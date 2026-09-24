MU âm thầm đưa HLV Conte vào tầm ngắm thay Carrick

Carrick chịu áp lực sau chuỗi trận thất vọng

Michael Carrick đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn trên ghế HLV Man Utd sau màn khởi đầu khó khăn ở mùa giải này.

MU khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2026/27

Trận hòa 1-1 trước Fulham cuối tuần qua khiến “Quỷ đỏ” bước vào kỳ nghỉ quốc tế ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trước đó, Man Utd cũng lần lượt nhận những thất bại trước Brighton, Man City và Hull, khiến phong độ của đội bóng bị đặt dấu hỏi.

Theo Calcio Mercato, ban lãnh đạo Man Utd đã bắt đầu cân nhắc khả năng thay đổi HLV. Antonio Conte được cho là cái tên đứng đầu danh sách mục tiêu, thậm chí các bên trung gian đã có những động thái thăm dò chiến lược gia người Italia.

Conte trở thành ứng viên hàng đầu?

Conte hiện 57 tuổi và đã rời Napoli vào cuối mùa giải trước sau hai năm dẫn dắt đội bóng miền Nam Italia.

HLV Conte lọt vào tầm ngắm của MU

Trong thời gian làm việc tại bóng đá Anh, Conte sở hữu tỷ lệ chiến thắng ấn tượng 60,4%. Ông từng giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh và giành FA Cup trong thời gian dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge.

Nhiệm kỳ gần nhất của Conte tại Ngoại hạng Anh là với Tottenham. Tuy nhiên, quãng thời gian này kết thúc đầy căng thẳng khi ông bị Spurs sa thải vào tháng 3/2023 sau một cuộc chỉ trích gay gắt đội bóng trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Dù vậy, Conte vẫn để lại dấu ấn khi giúp Tottenham cán đích trong top 4 Ngoại hạng Anh. Cho đến nay, ông vẫn là HLV gần nhất đưa Spurs trở lại nhóm 4 đội dẫn đầu giải đấu.

Conte vừa chia tay Napoli sau chức vô địch Serie A 2024/25

Trước khi rời Napoli hồi tháng 6, Conte đã giúp đội bóng này giành chức vô địch Serie A 2024/25 và Siêu cúp Italia. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia quyết định chia tay sau khi cho rằng môi trường tại Napoli tồn tại “quá nhiều độc tố”.

Carrick đang chịu sức ép lớn

Nếu Man Utd thực sự muốn bổ nhiệm Conte, cá tính mạnh và phong cách huấn luyện quyết liệt của ông có thể tạo ra một sự thay đổi lớn tại Old Trafford. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thông tin về khả năng Conte trở thành người kế nhiệm Carrick mới xuất phát từ các báo cáo tại Italia.

Cùng ngày, Man Utd công bố báo cáo tài chính cuối năm. “Quỷ đỏ” ghi nhận lợi nhuận hoạt động 22,6 triệu bảng trong cả năm, nhưng tổng thể vẫn chịu khoản lỗ lên tới 43 triệu bảng.