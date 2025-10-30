Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Real Madrid thắng kiện UEFA, đòi "bồi thường khủng" trong cuộc chiến Super League

Tòa án Madrid ra phán quyết bất lợi cho UEFA. Real Madrid tuyên bố sẽ đòi bồi thường thiệt hại đáng kể, cuộc chiến pháp lý bước sang giai đoạn mới.

  

⚖️ Phán quyết quan trọng từ Tòa án Madrid

Cuộc chiến pháp lý dai dẳng giữa Real Madrid (đại diện cho dự án European Super League) và UEFA vừa có một bước ngoặt quan trọng. Tòa án tỉnh Madrid đã chính thức bác bỏ các đơn kháng cáo của UEFA, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và La Liga.

Toà án tỉnh Madrid bác bỏ các đơn kháng cáo của UEFA

Toà án tỉnh Madrid bác bỏ các đơn kháng cáo của UEFA

Quan trọng hơn, tòa án đã xác nhận lại rằng UEFA đã "vi phạm nghiêm trọng các quy tắc cạnh tranh tự do của Liên minh châu Âu" và "lạm dụng vị thế thống trị" của mình khi tìm cách ngăn chặn dự án Super League vào năm 2021. Phán quyết này củng cố thêm cho phán quyết trước đó của Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu (CJEU) vào tháng 12 năm 2023.

Real Madrid đòi bồi thường thiệt hại do các hành động của&nbsp;UEFA

Real Madrid đòi bồi thường thiệt hại do các hành động của UEFA

💰 Real Madrid tuyên bố đòi "bồi thường thiệt hại đáng kể"

Ngay sau phán quyết, Real Madrid đã ra một tuyên bố đầy cứng rắn. CLB bày tỏ sự "vui mừng" và khẳng định phán quyết này đã "mở đường để đòi bồi thường những thiệt hại đáng kể" mà họ phải gánh chịu do hành động của UEFA.

"Kền kền trắng" cũng tiết lộ rằng các cuộc đàm phán với UEFA trong suốt năm 2025 đã không đạt được bất kỳ "thỏa hiệp" nào về các vấn đề cốt lõi như quản trị minh bạch hơn, bền vững tài chính, bảo vệ sức khỏe cầu thủ và cải thiện trải nghiệm người hâm mộ (bao gồm cả mô hình phát sóng miễn phí). Do đó, Real Madrid tuyên bố sẽ "tiếp tục làm việc vì lợi ích của bóng đá toàn cầu và người hâm mộ, đồng thời đòi bồi thường thiệt hại đáng kể từ UEFA".

🛡️ UEFA phản bác: Phán quyết "không hợp lệ hóa Super League"

UEFA cũng nhanh chóng đưa ra phản ứng. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu nhấn mạnh rằng phán quyết của Tòa án Madrid "không hợp lệ hóa dự án 'super league' đã bị từ bỏ" và cũng "không làm suy yếu các quy tắc cấp phép hiện tại của UEFA" (được thông qua năm 2022 và cập nhật năm 2024), vốn được cho là tuân thủ luật pháp EU.

UEFA cũng viện dẫn một nghị quyết gần đây của Nghị viện châu Âu "nhắc lại sự phản đối đối với 'các giải đấu ly khai'". Cơ quan này khẳng định sẽ xem xét kỹ lưỡng phán quyết trước khi có bước đi tiếp theo và tái khẳng định cam kết với "mô hình thể thao châu Âu" hiện tại.

Cuộc chiến giữa Real Madrid và phe Super League với UEFA được dự báo sẽ còn kéo dài

Cuộc chiến giữa Real Madrid và phe Super League với UEFA được dự báo sẽ còn kéo dài

🤔 Cuộc chiến chưa hồi kết

Phán quyết mới nhất từ Tòa án Madrid là một thắng lợi pháp lý quan trọng cho Real Madrid và phe Super League, đặc biệt là trong việc tạo cơ sở để đòi bồi thường tài chính. Tuy nhiên, cuộc chiến tổng thể vẫn còn rất phức tạp. UEFA vẫn đang dựa vào các quy tắc cấp phép mới (sau năm 2021) để kiểm soát các giải đấu và có sự ủng hộ về mặt chính trị. Cuộc đối đầu giữa hai thế lực này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

30/10/2025 18:09 PM (GMT+7)
