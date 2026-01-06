Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Rúng động Amorim bị cáo buộc "dàn xếp" rời MU, gây rối loạn nội bộ

Sự kiện: Manchester United Ruben Amorim

Theo báo chí Anh, nguyên nhân dẫn tới việc MU sa thải HLV Ruben Amorim không chỉ nằm ở kết quả trên sân.

   

Amorim bị cáo buộc "dàn xếp kịch bản" rời MU

MU đã thẳng tay sa thải HLV Amorim chỉ sau 14 tháng nắm quyền, và chưa đầy 24 giờ sau trận hòa đầy tranh cãi 1-1 với Leeds United, nơi chiến lược gia người Bồ Đào Nha công khai thách thức ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford.

Rúng động Amorim bị cáo buộc "dàn xếp" rời MU, gây rối loạn nội bộ - 1

HLV Amorim bị cáo buộc cố tình “làm căng mọi chuyện” đẩy nhanh quá trình chia tay MU

Theo tờ The Sun (Anh), mọi thứ đã đi tới đỉnh điểm bởi HLV Amorim muốn rời Old Trafford và bắt đầu “làm căng mọi chuyện” nhằm “tự tạo kịch bản ra đi”. Căng thẳng âm ỉ trong nhiều tuần, đặc biệt xoay quanh chính sách chuyển nhượng mùa đông năm nay. HLV Amorim cho rằng ông không nhận được sự hậu thuẫn như kỳ vọng, và đã bày tỏ sự bất mãn khi khẳng định mình là “nhà quản lý” với toàn quyền, chứ không phải chỉ là “HLV trưởng” bị ràng buộc trong cấu trúc cứng nhắc dưới quyền các giám đốc bóng đá và bộ phận tuyển dụng. Những phát ngôn công khai này, diễn ra sau chuỗi kết quả thất vọng, được xem là giọt nước tràn ly với giới lãnh đạo “Quỷ đỏ”.

Nhiệm kỳ của HLV Amorim tại MU bị phủ bóng bởi sự thiếu ổn định. Ông chỉ thắng 24 trong 63 trận trên mọi đấu trường, thấp nhất trong số các HLV chính thức của MU ở kỷ nguyên Premier League. Ở mùa trước, HLV Amorim dẫn dắt MU kết thúc Premier League ở vị trí thứ 15 thấp kỷ lục, dù vẫn lọt vào chung kết Europa League trước khi thất bại trước Tottenham.

Thay đổi chiến thuật gây rối loạn nội bộ

Mùa này, MU đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nhưng ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” cho rằng không có đủ dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ hay phát triển về mặt chiến thuật từ hệ thống 3-4-3 cứng nhắc mà HLV Amorim kiên trì áp dụng.

Theo tờ Daily Mail (Anh), các nguồn tin từ phòng thay đồ MU tiết lộ HLV Amorim đã có bài nói chuyện trước trận gặp Leeds United thiếu mạch lạc, nói lí nhí và toát lên sự bất an. Nguồn tin này cho biết chiến lược gia người Bồ Đào Nha bộc lộ sự hoài nghi về chính mình khi cố gắng giải thích sự thay đổi chiến thuật vào phút chót.

Cụ thể, HLV Amorim đã quay trở lại sơ đồ 3 hậu vệ, dù trước đó toàn đội tập luyện suốt cả tuần với hàng thủ 4 người. Sự điều chỉnh bất ngờ này khiến các cầu thủ MU bất ngờ và bối rối, qua đó làm gia tăng cảm giác rằng HLV Amorim không còn kiểm soát hoàn toàn tình hình trong nội bộ đội bóng.

Bài toán khổng lồ trong việc chọn tân thuyền trưởng

Huyền thoại Darren Fletcher sẽ tạm quyền dẫn dắt MU trong thời gian “Quỷ đỏ” tìm kiếm người thay thế HLV Amorim. Chia sẻ với BBC, Rene Meulensteen, cựu trợ lý HLV MU và từng làm việc dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson, nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford không được phép vội vàng.

Meulensteen phân tích: “MU không muốn mắc thêm một sai lầm nữa và vội vã chọn một ai đó chỉ để lấp chỗ trống. Họ cần phải xem xét thật kỹ lưỡng. Sau cùng, đây không chỉ là vấn đề của Amorim. Nó còn liên quan đến Ineos và toàn bộ bộ máy phía sau, bởi về cơ bản, họ chưa làm đúng như những gì đã nói. Vì thế, cũng có những câu hỏi cần được đặt ra. Họ không muốn lặp lại sai lầm. Họ phải thật bình tĩnh và tự hỏi ‘Chúng ta cần gì? Chúng ta cần làm gì để MU trở lại đúng quỹ đạo, theo đúng bản sắc của MU?

Họ cần một người có hồ sơ thành tích rõ ràng. Một người hiểu Premier League, đã từng thành công tại Premier League. Một người có cá tính mạnh, sức hút, và có tầm nhìn rõ ràng về cách đưa MU tiến lên phía trước”.

06/01/2026 02:12 AM (GMT+7)
