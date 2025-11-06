Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Xuân Son chính thức tái xuất ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách đấu Lào

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách tập trung ĐT Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11/2025, chuẩn bị cho trận làm khách trước Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 18/11).

Chiều ngày 6/11, HLV Kim Sang Sik đã chốt danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp ĐT Lào ở lượt về vòng loại cuối Asian Cup 2027 (ngày 18/11). Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 10/11 và di chuyển sang Lào vào 15/11.

Xuân Son chính thức tái xuất trong màu áo ĐT Việt Nam.

Xuân Son chính thức tái xuất trong màu áo ĐT Việt Nam.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương. Chân sút nhập tịch của Thép Xanh Nam Định đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng tái xuất trong màu áo ĐTQG, hứa hẹn mang đến thêm lựa chọn chất lượng cho hàng công.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho hai tân binh gồm trung vệ Khổng Minh Gia Bảo (CA TP.HCM) và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP.HCM). Gia Bảo, sinh năm 2000, sở hữu thể hình mạnh mẽ, chơi chắc chắn và linh hoạt bằng cả hai chân.

Từng khoác áo U20 Việt Nam, trung vệ của CA TP.HCM đang là một trong những cái tên gây ấn tượng tại V-League mùa này. Trong khi đó, Việt Cường, sinh năm 2000, là sản phẩm của lò Becamex Bình Dương.

Mùa 2024/25, Việt Cường ra sân thi đấu 32 trận, góp công lớn giúp đội bóng đất Thủ trụ hạng thành công. Sang mùa 2025/26, Việt Cường tiếp tục là trụ cột của Becamex TP.HCM và được giới chuyên môn ví von là “sự kết hợp giữa Anh Đức và Tiến Linh” nhờ khả năng thi đấu đa năng, tốc độ và dứt điểm tốt.

Ở lần hội quân này, một số gương mặt trẻ từng lên tuyển trước đó không góp mặt vì bận tập trung đội U22 chuẩn bị cho SEA Games 33. Dù vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn duy trì bộ khung ổn định, kết hợp kinh nghiệm và phong độ cao của các trụ cột đang chơi nổi bật tại CLB.

Với lực lượng hiện tại cùng quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Lào, ĐT Việt Nam đặt mục tiêu củng cố vị trí và duy trì lợi thế trong cuộc đua tranh vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam tháng 11/2025.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam tháng 11/2025.

Theo Anh Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

06/11/2025 17:11 PM (GMT+7)
