Ông trùm tỷ phú UAE muốn mua cổ phần MU là ai, "Quỷ đỏ" có đổi chủ?

Man United đối mặt sức ép thay đổi chủ sở hữu

Khởi đầu thất vọng của Man United ở mùa giải 2026/27 khiến nhiều người hâm mộ tức giận về cách CLB được vận hành, đồng thời kêu gọi thay đổi ở cấp cao nhất, đặc biệt là cơ cấu sở hữu.

MU để thua Man City mới đây

Hiện tại, Man United thuộc sở hữu chung của gia đình Glazer và INEOS, tập đoàn do Sir Jim Ratcliffe đứng đầu. Kể từ năm 2024, Ratcliffe đã mua 28,94% cổ phần CLB sau khi đầu tư thêm 200 triệu bảng, so với mốc ban đầu là 1,2 tỷ bảng.

Tuy nhiên, gia đình Glazer vẫn nắm phần lớn cổ phần Man United, khoảng 71%. Với tỷ lệ sở hữu này, họ cũng duy trì quyền kiểm soát phần lớn các quyết định quan trọng của CLB.

Trong bối cảnh đó, thời gian gần đây xuất hiện những đồn đoán cho rằng gia đình Glazer có thể sẵn sàng bán một phần, thậm chí toàn bộ số cổ phần còn lại tại Man United nếu nhận được mức giá phù hợp.

Tỷ phú Hussain Sajwani bất ngờ được nhắc tên

Những tin đồn về một cơ cấu sở hữu mới tại Old Trafford bắt đầu lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Một loạt bài đăng cho rằng doanh nhân UAE Hussain Sajwani có thể là người muốn mua số cổ phần của gia đình Glazer.

Tỷ phú Sajwani được cho là muốn mua lại MU

Sajwani là doanh nhân, tỷ phú người UAE và là nhà sáng lập tập đoàn phát triển bất động sản DAMAC Properties. Theo Forbes, tài sản của Sajwani được ước tính khoảng 15,3 tỷ USD trong năm 2026, đưa ông vào nhóm những người giàu nhất UAE.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trong bối cảnh người hâm mộ Man United vẫn mong muốn CLB có sự thay đổi về quyền sở hữu.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng chắc chắn cho thấy Sajwani thực sự quan tâm đến việc mua cổ phần Man United từ gia đình Glazer.

Fan “Quỷ đỏ” phấn khích, mơ về ngày đổi chủ

Nếu thương vụ với Man United thực sự được hình thành, Hussain Sajwani sẽ không phải một cái tên xa lạ với thế giới tài phiệt. Theo Forbes Middle East, Sajwani sở hữu khối tài sản ước tính 15,3 tỷ USD trong năm 2026, đứng thứ hai trong danh sách những người Arab giàu nhất thế giới.

Tỷ phú Sajwani đứng cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump

Nguồn tài sản của Sajwani gắn liền với DAMAC Properties, tập đoàn bất động sản hạng sang có trụ sở tại Dubai do ông sáng lập năm 2002. DAMAC đã phát triển hàng loạt dự án bất động sản cao cấp và đạt doanh số kỷ lục 9,8 tỷ USD trong năm gần nhất được Forbes ghi nhận. Sajwani cũng công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ USD vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu tại Mỹ, cho thấy hoạt động kinh doanh của ông đang mở rộng vượt ra ngoài bất động sản.

Xét về tài sản cá nhân, con số 15,3 tỷ USD giúp Sajwani nằm trong nhóm những tỷ phú có tiềm lực đáng kể nếu muốn bước chân vào bóng đá Anh. Tuy nhiên, quy mô này vẫn còn khoảng cách với những nguồn lực tài chính đứng sau các ông lớn như Paris Saint-Germain hay Manchester City.

PSG thuộc sở hữu của Qatar Sports Investments (QSI), quỹ đầu tư Qatar do Nasser Al-Khelaifi làm Chủ tịch. Al-Khelaifi đồng thời giữ chức Chủ tịch PSG và Chủ tịch tập đoàn truyền thông beIN MEDIA GROUP; QSI đã tiếp quản PSG từ năm 2011.

Trong khi đó, Manchester City nằm trong hệ sinh thái City Football Group (CFG). CFG hiện do Newton Investment & Development LLC, công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, nắm quyền chi phối; tập đoàn này cũng có Silver Lake sở hữu gần 17% cổ phần.

Điểm đáng chú ý là 15,3 tỷ USD của Sajwani là ước tính tài sản cá nhân, trong khi QSI hay hệ sinh thái CFG là những phương tiện đầu tư/tổ chức sở hữu có nguồn lực riêng. CFG hiện được định giá ít nhất 10 tỷ USD theo Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak, trong khi nhà tài phiệt Sheikh Mansour vẫn là cổ đông chi phối thông qua Newton Investment & Development.