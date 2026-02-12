Liverpool, Newcastle nguy cơ thay HLV: Hiệu ứng domino từ "bom xịt" Isak

Tình thế đảo chiều với Slot - Howe

Chỉ cách đây 1 năm, Arne Slot và Eddie Howe còn được tung hô như những người hùng. Slot gây tiếng vang lớn tại Liverpool khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong mùa giải đầu tiên, còn Howe chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài của Newcastle bằng chiến thắng lịch sử tại Wembley. Khi ấy, cả hai đều được giới chuyên môn đánh giá cao và kỳ vọng sẽ mở ra những giai đoạn thành công lâu dài.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Áp lực bủa vây, phong độ đội bóng đi xuống, và mỗi ngày trôi qua lại giống như một lời nhắc nhở rằng chiếc ghế HLV không bao giờ là an toàn.

Từ vị thế người hùng, Arne Slot - Eddie Howe giờ đang là "tội đồ" của Liverpool và Newcastle

Hiệu ứng domino từ "bom xịt" Isak

Trong kỳ chuyển nhượng hè, Liverpool và Newcastle đã trải qua nhiều tuần căng thẳng vì thương vụ chuyển nhượng đình đám Alexander Isak. Trớ trêu thay, ở thời điểm hiện tại, tiền đạo người Thụy Điển lại không thể giúp ích thực sự cho bất kỳ đội bóng nào.

Quyết tâm rời Newcastle để gia nhập Liverpool của Isak đã làm xáo trộn nghiêm trọng kế hoạch chuẩn bị mùa giải của Eddie Howe, tạo ra sự bất mãn và căng thẳng trong phòng thay đồ. Mọi thứ càng tệ hơn khi phương án thay thế là Yoane Wissa lại dính chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu tới năm tháng.

Về phía Liverpool, Isak cập bến Anfield trong tình trạng thể lực không đảm bảo. Bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Anh được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn cho đội hình mới mà Slot xây dựng, trong dự án cải tổ trị giá tới 426 triệu bảng. Thực tế lại phũ phàng: Isak mới chỉ có 10 lần đá chính, ghi 3 bàn và hiện tiếp tục phải nghỉ ít nhất một tháng sau chấn thương gãy chân gặp tại Tottenham.

Arne Slot bó tay trước khủng hoảng

Slot từng có dấu hiệu “hồi sinh” khi mạnh tay xử lý vụ lùm xùm về Mohamed Salah, qua đó giúp Liverpool thoát khỏi chuỗi 9 thất bại trong 12 trận trên mọi đấu trường kể từ cuối tháng 9. Tuy nhiên trong năm 2025, mọi thứ trở lại quỹ đạo cũ. Liverpool chỉ giành được 10 điểm sau 8 trận Ngoại hạng Anh trong năm 2026.

Họ hiện đang thất thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League, xếp sau MU đang hồi sinh và Chelsea tiến bộ rõ rệt.

Isak chưa đáp ứng được kỳ vọng, thậm chí là mắt xích dẫn tới chuỗi ngày thảm họa của cả Liverpool lẫn Newcastle

Những Hugo Ekitike hay Florian Wirtz có khoảnh khắc lóe sáng, nhưng chưa đủ tạo khác biệt. Salah tiếp tục gây thất vọng, làm dấy lên câu hỏi liệu Liverpool có nên chấp nhận bán anh khi còn cơ hội từ Saudi Arabia hay không.

Điều đáng lo hơn là sự sụp đổ vào cuối trận đã trở thành “căn bệnh” của Liverpool mùa này. Sau chuỗi may mắn đầu mùa, kể từ thất bại trước Crystal Palace cuối tháng 9, các phút bù giờ lại trở thành nỗi ám ảnh. Quả phạt đền của Erling Haaland cuối tuần qua là lần thứ sáu mùa này Liverpool đánh rơi điểm số ở thời gian bù giờ.

Những chi tiết ấy khiến chiếc đồng hồ đếm ngược cho Arne Slot bắt đầu chạy, đặc biệt trong bối cảnh huyền thoại Xabi Alonso luôn được nhắc đến như một ứng viên kế nhiệm tiềm năng.

Newcastle và niềm hy vọng từ Champions League

Tình cảnh của Eddie Howe tại Newcastle cũng chẳng sáng sủa hơn. “Chích chòe” chỉ thắng 2 trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội chủ sân St James’ Park đang đứng giữa bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Tại Champions League, Newcastle sẽ phải hành quân tới Azerbaijan gặp Qarabag – chuyến đi được dự báo vất vả hơn chính hai lượt trận. Nếu vượt qua, họ nhiều khả năng sẽ chạm trán Chelsea hoặc Barcelona ở vòng 1/8.

Slot - Howe có thể cứu vãn tương lai của mình?

Liệu mọi thứ có quá muộn với Slot - Howe?

Khác với Slot, Howe hiện chưa phải đối mặt với một ứng viên thay thế rõ ràng trong mắt người hâm mộ, dù làn sóng chỉ trích đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.

Mọi thứ vẫn có thể thay đổi. Nếu một trong hai đội lên ngôi tại chung kết Champions League ở Budapest vào tháng Năm, đó sẽ là sự đảo chiều ngoạn mục. Nhưng ở thời điểm này, cảm giác chung là cả Arne Slot lẫn Eddie Howe đều đang bước vào giai đoạn cuối đầy rủi ro. Trong bóng đá đỉnh cao, bánh xe số phận luôn quay rất nhanh – và không chờ đợi bất kỳ ai.