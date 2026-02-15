Tài năng "dị biệt" ở tuyển U23 Việt Nam

Là mẫu cầu thủ ưu chuộng phô diễn kỹ thuật cá nhân, chơi bóng ngẫu hứng theo phong cách Brazil nhưng Lê Văn Thuận vẫn biết tiết chế để hòa hợp với tuyển U23 Việt Nam

Tài năng của bóng đá xứ Thanh

Lê Văn Thuận xuất thân từ "lò" đào tạo trẻ Thanh Hóa. Anh được nhắc đến như một tiền vệ trẻ giàu kỹ thuật cá nhân, mang phong cách thi đấu đột phá của siêu sao Brazil Neymar.

Từng được bầu chọn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League khi góp công giúp CLB Thanh Hóa gặt hái thành công trong nhiều mùa giải liên tiếp, song Văn Thuận chỉ là phương an dự phòng ở mỗi lần tuyển U22, U23 Việt Nam hội quân tập luyện, thi đấu dịp FIFA Days.

So với lứa đàn anh ở tuyển quốc gia, Văn Thuận không thua kém về trình độ đẳng cấp. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi này sở hữu thể hình thon gọn, nhanh nhẹn khi bứt tốc qua người và dứt điểm đa dạng, là trụ cột quan trọng của đội bóng xứ Thanh từ mùa giải 2024-2025.

Khả năng độc lập tác chiến hiệu quả, tư duy thi đấu có thiên hướng cá nhân giúp Văn Thuận chiếm được một suất trong đội hình xuất phát của đội bóng Thanh Hóa song lại trở thành rào cản lớn trong hành trình khoác áo U23 Việt Nam lẫn tuyển quốc gia.

Sau nhiều lần được gọi tên nhưng không thể bám trụ đến giây phút cuối cùng trong tuyển quốc gia, cầu thủ sinh năm 2006 gốc Thanh Hóa hiểu rằng cần phải thay đổi triết lý, thói quen chơi bóng để phù hợp với cách vận hành đấu pháp chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Năm 2025, cơ hội thi đấu quốc tế đến với Văn Thuận cũng bất ngờ như cách anh bứt tốc rồi thình lình ngoặt bóng qua người đối phương. Trước thềm Giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33, Văn Thuận được triệu tập bổ sung danh sách đăng ký thi đấu khi U23 Việt Nam hao tổn lực lượng vì chấn thương.

Hai lần sắm vai đóng thế, Văn Thuận đều tỏa sáng, ghi điểm với ban huấn luyện U22, U23 Việt Nam nhờ khả năng ban bật nhanh, phối hợp tạt cánh đánh biên hợp lý.

Không chỉ biết tiết chế sự ngẫu hứng, cầu thủ trẻ của Thanh Hóa còn lên công về thủ đều đặn, trở thành "chìa khóa" khai phá thế bế tắc cho U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á 2026 diễn ra ở Ả Rập Saudi.

Sau hành trình 2025 đầy ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam, Văn Thuận cập bến đỗ mới đầy tiềm năng – CLB Ninh Bình - từ giai đoạn lượt về mùa giải 2025-2026.

Không chỉ được sát cánh với dàn sao hàng đầu V-League, Văn Thuận còn chứng tỏ giá trị bản thân ở giải đấu hàng đấu Việt Nam, thông qua mức phí chuyển nhượng, lương thưởng ở đội bóng "nhà giàu" cố đô Hoa Lư.

Văn Thuận giờ đây không chỉ gắn liền với những pha xử lý bóng ngẫu hứng, mềm mại và đầy cảm hứng mà còn là tài năng mới của bóng đá Việt Nam, được giới chuyên gia đánh giá rộng cửa lên tuyển Việt Nam trong năm 2026.

Chất "samba" trên sân cỏ Việt

Văn Thuận không phải mẫu tiền vệ cơ bắp hay thiên về va chạm. Điểm mạnh của anh nằm ở đôi chân khéo léo, những cú đảo bóng mềm như lụa và sự tự tin trong các tình huống một đối một. Không ít lần ở V-League, cầu thủ trẻ này khiến khán giả phải trầm trồ với những pha ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương, trước khi tung ra đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn.

Phong cách ấy khiến giới chuyên môn ví Văn Thuận là "tiểu Neymar phiên bản Việt Nam". So sánh này chỉ mang tính hình tượng nhưng sự tương đồng nằm ở tinh thần chơi bóng đầy ngẫu hứng và cách tạo đột biến của Văn Thuận.

Trong năm 2025, Văn Thuận không chỉ ghi dấu bằng kỹ thuật cá nhân mà còn cho thấy sự tiến bộ về tư duy chiến thuật. Anh biết tiết chế hơn, chọn thời điểm rê dắt thay vì phô diễn không cần thiết. Chính sự trưởng thành ấy giúp tiền vệ trẻ chiếm được niềm tin của ban huấn luyện U23 Việt Nam.

HLV Mai Xuân Hợp nhận xét: "Văn Thuận có nền tảng kỹ thuật rất tốt. Nếu tiếp tục hoàn thiện thể lực và khả năng phòng ngự, cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành nhân tố sáng tạo ở đội tuyển quốc gia trong tương lai gần".

Rộng cửa lên tuyển Việt Nam

Năm thi đấu thành công cùng U23 Việt Nam tại U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và châu Á 2026 giúp Văn Thuận lọt vào "tầm ngắm" của tuyển Việt Nam.

Ở vị trí tiền vệ tấn công, bóng đá Việt Nam luôn cần những cầu thủ biết tạo đột biến và dám chơi bóng. Văn Thuận hội đủ những yếu tố ấy: tự tin, sáng tạo và sẵn sàng đương đầu với áp lực.

Giới chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất với Văn Thuận lúc này là duy trì sự ổn định. Kỹ thuật cá nhân có thể khiến anh nổi bật nhưng để đứng vững ở tuyển Việt Nam, tiền vệ trẻ cần nâng cao khả năng tranh chấp và thích nghi với nhịp độ nhanh hơn.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn – đồng đội thân thiết của Văn Thuận ở U23 – đã dành lời khen cho người bạn: "Thuận có kỹ thuật rất tốt, tập luyện nghiêm túc và chuyên nghiệp. Trên sân, cậu ấy mang lại cảm hứng cho đồng đội. Tôi tin nếu tiếp tục cố gắng, Thuận sẽ có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam".

Về phần mình, Văn Thuận chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm: "Năm qua là bước đệm quan trọng. Tôi vui vì được tin tưởng ở U23 Việt Nam và đây sẽ là động lực giúp tôi vươn đến mục tiêu lớn hơn, đó là khoác áo đội tuyển quốc gia. Trước mắt, tôi muốn hoàn thiện bản thân từng ngày".

Tết đến cũng là dịp để tiền vệ trẻ này trở về bên gia đình, tạm gác lại nhịp độ căng thẳng của sân cỏ. Văn Thuận cho biết sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, sum họp và chuẩn bị tinh thần cho chặng đường mới. "Tôi mong năm mới sức khỏe, thi đấu tốt hơn và có thêm nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam" - bày tỏ.

Phía trước Văn Thuận còn nhiều thử thách nhưng với tài năng và sự cầu tiến, cánh cửa tuyển Việt Nam đang mở ra. Và biết đâu, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Văn Thuận sẽ tiếp tục nhận tin vui khoác áo tuyển Việt Nam thi đấu với tuyển Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào cuối tháng 3-2026 trên sân nhà. "Chất samba" trong Văn Thuận sẽ được nâng cấp và bùng nổ trên sân chơi lớn nhất của bóng đá nước nhà.