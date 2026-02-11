Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất tắc nghẽn ngày giáp Tết

Ôtô, xe máy kẹt cứng, nối dài gần 2 km trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn gần cầu vượt và công viên đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lượng xe tăng cao do sân bay Tân Sơn Nhất đang bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ đi lại dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Xe nhích từng chút một trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, đoạn cuối đường Trường Sơn. Khu vực cửa ngõ vào ga T1 và T2 luôn trong tình trạng đông nghẹt.

Lượng khách tại ga quốc tế T2 tăng mạnh khi nhiều người Việt từ nước ngoài về quê ăn Tết, trong khi ga T1 phục vụ chủ yếu các chuyến bay của Vietjet - chiếm gần 40% thị phần khách quốc tế. Ga T3 ở trục đường Cộng Hòa - Trần Quốc Hoàn ít ùn tắc hơn.

Cùng lúc, đoạn cửa ngõ ra vào ga quốc tế ra đường Trường Sơn cũng xảy ra cảnh ùn tắc cục bộ. Hàng trăm ôtô, xe máy phải xếp hàng dài gần 2 km và chờ khoảng 15-20 phút để di chuyển. Dù có đèn tín hiệu, CSGT vẫn phải xuống đường điều tiết giao thông tại đây.

Hành khách chen chân qua dòng xe kẹt để vào bên trong sân bay.

Các xe nhích từng chút một trên đường Trường Sơn hướng từ sân bay về trung tâm thành phố.

Người dân chở đào Tết chen chân qua đoạn đường kẹt.

Bên trong nhà ga T1, hàng trăm hành khách xếp hàng làm thủ tục.

Hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến có khoảng 1.063 chuyến bay đi và đến, trong đó 963 chuyến chở khách với hơn 163.000 người, tăng khoảng 43.000 so với ngày thường và 10% cùng kỳ năm ngoái.

Khách tập trung chính ở hai nhà ga nội địa T1 và T3, với gần 104.000 người, phần lớn đi ra bắc. Với ga quốc tế T2, khách cũng tăng cao với gần 57.000 người, trong đó cả chiều đi và đến xấp xỉ 30.000 lượt.