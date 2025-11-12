Sốc với giá vé trận Lào gặp đội tuyển Việt Nam: chưa bằng một suất xôi sáng

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Lào, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Lào thuộc khuôn khổ lượt về bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027, diễn ra trên sân New Laos National Stadium, với 3 mức giá vé.

Giá vé vào cửa rẻ nhất chỉ 10.000 kip, tức khoảng 13.000 đồng, không bằng suất xôi sáng tại Việt Nam có giá bình quân khoảng 20.000 đồng. Mức vé khác là 20.000 kip (khoảng 24.000 đồng) và đắt nhất là 50.000 kip (khoảng 60.000 đồng). Cổ động viên Việt Nam được Ban tổ chức bố trí ngồi ở khán đài A2, với giá vé 50.000 kip.

Đây là mức giá rất rẻ với một trận đấu có sự tham dự của 2 đội tuyển quốc gia. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam chơi trên sân New Laos National Stadium là cách đây 1 năm, khi hai đội gặp nhau tại vòng bảng ASEAN Cup 2024. 10.685 người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động có sức chứa 20.000 người để chứng kiến chiến thắng 4-1 của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Còn tại vòng loại Asian Cup 2027, trận lượt đi diễn ra trên sân Gò Đậu, tuyển Việt Nam thắng đậm Lào 5-0 với các bàn thắng của Châu Ngọc Quang, Hai Long và cú đúp của Văn Vĩ. Trận lượt về này, đội quân của HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để hi vọng cho tấm vé đi tiếp vào VCK Asian Cup 2027.

Liên quan tới lịch trận đấu, đại diện VFF khẳng định cuộc đọ sức giữa tuyển Việt Nam và Lào diễn ra vào lúc 19h ngày 19/11, muộn một ngày so với kế hoạch trước đó. Hiện tại, Xuân Son cùng các đồng đội đang tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ) và sẽ di chuyển sang Lào vào ngày 15/11.

Tuyển Việt Nam đang xếp thứ 2 bảng F với 9 điểm sau 4 trận, trong khi Lào đứng thứ 3 với 3 điểm. Đứng đầu bảng F là Malaysia, với 12 điểm.