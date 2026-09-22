Số phận HLV Carrick có thể được định đoạt trong dịp FIFA Days?

5 điểm sau 5 trận và những cảnh báo đỏ

Nếu nhìn vào kết quả, Man United đang đứng trước một thực tế đáng lo ngại. Đội bóng chỉ giành được 5 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên, thành tích khởi đầu tệ nhất tại Premier League của họ trong 12 năm qua.

MU thi đấu tệ thời gian qua

Điều đáng nói, chuỗi trận mở màn vốn không được xem là quá khắc nghiệt trên lý thuyết. Thế nhưng, Man United đã liên tiếp đánh mất điểm và sau đó chịu hai thất bại trên sân nhà trước Manchester City và Brighton (League Cup).

Trận hòa 1-1 trên sân Fulham vì thế có thể xem là một điểm số giúp Carrick tạm thời “hạ nhiệt”. Nếu Matheus Cunha không ghi bàn gỡ ở phút 89, Man United đã phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp. Khi ấy, áp lực dành cho Carrick chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều.

Nhưng một điểm tại Craven Cottage cũng không thể che giấu những vấn đề đang tồn tại. Man United chỉ thực sự chơi tốt khi bị đẩy vào thế phải rượt đuổi. Trước đó, đội bóng của Carrick thiếu tốc độ, sự quyết đoán và năng lượng cần thiết để kiểm soát trận đấu.

Carrick vẫn nhìn thấy điểm sáng

Về phần mình, HLV Michael Carrick không phủ nhận Man United đang chơi dưới kỳ vọng, nhưng ông vẫn cố gắng tìm kiếm những tín hiệu tích cực.

Ghế của HLV Carrick lung lay dữ dội

“Chúng tôi muốn giành nhiều điểm hơn. Mọi chuyện không lý tưởng và tôi biết đội bóng có thể làm tốt hơn”, Carrick thừa nhận.

Nhà cầm quân người Anh đặc biệt hài lòng với phản ứng của các học trò sau khi bị Fulham dẫn trước. Man United cuối cùng cũng cho thấy tinh thần chiến đấu để tìm lại một điểm, trong đó cú sút của Cunha đổi hướng sau khi chạm David Affengruber rồi đi vào lưới.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ những tín hiệu ấy chưa đủ thuyết phục để tạo nên cảm giác về một sự hồi sinh bền vững.

Gary Neville, cựu đồng đội của Carrick tại Old Trafford, thậm chí mô tả 15 phút đầu hiệp hai của Man United là màn trình diễn tệ nhất ông từng chứng kiến từ đội bóng này. Những chỉ trích ấy phản ánh phần nào sự thất vọng đang gia tăng trong cộng đồng người hâm mộ.

Không chỉ phong độ, thể lực của Man United cũng bị đặt dấu hỏi. Các cầu thủ Fulham đã di chuyển nhiều hơn đối thủ tới 6 km trong 90 phút. Carrick bác bỏ quan điểm rằng đội bóng thiếu năng lượng, nhưng những con số như vậy chắc chắn sẽ khiến ban huấn luyện phải xem xét.

FIFA Days và bài kiểm tra lớn cho Carrick

Điều đáng lo hơn với Carrick nằm ở lịch thi đấu phía trước. Sau quãng nghỉ quốc tế, Man United sẽ phải đối mặt với Tottenham, Atletico Madrid, Leeds và Como. Ba trong số bốn trận đấu này diễn ra trên sân khách và trải dài trong chỉ 9 ngày.

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Sau đó, lịch đấu tiếp tục trở nên nặng nề với Bournemouth, Chelsea, AS Roma, Aston Villa và Liverpool.

Bởi vậy, FIFA Days (quãng thời gian dành cho các ĐTQG thi đấu) lần này không đơn thuần là khoảng thời gian để các cầu thủ tạm rời sân cỏ. Với Carrick, đây có thể là cơ hội để điều chỉnh chiến thuật, khôi phục sự tự tin và tìm ra cách giúp Man United trở lại quỹ đạo.

Bàn thắng muộn của Cunha đã giúp Carrick có thêm thời gian, nhưng chưa thể giải quyết những câu hỏi lớn đang đặt ra. Man United cần cho thấy một diện mạo khác sau quãng nghỉ, thay vì tiếp tục chờ đợi những khoảnh khắc cá nhân để cứu vãn kết quả.

Carrick từng thuyết phục ban lãnh đạo trao cho ông công việc lâu dài nhờ những gì đã thể hiện trước đó. Nhưng bóng đá luôn vận động theo kết quả hiện tại. Khi Man United khép lại chuỗi trận mở màn với nhiều câu hỏi hơn câu trả lời, vị trí của Carrick chắc chắn sẽ tiếp tục chịu sự soi xét.

FIFA Days vì thế có thể trở thành khoảng lặng cần thiết để Man United làm mới mình, đồng thời cũng là thời điểm Carrick phải chứng minh rằng ông có lời giải cho cuộc khủng hoảng đang manh nha tại Old Trafford.