Sốc với giá vé trận Lào gặp đội tuyển Việt Nam: chưa bằng một suất xôi sáng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nga vs Peru
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Peru - PER Peru
-
Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
UAE vs Iraq
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Na Uy vs Estonia
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Republic of Ireland vs Bồ Đào Nha
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Ukraine
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Moldova vs Italy
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Anh vs Serbia
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Nhật Bản vs Ghana
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Hàn Quốc vs Bolivia
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Angola vs Argentina
Logo Angola - ANG Angola
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Sốc với giá vé trận Lào gặp đội tuyển Việt Nam: chưa bằng một suất xôi sáng

Sự kiện: Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 giữa Lào và đội tuyển Việt Nam tại Vientiane vào ngày 19/11 tới đây có giá rẻ đến bất ngờ.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Lào, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Lào thuộc khuôn khổ lượt về bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027, diễn ra trên sân New Laos National Stadium, với 3 mức giá vé.

Sốc với giá vé trận Lào gặp đội tuyển Việt Nam: chưa bằng một suất xôi sáng - 1

Giá vé vào cửa rẻ nhất chỉ 10.000 kip, tức khoảng 13.000 đồng, không bằng suất xôi sáng tại Việt Nam có giá bình quân khoảng 20.000 đồng. Mức vé khác là 20.000 kip (khoảng 24.000 đồng) và đắt nhất là 50.000 kip (khoảng 60.000 đồng). Cổ động viên Việt Nam được Ban tổ chức bố trí ngồi ở khán đài A2, với giá vé 50.000 kip.

Đây là mức giá rất rẻ với một trận đấu có sự tham dự của 2 đội tuyển quốc gia. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam chơi trên sân New Laos National Stadium là cách đây 1 năm, khi hai đội gặp nhau tại vòng bảng ASEAN Cup 2024. 10.685 người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động có sức chứa 20.000 người để chứng kiến chiến thắng 4-1 của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Còn tại vòng loại Asian Cup 2027, trận lượt đi diễn ra trên sân Gò Đậu, tuyển Việt Nam thắng đậm Lào 5-0 với các bàn thắng của Châu Ngọc Quang, Hai Long và cú đúp của Văn Vĩ. Trận lượt về này, đội quân của HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để hi vọng cho tấm vé đi tiếp vào VCK Asian Cup 2027.

Liên quan tới lịch trận đấu, đại diện VFF khẳng định cuộc đọ sức giữa tuyển Việt Nam và Lào diễn ra vào lúc 19h ngày 19/11, muộn một ngày so với kế hoạch trước đó. Hiện tại, Xuân Son cùng các đồng đội đang tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ) và sẽ di chuyển sang Lào vào ngày 15/11.

Tuyển Việt Nam đang xếp thứ 2 bảng F với 9 điểm sau 4 trận, trong khi Lào đứng thứ 3 với 3 điểm. Đứng đầu bảng F là Malaysia, với 12 điểm.

Nguyễn Xuân Son ra sân, tuyển Lào xin đổi lịch đấu Asian Cup
Nguyễn Xuân Son ra sân, tuyển Lào xin đổi lịch đấu Asian Cup

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) trong đợt hội quân FIFA Days tháng 11, khởi động cho hành trình...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hải ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/11/2025 16:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Asian Cup 2027 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN