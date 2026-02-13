Tiến Linh chi 50 triệu đồng ủng hộ cầu thủ Đông Á Thanh Hoá đón Tết

Tiến Linh ủng hộ ủng hộ Đông Á Thanh Hoá 50 triệu đồng

Ngày 10/2 vừa qua, ông Hải Quan - nguyên Chủ tịch Hội CĐV Đông Á Thanh Hoá đã lên tiếng kêu gọi mọi người ủng hộ nhằm giúp đội bóng xứ Thanh vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính.

Ông Hải Quan viết: “Kính chào tất cả mọi người. Tôi là Hải Quan - Nguyên Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Đông Á Thanh Hoá FC. Như tất cả mọi người đều biết, thời gian qua, Đông Á Thanh Hoá gặp nhiều khó khăn tài chính, nhưng điều vô cùng đáng quý và đáng trân trọng đó là các cầu thủ thay vì đình công, dừng tập luyện, thi đấu thì tất cả đã lăn xả trên sân, máu lửa, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào xứ Thanh.

Tiến Linh ủng hộ các đồng nghiệp ở Đông Á Thanh Hoá. Ảnh: Bóng Đá Thanh Hóa - Thanh Hoa Football.

Càng trân quý, xúc động hơn khi trong đội bóng có nhiều cầu thủ không phải người gốc xứ Thanh nhưng họ đã chơi bóng đầy quả cảm, nắm chặt tay nhau để hướng tới kết quả tốt đẹp.

Sau trận thắng trước đội Công an TP.HCM vừa qua, tôi đã chuyển khoản 5 triệu đồng cho HLV Mai Xuân Hợp để cùng chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn mà toàn đội đang trải qua. Những ngày qua có rất nhiều người hâm mộ có trao đổi với tôi và mong muốn được cùng ủng hộ, của ít lòng nhiều để san sẻ khó khăn về tài chính với anh em cầu thủ, BHL.

Nay tôi đã lập 1 tài khoản riêng, để làm cầu nối tiếp nhận những sự ủng hộ vật chất, và sau đó sẽ chuyển toàn bộ tiền cho BHL, cầu thủ. Năm cũ sắp qua đi, những ngày này hơn bao giờ hết anh em cầu thủ, BHL rất cần những sự sẻ chia từ người hâm mộ để ai cũng có cái Tết đầm ấm bên gia đình".

Cuộc kêu gọi ủng hộ này sẽ kết thúc vào trưa ngày 26 tháng Chạp (tức ngày 13/2/2026 Dương lịch). Chiều ngày 26 tháng Chạp, ông Hải Quan sẽ trực tiếp đến đội bóng bàn giao toàn bộ số tiền mà mọi người ủng hộ đến BHL, cầu thủ để kịp về nhà ăn Tết.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã chuyển khoản 50 triệu đồng để ủng hộ các đồng nghiệp ở Đông Á Thanh Hoá.