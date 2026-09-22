Raphinha & Yamal dẫn đầu top 10 cặp tấn công hàng đầu châu Âu, bỏ xa Mbappe - Bellingham

Sau hơn 1 tháng thi đấu, các giải châu Âu giờ tạm dừng để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia tập trung. Khởi đầu mùa giải đã chứng kiến một số cặp tấn công gây dấu ấn lớn để đưa đội nhà tới thành tích tốt, trong đó bộ đôi Raphinha – Lamine Yamal đang là bộ đôi tiền đạo số 1 châu Âu.

Yamal - Raphinha đang là bộ đôi tiền đạo số 1 châu Âu từ đầu mùa 2026/27

Với việc Barcelona đã toàn thắng cả 7 trận La Liga, đóng góp của Raphinha và Yamal là tương xứng với kết quả của CLB. Họ đã có 19 bàn & 7 kiến tạo trong 7 trận đó, trong đó riêng Raphinha đã ghi 12 bàn và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga.

Xếp sau cặp tấn công của Barca là bộ đôi của Real Madrid, Kylian Mbappe và Jude Bellingham đã có tổng cộng 10 bàn & 5 kiến tạo trong đó 7 bàn thuộc về Mbappe, tuy nhiên họ mới chỉ đưa Real Madrid tới vị trí thứ 4 trên BXH.

Đứng ở vị trí thứ 3 trong các cặp tấn công là một bộ đôi La Liga khác, Rayo Vallecano mặc dù đứng thứ 12 nhưng họ có thể còn đứng thấp hơn nếu không nhờ 9 bàn & 3 kiến tạo tới từ Sergio Camello và Alvaro Garcia, trong đó Camello đã có 7 bàn, ngang bằng Mbappe.

8 bàn & 2 kiến tạo là con số Man City thu được từ Erling Haaland và Rayan Cherki, trong đó Haaland có 5 bàn, đặt họ ở vị trí thứ 4. Alaves đã leo lên thứ 6 trên BXH La Liga nhờ Lucas Boye & Mariano Diaz (7 bàn & 3 kiến tạo), giúp họ đứng thứ 5.

Phần còn lại của top 10 cũng có một số bộ đôi thú vị khác. Phillip Tietz và Sheraldo Becker đã giúp Mainz đứng thứ 6 trên BXH Bundesliga với 6 bàn & 4 kiến tạo, ngang bằng bộ đôi Joao Pedro & Morgan Rogers của Chelsea.

Donyell Malen & Matias Soule của Roma đang đua vô địch Serie A với 8 bàn & 1 kiến tạo. 2 cặp tấn công còn lại của top 10 đều cùng 7 bàn & 2 kiến là Olise & Kane (Bayern) và Baena & David (Atletico).