẫn phải chờ quyết định từ lãnh đạo CLB. Việc có thưởng Tết hay không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn kinh phí của đội. Cá nhân tôi cũng như tập thể đội bóng đều mong mỏi sẽ có một sự động viên nhất định trong những ngày giáp Tết, sau quãng thời gian các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều.

Dù gặp khó khăn nhưng CLB Thanh Hóa đã cầm hòa Nam Định và thắng CLB Công an TP.HCM ở 2 trận đấu gần nhất (Ảnh: VPF).

PV: Gần đây, nhiều cổ động viên Thanh Hóa đã chủ động đứng ra kêu gọi tài trợ, tiếp sức cho đội bóng. Từ góc nhìn của ông, những nỗ lực ấy đã mang lại tín hiệu gì cho CLB hay chưa?

HLV Mai Xuân Hợp: Đến thời điểm này, tôi vẫn chưa nắm được thông tin cụ thể, chính xác về kết quả của việc kêu gọi đó. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là sự sốt ruột và quan tâm rất lớn của cổ động viên Thanh Hóa dành cho đội bóng.

PV: Khi Tết đã cận kề, các cầu thủ vẫn miệt mài tập luyện trong khi chưa có thông tin rõ ràng về thưởng Tết, cảm xúc và suy nghĩ của ông cũng như toàn đội lúc này như thế nào?

HLV Mai Xuân Hợp: Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Không riêng gì bóng đá, bất kỳ ai sau một năm làm việc cũng mong mỏi có một phần thưởng Tết để sum họp cùng gia đình.

PV: Cuối cùng, ông muốn gửi thông điệp gì tới lãnh đạo CLB cũng như những người hâm mộ luôn dành tình cảm đặc biệt cho bóng đá Thanh Hóa?

HLV Mai Xuân Hợp: Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người yêu bóng đá Thanh Hóa, đặc biệt là các cổ động viên đã luôn đồng hành cùng đội bóng trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Mong mỏi lớn nhất của chúng tôi lúc này là CLB sớm nhận được sự chung tay của các mạnh thường quân đủ tiềm lực để hỗ trợ đội bóng sớm nhất.

PV: Xin cảm ơn HLV Mai Xuân Hợp

