Tiến Linh chi 50 triệu đồng ủng hộ cầu thủ Đông Á Thanh Hoá đón Tết

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Tiến Linh chi 50 triệu đồng ủng hộ cầu thủ Đông Á Thanh Hoá đón Tết

Sự kiện: Tết Bính Ngọ 2026 CLB Thanh Hóa Nguyễn Tiến Linh

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vừa có nghĩa cử cao đẹp khi chi ra 50 triệu đồng để ủng hộ các đồng nghiệp ở Đông Á Thanh Hoá.

Tiến Linh ủng hộ ủng hộ Đông Á Thanh Hoá 50 triệu đồng

Ngày 10/2 vừa qua, ông Hải Quan - nguyên Chủ tịch Hội CĐV Đông Á Thanh Hoá đã lên tiếng kêu gọi mọi người ủng hộ nhằm giúp đội bóng xứ Thanh vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính.

Ông Hải Quan viết: “Kính chào tất cả mọi người. Tôi là Hải Quan - Nguyên Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Đông Á Thanh Hoá FC. Như tất cả mọi người đều biết, thời gian qua, Đông Á Thanh Hoá gặp nhiều khó khăn tài chính, nhưng điều vô cùng đáng quý và đáng trân trọng đó là các cầu thủ thay vì đình công, dừng tập luyện, thi đấu thì tất cả đã lăn xả trên sân, máu lửa, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào xứ Thanh.

Tiến Linh chi 50 triệu đồng ủng hộ cầu thủ Đông Á Thanh Hoá đón Tết - 1

Tiến Linh ủng hộ các đồng nghiệp ở Đông Á Thanh Hoá. Ảnh: Bóng Đá Thanh Hóa - Thanh Hoa Football.

Càng trân quý, xúc động hơn khi trong đội bóng có nhiều cầu thủ không phải người gốc xứ Thanh nhưng họ đã chơi bóng đầy quả cảm, nắm chặt tay nhau để hướng tới kết quả tốt đẹp.

Sau trận thắng trước đội Công an TP.HCM vừa qua, tôi đã chuyển khoản 5 triệu đồng cho HLV Mai Xuân Hợp để cùng chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn mà toàn đội đang trải qua. Những ngày qua có rất nhiều người hâm mộ có trao đổi với tôi và mong muốn được cùng ủng hộ, của ít lòng nhiều để san sẻ khó khăn về tài chính với anh em cầu thủ, BHL.

Nay tôi đã lập 1 tài khoản riêng, để làm cầu nối tiếp nhận những sự ủng hộ vật chất, và sau đó sẽ chuyển toàn bộ tiền cho BHL, cầu thủ. Năm cũ sắp qua đi, những ngày này hơn bao giờ hết anh em cầu thủ, BHL rất cần những sự sẻ chia từ người hâm mộ để ai cũng có cái Tết đầm ấm bên gia đình".

Cuộc kêu gọi ủng hộ này sẽ kết thúc vào trưa ngày 26 tháng Chạp (tức ngày 13/2/2026 Dương lịch). Chiều ngày 26 tháng Chạp, ông Hải Quan sẽ trực tiếp đến đội bóng bàn giao toàn bộ số tiền mà mọi người ủng hộ đến BHL, cầu thủ để kịp về nhà ăn Tết.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã chuyển khoản 50 triệu đồng để ủng hộ các đồng nghiệp ở Đông Á Thanh Hoá.

Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc
Truyền thông châu Á ấn tượng với bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc

(NLĐO) - Tạo "siêu phẩm" giúp Công an Hà Nội thắng đậm Tampines Rovers đến 4 bàn không gỡ hôm 11-2, Nguyễn Đình Bắc được truyền thông châu Á ngợi khen

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Chí ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/02/2026 06:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tết Bính Ngọ 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN