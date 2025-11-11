Ngày đặc biệt của Xuân Son, sẵn sàng 100% cùng ĐT Việt Nam đấu Lào

Chiều ngày 11/11, ĐT Việt Nam chính thức bước vào buổi tập đầu tiên ở sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với ĐT Lào trên sân khách vào ngày 18/11 thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Buổi tập của thầy trò HLV Kim Sang Sik diễn ra từ 16h.

Xuân Son trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều ngày 11/11 của ĐT Việt Nam.

Ngay sau khi ĐT Việt Nam có mặt ở sân Việt Trì, Xuân Son là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. HLV Kim Sang Sik đã chiều lòng các phóng viên có mặt ở Phú Thọ khi cử Xuân Son đại diện toàn đội trả lời phỏng vấn trước buổi tập của ĐT Việt Nam.

🔥 “Một ngày đặc biệt, tôi thật sự hạnh phúc”

Mở đầu buổi phỏng vấn, Xuân Son không giấu được niềm vui khi có lần tái xuất ĐT Việt Nam sau khoảng thời gian 10 tháng điều trị chấn thương gặp phải ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 trước Thái Lan. Xuân Son thừa nhận bản thân xúc động khi trở lại đội tuyển sau chấn thương kéo dài.

“Đây là lần thứ hai tôi lên tuyển kể từ đợt ra mắt. Hôm nay thật đặc biệt sau nhiều tháng nỗ lực hồi phục. Tôi rất hạnh phúc”, Xuân Son nói.

Về khả năng thi đấu, tiền đạo sinh năm 1997 không đưa ra con số cụ thể: “Tôi không rõ mình chơi được bao nhiêu phút. Tôi chỉ biết cố 100% khả năng. Mọi thứ đã ổn, không còn nguy hiểm. Tôi tập chăm chỉ và sẵn sàng”.

😀 Đồng đội, gia đình đều vui mừng khi Son trở lại

Khoảnh khắc bước vào sảnh khách sạn hội quân cùng ĐT Việt Nam, Xuân Son nhận thấy sự chào đón nồng nhiệt từ các thành viên ban huấn luyện và đồng đội.

“Tôi nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt các đồng đội. Gia đình, bạn bè tôi cũng vậy. Mọi người đều vui khi tôi lại được đại diện thi đấu cho đất nước”, Xuân Son cho hay.

🗣️ HLV Kim Sang Sik: “Tôi đã chờ cậu trở lại từ lâu”

Tiền đạo nhập tịch cho biết HLV Kim Sang Sik đã gửi lời chào mừng ngay khi anh hội quân trở lại cùng ĐT Việt Nam: “Ông ấy nói đã chờ tôi lâu rồi. Tôi sẽ làm hết sức giống như lần gần nhất tôi ở đây, cố gắng giúp đỡ cả đội.

Tôi muốn có mặt ở mọi buổi tập, mọi trận đấu”.

Xuân Son khẳng định bản thân đã sẵn sàng ra sân sau nhiều tháng hồi phục chấn thương: “Tôi không thể chờ để được ra sân nữa. Tôi sẽ nỗ lực 100%”.

⭐ Trở lại đội tuyển sau 10 tháng: “Khó nói đó là phép màu”

Xuân Son thừa nhận hành trình từ chấn thương nặng đến trở lại ĐTQG là quá trình khó tin. “Rất khó gọi đó là phép màu. Tôi có đam mê và luôn muốn trở lại thi đấu với các đồng đội, bạn bè”, tiền đạo ĐT Việt Nam thổ lộ.

Vô địch giải đầu tiên trong màu áo số 12, Xuân Son cho rằng đó là con số đem lại cảm xúc tốt: “Tôi tin số áo này may mắn và giúp tôi có thêm hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ”.

Khi được hỏi khả năng ra sân trước Lào, anh trả lời: “Tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tôi tập luyện và hồi phục tốt, rất muốn chơi mọi trận, mọi phút. Quyết định cuối cùng là của HLV”.

❤️ Gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ

Tiền đạo gốc Brazil nói bằng tiếng Việt rằng: “Cảm ơn người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất nhiều. Tôi thành thật biết ơn tình cảm mọi người dành cho mình. Tôi sẽ dùng tất cả sức lực để làm mọi người hạnh phúc”.

Về mục tiêu ở trận gặp Lào, Son nói anh không đặt nặng chuyện ghi bàn: “Tôi muốn tận hưởng từng khoảnh khắc và hỗ trợ các đồng đội. Điều đó quan trọng hơn”. Theo xác nhận của chính Xuân Son, thể trạng và tinh thần hiện tại đều hoàn toàn ổn định: “Tôi khỏe mạnh hơn và tinh thần tốt hơn”.

Những hình ảnh về Xuân Son trong buổi tập ngày 11/11