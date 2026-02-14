CLB CAHN giúp V.League áp sát Malaysia trên BXH châu Á 2026

V.League áp sát Malaysia trên BXH châu Á 2026 nhờ CLB CAHN

Nhờ kết quả tích cực này, khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và Malaysia đã được rút ngắn xuống chỉ còn 0,914 điểm - một con số rất mong manh, mở ra cơ hội thực tế để V.League vượt mặt đối thủ trong giai đoạn quyết định của mùa giải châu lục.

Cụ thể, CLB CAHN đã giành chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers tại AFC Champions League Two, qua đó mang về 2 điểm cho bóng đá Việt Nam trên bảng hệ số châu Á. Theo quy định tính điểm của AFC, do Việt Nam có hai đại diện tham dự đấu trường châu lục, tổng số điểm này được chia trung bình, giúp hệ số của V.League tăng thêm 1.000 điểm.

V.League áp sát Malaysia trên BXH châu Á 2026. Ảnh: V.League Fan Zone.

Nhờ đó, tổng điểm của V.League hiện đạt 39.020, tiếp tục xếp thứ 7 khu vực Đông Á và tạm thời giữ suất tham dự AFC Champions League Two mùa 2027/28 với phân bổ 1 suất trực tiếp và 1 suất play-off.

Trong khi đó, bóng đá Malaysia lại trải qua tuần thi đấu kém thuận lợi tại các giải đấu cấp châu lục. Johor Darul Ta’zim nhận thất bại tại AFC Champions League Elite, còn Selangor sớm dừng bước, khiến Malaysia không thu về thêm điểm số nào trong tuần này. Tổng hệ số của Malaysia vì vậy vẫn dừng ở mức 39.934 điểm. Việc không thể cải thiện điểm số đã khiến Malaysia bị Việt Nam rút ngắn khoảng cách thêm đúng 1.000 điểm, tạo nên cuộc cạnh tranh cực kỳ căng thẳng trên BXH châu Á 2026.

Hiện tại, chênh lệch giữa V.League và giải VĐQG Malaysia chỉ còn 0.914 điểm. Đây là khoảng cách có thể bị san lấp bất cứ lúc nào nếu cục diện các giải đấu châu lục tiếp tục diễn biến theo hướng có lợi cho đại diện Việt Nam.

Trong trường hợp Johor Darul Ta’zim tiếp tục dừng bước tại AFC Champions League Elite và CLB CAHN tiến sâu, thậm chí lọt vào tứ kết AFC Champions League Two, khả năng V.League vượt mặt Malaysia trên bảng xếp hạng hệ số là hoàn toàn khả thi. Khi đó, bóng đá Malaysia đứng trước nguy cơ đánh mất lợi thế trong việc phân bổ suất dự cúp C1 châu Á mùa 2027/28.

Không chỉ gây áp lực trực tiếp lên Malaysia, chiến thắng của CLB CAHN trước Tampines Rovers còn giúp bóng đá Việt Nam nới rộng khoảng cách với Singapore trong cuộc đua hệ số khu vực Đông Nam Á. Cục diện BXH châu Á khu vực Đông Á đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, và với phong độ cùng đà hưng phấn hiện tại, V.League đang đứng trước cơ hội lớn để tạo nên bước ngoặt lịch sử, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ bóng đá châu lục.