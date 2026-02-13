Điều gì đang diễn ra ở Đông Á Thanh Hóa?

V.League đang chứng kiến một hiện tượng rất hiếm, hoặc có thể nói là chưa từng diễn ra kể từ khi bóng đá Việt Nam bước lên chuyên nghiệp, hiện tượng đó mang tên Đông Á Thanh Hóa.

CLB Đông Á Thanh Hóa đang gặp khó khăn chồng chất, tài chính bế tắc, lương cầu thủ, HLV, thành viên CLB phải nợ. Lực lượng thì chỉ còn 14-15 cầu thủ có thể ra sân, đến mức thủ môn dự bị cũng dự bị cả vị trí tiền đạo, tương lai thì mờ mịt, chưa có phương án cụ thể nào để giải quyết các khó khăn về tài chính cho CLB, nhưng tập thể mỏng manh còn lại của đội bóng đó lại chơi đầy ấn tượng 2 vòng đấu gần nhất, cầm chân đương kim vô địch Thép xanh Nam Định trên sân nhà và quật ngã CLB Công an TP.HCM trên sân khách...

Khó khăn đang bủa vây Đông Á Thanh Hóa. Ảnh: Đông Á Thanh Hóa.

Trước Đông Á Thanh Hóa, không ít đội bóng đã rơi vào tình cảnh tương tự, khó khăn cả về mặt tài chính hiện tại lẫn định hướng tương lai, và các khó khăn ngoài chuyên môn đó đã lập tức ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của tập thể đội bóng. Họ không còn có thể tập trung 100% tinh thần thi đấu như trước nữa, cho dù trong đội hình vẫn là những con người đó. Điều này là dễ hiểu, dễ thông cảm, và được coi như là đương nhiên, nhất là từ khi trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, khi mọi thứ đều có thể tính được bằng tiền.

Vậy điều gì làm nên hiện tượng Đông Á Thanh Hóa ở 2 vòng đấu trên?

Có cảm giác, về mặt tâm lý, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp như một “mãnh thú” đang bị đẩy đến chân tường, họ không có đường lùi, họ chỉ có 2 lựa chọn, hoặc “buông súng”, hoặc nghiến răng đá tiếp, và dường như họ đã chọn cách thứ 2.

Tuy nhiên, trong bối cảnh bi đát về tài chính và lực lượng này, lại là cơ hội để giới chuyên môn nhìn thấy được một trong những năng lực quan trọng của một HLV bóng đá, đó là năng lực động viên tinh thần thi đấu cho các cầu thủ ở HLV Mai Xuân Hợp. Chúng ta không biết chính xác ông Hợp nói gì với số cầu thủ ít ỏi đó trong những buổi tập trên sân hay trong phòng thay đồ? Chỉ thấy rằng các học trò của ông lăn xả thi đấu, bất chấp hoàn cảnh.

Sau khi HLV Popov rời đi để gia nhập Thể Công Viettel, Đông Á Thanh Hóa thay đổi HLV đồng thời thay đổi lối đá. Đội bóng này không duy trì lối đá kiểm soát của HLV Popov nữa, thay vào đó là lối đá phòng ngự phản công được HLV Choi Won-kwon xây dựng, rồi được HLV Mai Xuân Hợp tiếp nối. Có lẽ vô tình, sự chủ động thay đổi lối đá ngay từ đầu mùa giải này cũng đóng góp vào việc duy trì sức chiến đấu và kết quả tốt của đội bóng ở 2 lượt trận vừa rồi. Vì thật khó có thể triển khai lối đá kiểm soát với lực lượng cầu thủ như vậy, đặc biệt là khi nhiều cầu thủ trụ cột, nòng cốt của lối đá kiểm soát của đội bóng đã ra đi.

Ở một khía cạnh khác, đây cũng là dịp để các cầu thủ dự bị vốn ít được thi đấu ở Đông Á Thanh Hóa khẳng định bản thân. Tinh thần thi đấu của họ sẽ khác hẳn khi được ra sân đá với vai trò dự bị, cố gắng hòa nhập vào đội bóng với các cầu thủ chính thức. Giờ đây họ ra sân với vai trò quyết định, đá theo kiểu mình thích, phù hợp nhất với thế mạnh của mình, không phải nắn mình theo người khác nữa.

Giống như chia sẻ của tiền đạo trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ "Với 14, 15 người thì làm gì có chiến thuật, chúng tôi chỉ biết đá hết mình", tạo nên “hiện tượng” Đông Á Thanh Hóa ở 2 lượt trận vừa rồi chắc chắn yếu tố quan trọng nhất là tinh thần thi đấu. Có vẻ trong lúc khó khăn nhất này, tính cách mạnh mẽ, quật cường của con người xứ Thanh được thể hiện ở tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa.

Nhưng như chúng ta đã biết, tinh thần thi đấu là rất quan trọng trong bóng đá, nhưng nó không thay thế được các yếu tố còn lại. Nếu CLB này không sớm giải quyết được các vấn đề liên quan đến tài chính, không chỉ để ổn định tâm lý cho tập thể đội bóng, mà còn có nguồn kinh phí để chiêu mộ lực lượng, bù đắp cho một loạt cầu thủ trụ cột ra đi trong giai đoạn vừa rồi, thì 2 trận đấu vừa rồi, hay thêm một vài trận đấu tốt tiếp theo cũng chỉ là ngọn lửa bùng lên trước khi lụi tàn, cho dù HLV và các cầu thủ có cố gắng đến đâu, cho dù người hâm mộ xứ Thanh có nỗ lực cổ động, hô hào nhau mua vé vài sân xem hay đóng góp kinh phí hỗ trợ đội bóng thế nào.